Des documents internes montrent que Facebook a activement recruté des employés pour créer des produits destinés aux enfants dès l'âge de 6 ans afin d'élargir sa base d'utilisateurs. « Notre entreprise fait un investissement majeur dans la jeunesse et a créé une équipe virtuelle interentreprises pour créer des expériences plus sûres et plus privées pour les jeunes qui améliorent leur bien-être et celui de leur foyer. Pour beaucoup de nos produits, nous n'avons historiquement pas conçu pour les moins de 13 ans », a écrit l'auteur d'un blog, dont le nom a été masqué.Dans le billet de blog interne publié le 9 avril, l'auteur a écrit que la société prévoyait d'embaucher plusieurs postes au fur et à mesure qu'elle se développait pour offrir sa gamme complète de produits aux enfants plus jeunes que son seuil actuel de 13 ans. Les diagrammes illustrent les nouveaux groupes d'âges cibles proposés, allant des enfants de 6 à 9 ans et des préadolescents de 10 à 12 ans, ainsi que les cibles existantes que sont les jeunes adolescents de 13 à 15 ans, les adolescents de 16 à 17 ans et les adultes. « Ces cinq groupes d'âge peuvent être utilisés pour définir l'éducation, la transparence, les contrôles et les valeurs par défaut qui répondront aux besoins des jeunes utilisateurs », écrit l'employé de Facebook.Les détracteurs de l'entreprise affirment que ces documents s'inscrivent dans une tendance de longue date de Facebook à tenter d'attirer les jeunes utilisateurs le plus tôt possible. « Facebook et Instagram ont montré à plusieurs reprises qu'on ne peut tout simplement pas leur faire confiance lorsqu'il s'agit du bien-être des enfants et des adolescents. Ils doivent se concentrer sur le nettoyage de leurs plateformes existantes au lieu d'essayer d'accrocher plus d'enfants à leurs plateformes addictives à des âges de plus en plus jeunes », a déclaré James Steyer, le fondateur et PDG de Common Sense Media, une organisation à but non lucratif qui fait des recherches sur la relation entre les enfants et le monde numérique.Pour ce qui est de ses efforts pour attirer un public plus jeune, Facebook a commenté : « Les entreprises qui opèrent dans un espace hautement concurrentiel font des efforts pour attirer les jeunes générations. Étant donné que nos concurrents font la même chose, le fait que Facebook ne fasse pas ce travail mériterait d'être signalé dans les journaux ».Les documents ont été inclus dans les divulgations faites à la Securities and Exchange Commission et fournis au Congrès sous une forme expurgée par le conseiller juridique de Frances Haugen, qui a travaillé comme chef de produit chez Facebook jusqu'en mai et qui s'est présentée comme une dénonciatrice. Des versions numériques des divulgations, avec certains noms et d'autres informations personnelles caviardées, ont été obtenues par un consortium d'organismes de presse. La plupart des documents sont des photographies numériques du matériel de l'entreprise sur des écrans d'ordinateur.Le document a été partagé sur le forum interne de Facebook. « Nous avons quelques chercheurs à travers l'entreprise qui donnent le coup d'envoi de cette équipe virtuelle et nous en embauchons d'autres au fur et à mesure que ce travail se déploie », a écrit l'auteur, expliquant que l'équipe prévoyait de s'étendre en embauchant des personnes ayant de l'expérience dans « la recherche mondiale parmi les jeunes (en particulier les enfants, les préadolescents et leurs parents et proches) ». Le post énumère des emplois pour des catégories telles que Messenger Kids/Youth Platform et Instagram Child Safety et a partagé le nom du responsable de l'embauche pour chaque rôle, qui a été expurgé. Messenger Kids est une application d'appel vidéo et de messagerie créée par Facebook qui est actuellement disponible pour les enfants.Le post comprend un diagramme intitulé " Where we've been and where we're going .... "(Où nous avons été et où nous allons) qui explique comment l'entreprise prévoit de s'étendre à des publics inférieurs à son seuil actuel de 13 ans. Le document cite la réglementation actuelle de la Federal Trade Commission concernant les services en ligne destinés aux enfants de moins de 13 ans, appelée le Children's Online Privacy Protection Act (COPPA). Le COPPA est une loi des États-Unis de 1998 visant à protéger la vie privée des enfants sur Internet. Cette loi concerne la collecte, par des personnes physiques ou morales sous le joug de la juridiction des États-Unis, d'informations sur les mineurs de 13 ans.Dans un diagramme décrivant la manière dont l'entreprise travaille actuellement avec les jeunes utilisateurs, une note explique pourquoi l'entreprise a fixé un seuil à 13 ans. « La ligne COPPA est simple : nous traitons les 13 ans et plus comme les autres utilisateurs et demandons aux plus jeunes de ne pas utiliser nos produits ». Le diagramme adjacent est intitulé « Et à l'avenir » et la ligne « stop » qui représente les restrictions actuelles est supprimée et remplacée par des niveaux d'utilisateurs, notamment "Tweens 10-12" et "Kids 6-9." La diapositive n'explique pas comment la société s'y prendrait pour contourner les restrictions actuelles de la COPPA à l'avenir. Dans une diapositive intitulée « La conception pour les jeunes nécessite une attention particulière à la maturité cognitive et sociale », des personnages de dessins animés sont utilisés pour décrire différents groupes d'âge, dès les enfants de 6 à 9 ans.Cette publication est diffusée une semaine avant qu'une coalition de 35 organisations et de 64 experts individuels, coordonnée par Fairplay, anciennement connue sous le nom de Campaign for a Commercial-Free Childhood, une organisation à but non lucratif basée à Boston, ne soulève des préoccupations concernant la vie privée, le temps d'écran, la santé mentale, l'estime de soi et la pression commerciale dans une lettre adressée au PDG de Facebook, Mark Zuckerberg. « Ces documents montrent clairement qu'au lieu de s'efforcer de rendre ses plateformes existantes moins nocives pour les adolescents, la priorité de Facebook était de piéger les jeunes enfants et de créer un réservoir d'utilisateurs à vie des produits Facebook. Malgré les affirmations de Facebook selon lesquelles sa motivation pour Instagram for Kids est de créer une expérience plus sûre pour les préadolescents, il est clair que la véritable raison est que Facebook fait une fixation sur les enfants pour stimuler la croissance. Les produits Facebook ne sont pas sûrs pour les jeunes enfants et une entreprise qui privilégie systématiquement les profits au détriment du bien-être des jeunes n'a pas à construire des plateformes pour les enfants », a déclaré Josh Golin, directeur exécutif de Fairplay.En septembre, le responsable d'Instagram, Adam Mosseri, a annoncé que l'entreprise allait mettre en pause le développement d'une version de l'application de partage de photos destinée aux enfants. « Je reste fermement convaincu que c'est une bonne chose de construire une version d'Instagram conçue pour être sûre pour les préadolescents, mais nous voulons prendre le temps de parler aux parents, aux chercheurs et aux experts en sécurité et parvenir à un plus grand consensus sur la façon d'aller de l'avant », a-t-il déclaré.Source : Documents Facebook Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des recherches internes de Facebook sur les enfants ?Pensez-vous que Facebook et ses filiales sont investis dans la protection des enfants en ligne ?