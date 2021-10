Les auditions étant prévues pour le 3 décembre, les mémoires finaux ont été déposés mardi par la FCC, Viasat, Dish et SpaceX. Les juges de la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit du District de Columbia avaient précédemment rejeté la demande de suspension de Viasat, qui aurait interrompu les lancements toujours en cours de satellites Starlink en orbite terrestre basse par SpaceX en attendant la résolution du procès. Les juges ont estimé que Viasat n'avait pas réussi à démontrer qu'il était probable qu'elle obtienne gain de cause dans son action alléguant que la FCC avait indûment approuvé les lancements de satellites.La FCC a donné à SpaceX plusieurs autorisations de lancement de satellites pour un total de près de 12 000 satellites. Cette action en justice conteste une modification de licence accordée en avril 2021 qui abaisse l'altitude des satellites Starlink. Viasat a déclaré que cette modification de licence qu'elle veut faire annuler par le tribunal constitue "l'autorisation finale de SpaceX pour déployer une tranche spécifique de 2 824 satellites en orbite terrestre basse". Plusieurs acteurs se sont inquiétés de potentiels dommages que cette modification pourrait avoir sur l'environnement et l'étude des corps célestes.Les juges ont déclaré à l'époque que Viasat ne remplissait pas "les conditions rigoureuses requises pour un sursis en attendant l'examen du tribunal", mais ont accepté une motion visant à accélérer l'appel. Dans son nouveau mémoire, la FCC a déclaré : « la Commission a raisonnablement accédé à la demande de SpaceX de modifier l'altitude orbitale de 2 824 de ses satellites Starlink, ce dont la Commission a conclu que cela servirait l'intérêt public en améliorant l'accès à la large bande dans les zones mal desservies et en réduisant le potentiel de génération de débris orbitaux ». En bref, les arguments de Dish et de Viasat seraient infondés.Viasat fournit un service Internet domestique plus lent et à plus forte latence à partir de satellites géostationnaires et fait face à une menace concurrentielle de la part de Starlink. La société a allégué que la FCC n'avait pas respecté la loi sur la politique environnementale nationale (NEPA) parce qu'elle n'avait pas effectué d'évaluation environnementale. Le mémoire de la FCC indique cependant qu'"un examen plus approfondi n'est requis que lorsque la commission conclut que leurs effets potentiels sur l'environnement peuvent être importants". Viasat a accusé la FCC d'avoir renoncé aux examens supplémentaires de l'impact sur le ciel nocturne.En effet, un problème controversé avec les satellites de SpaceX est leur effet sur les astronomes et le ciel nocturne. À ce propos, la FCC a déclaré : « La Commission a raisonnablement conclu qu'il n'était pas nécessaire d'examiner plus avant les effets de SpaceX sur l'astronomie et le ciel nocturne. Le dossier montrait que SpaceX avait déployé des efforts pour atténuer ces effets et travaillait avec la communauté des astronomes pour faire des progrès supplémentaires. Les études sur lesquelles Viasat et le groupe Balance s'appuient traitent des effets sur le ciel nocturne à partir d'une multitude de sources ».Cependant, Viasat et Balance Group estiment avoir présenté des preuves irréfutables que le déploiement de milliers de satellites en orbite terrestre basse peut avoir un impact sur l'environnement, mais que la FCC a largement ignoré les arguments et les preuves des appelants environnementaux et a résolu chaque incertitude putative en faveur des affirmations non soutenues de SpaceX. Balance Group a apparemment été fondé en 2020 et se décrit comme une organisation de membres qui représente les astronomes et autres scientifiques préoccupés par la pollution lumineuse et autres impacts environnementaux des constellations de satellites.La demande de Viasat traite de la pollution lumineuse et de ses effets négatifs importants sur les astronomes et sur la santé et les activités humaines, animales et végétales. Selon le dépôt de Viasat, la FCC a reconnu ce risque, mais a choisi de ne pas l'évaluer parce que SpaceX est censé tenter d'atténuer ce problème. Viasat et Balance Group ont également fait valoir que les satellites de SpaceX augmenteront sensiblement le risque de collisions catastrophiques en raison des taux de défaillance prévus et réels des satellites SpaceX, qui rendront nombre d'entre eux incapables de manœuvrer pour éviter les collisions avant leur désorbitation finale.Mais la FCC a ajouté : « Les études ne remettent pas en cause la conclusion de la Commission selon laquelle le dossier ne montrait pas que les satellites SpaceX en question pouvaient avoir des effets importants ». Elle a également déclaré qu'elle n'avait pas à "examiner les effets environnementaux des émissions résultant des lancements de satellites parce que la Federal Aviation Administration (FAA) - l'agence fédérale qui délivre les licences pour ces lancements - avait déjà effectué une évaluation environnementale des lancements de SpaceX". Bien entendu, SpaceX a soutenu la position de la FCC dans son propre mémoire.Sur la question de l'examen environnemental, SpaceX a déclaré : « Il ne peut pas être le cas que des allégations non fondées de toute chance spéculative de l'impact environnemental sont suffisantes pour obliger une évaluation environnementale - surtout lorsque, comme ici, l'agence a déjà promulgué une exclusion catégorique couvrant l'activité. La FCC avait estimé que le changement de licence de SpaceX pouvait bénéficier d'une exclusion catégorique pour les actions qui n'ont normalement pas d'effet significatif sur l'environnement humain, ce qui signifie qu'un examen n'est pas nécessaire, sauf dans des circonstances extraordinaires ».Dish Network, une société américaine de diffusion de la télévision par satellite, a quant à lui déclaré dans son dossier que les satellites SpaceX dépasseraient les limites de puissance et causeraient des interférences illégales pour ses clients de la télévision par satellite. Bien que SpaceX ait finalement promis qu'il limiterait ses opérations à un seul faisceau dans une zone à la fois, Dish a déclaré que ses études "ont établi que SpaceX dépasserait les limites de puissance même en utilisant un seul faisceau dans une zone à la fois". Dish a reproché à la FCC de s'appuyer sur un processus de simulation et d'approbation de logiciels de l'Union internationale des télécommunications (UIT).« Pourtant, SpaceX n'a pas contesté que les analyses soumises par Dish sont plus réalistes que la simulation du logiciel de l'UIT, et elle n'a pas nié que le système proposé violera en fait les limites de puissance selon ces analyses plus réalistes », écrit Dish. Dish s'est également opposée à ce que la FCC s'appuie sur une future conclusion favorable de l'UIT que SpaceX devra obtenir avant d'offrir un service à partir de ces satellites. Il a exhorté le tribunal à annuler l'ordonnance [de la FCC] concernant la bande des 12 GHz. La FCC a défendu son recours aux processus de l'UIT, affirmant qu'elle a suivi les règles de longue date de l'agence.« Il y a vingt ans, la FCC a conclu que si les services fixes par satellite non géostationnaire se conformaient aux limites de puissance surfacique équivalente de l'UIT, ils pouvaient partager la bande 12,2 -12,7 GHz avec les services DBS [satellites de radiodiffusion directe] sans causer d'interférences nuisibles aux opérations DBS », a déclaré la FCC. « Personne n'a contesté cette ordonnance devant les tribunaux », a noté la FCC. En 2017, la FCC a mis à jour ses règles et a décidé de s'appuyer sur le nouveau logiciel de validation de l'UIT utilisé pour évaluer la conformité aux limites de puissance.La FCC estime avoir "constaté que l'examen de la conformité par le personnel de la FCC "ferait double emploi avec celui effectué par le Bureau de radiocommunications de l'UIT" et ajouterait inutilement "quelques mois" au processus d'octroi des licences. Selon elle, pour éliminer tout retard de ce type, les règles modifiées "exigent simplement des candidats [au service fixe par satellite non géostationnaire] qu'ils certifient qu'ils respecteront" les limites de puissance surfacique équivalente de l'UIT."La FCC a également décidé d'exiger des opérateurs qu'ils reçoivent une conclusion « favorable » ou « favorable qualifiée » de l'UIT avant de commencer le service et qu'ils soumettent la conclusion de l'UIT à la FCC ainsi que les fichiers de données d'entrée utilisés pour le logiciel de validation de l'UIT". « Aucune partie n'a demandé un examen judiciaire de l'ordonnance de 2017. Conformément à ses règles, la FCC a accordé la demande de SpaceX à condition que cette dernière reçoive l'approbation de l'UIT », a expliqué la FCC.Sources : Les dossiers du procès : FCC (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?