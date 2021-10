Microsoft a dépassé Apple en capitalisation boursière vendredi, ce qui en fait la société cotée en bourse la plus valorisée au monde, après qu'Apple ait manqué ses attentes en matière de bénéfices jeudi.Notons que Tim Cook, le PDG d'Apple, a estimé que les résultats de son entreprise pour son quatrième trimestre fiscal 2021 sont « excellents » : Apple a annoncé des records historiques pour ses divisions services et Mac ; l'entreprise a déclaré avoir réalisé un chiffre d'affaires de 83,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 29 % en glissement annuel, et un bénéfice par action de 1,24 dollar. Néanmoins, ce bénéfice est inférieur aux attentes de Wall Street, qui tablait sur 84,85 milliards de dollars. La faute était imputable à des « contraintes d'approvisionnement plus importantes que prévu » dues à des « pénuries de puces à l'échelle de l'industrie dont on a beaucoup parlé et aux perturbations de fabrication liées à la Covid-19 en Asie du Sud-Est ». Apple a évalué ses pertes à 6 milliards de dollars.Apple a lancé plusieurs nouveaux produits, dont l'iPhone 13 et 13 Pro, un nouvel iPad mini, un iPad de neuvième génération, l'Apple Watch Series 7, les AirPod de troisième génération et, plus récemment, le très attendu MacBook Pro alimenté par le silicium d'Apple. Les derniers iPhone n'ont été commercialisés qu'à la fin du trimestre, mais l'activité iPhone dans son ensemble a continué à afficher une forte dynamique et a augmenté de 47 % par rapport à l'année dernière. L'iPad a également progressé de 21 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Selon des sources, les iPhone haut de gamme restent difficiles à trouver.Pour sa part, Microsoft a publié des résultats à nouveau supérieurs aux attentes des analystes, boostés par le cloud, avec un chiffre d'affaires de 45 milliards de dollars, en hausse de 22 % par rapport à la même période de l'année dernière, un résultat opérationnel de 20,2 milliards (en hausse annuelle de 27 %) et un résultat net de 20,5 milliards (en hausse annuelle de 48 %).« La technologie numérique est une force déflationniste dans une économie inflationniste. Les entreprises, petites et grandes, peuvent améliorer la productivité et l'accessibilité de leurs produits et services en renforçant l'intensité technologique », a déclaré Satya Nadella, président-directeur général de Microsoft. « Le cloud Microsoft fournit les plateformes et les outils de bout en bout dont les organisations ont besoin pour traverser cette période de transition et de changement. »« Nous avons enregistré un bon début d'exercice avec notre cloud Microsoft générant 20,7 milliards de dollars de revenus pour le trimestre, en hausse de 36 % par rapport à l'année précédente », a déclaré Amy Hood, vice-présidente exécutive et directrice financière de Microsoft.Les problèmes de chaîne d'approvisionnement affectant une grande partie de l'industrie technologique mondiale ont eu des conséquences mitigées pour Microsoft.L'activité informatique traditionnelle de Microsoft a atteint un chiffre d'affaires de 13,3 milliards de dollars, contre 11,85 milliards il y a un an, malgré un ralentissement signalé des ventes de PC. Microsoft a présenté Windows 11 cette année et lancé le nouveau système d'exploitation plus tôt ce mois-ci, et compte également les ventes de sa nouvelle Xbox Series X dans le segment « Plus d'informatique personnelle », dont les analystes attendaient en moyenne des ventes de 12,68 milliards de dollars, selon FactSet.Hood a déclaré que la société était en mesure de faire des performances sur le marché des PC en raison de sa force dans la vente de licences pour Windows destinées aux entreprises, où elle obtient plus de revenus par licence et a une meilleure part de marché.Nanmoins, Microsoft avait une capitalisation boursière de près de 2,49 billions de dollars à la clôture du marché (2 489 milliards, à ne pas confondre avec 2,49 billions dans le système anglophone qui correspond à 2,49 milliards en français), tandis que celle d'Apple s'élevait à environ 2,47 billions de dollars.Une autre grande enseigne de la technologie, Amazon, a chuté de 2,2% vendredi après avoir averti que la hausse des coûts due aux pénuries de main-d'œuvre réduirait ses revenus pour le reste de l'année. Amazon est évalué à 1 700 milliards de dollars et se classe au quatrième rang des entreprises technologiques (cinquième tout secteur confondu) en termes de capitalisation boursière, derrière Alphabet, la société mère de Google, et ses 1 966 milliards de dollars.Apple a été la première entreprise technologique à atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars et 2 000 milliards de dollars deux ans plus tard seulement en août 2020. La situation est particulièrement remarquable parce que la capitalisation boursière d'Apple était inférieure à 1000 milliards de dollars en mars de la même année, lorsque les craintes d'une récession induite par le coronavirus ont eu des répercussions sur les actions à tous les niveaux.Mais bien que le coronavirus ait créé des difficultés économiques pour de nombreuses entreprises et travailleurs, le contexte a été une aubaine pour Apple et d'autres grandes entreprises technologiques ; les personnes confinées se sont tournées vers la technologie pour disposer d'appareils et de services numériques leur permettant de travailler ou étudier de chez eux, d'effectuer des commandes (boissons, nourriture, vêtements, etc.) et bien d'autres choses encore.Avec ses 2 000 milliards de dollars de capitalisation, Apple est devenue la société cotée en bourse la plus valorisée au monde, dépassant même le géant pétrolier d'État Saudi Aramco en termes de capitalisation boursière.Microsoft a dépassé Apple pour la dernière fois en termes de capitalisation boursière en 2020 alors que la pandémie de coronavirus faisait des ravages dans les chaînes d'approvisionnement. Il a clôturé pour la première fois au-dessus d'une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars en juin après avoir révélé la première mise à jour majeure de Windows en plus de cinq ans.Récemment, le club fermé des capitalisations à plus de 1000 milliards de dollars, dans lequel figure également Facebook (qui s'appelle désormais officiellement Meta), a accueilli Tesla.