Les résultats d'Apple pour son quatrième trimestre fiscal 2021 sont jugés "excellents" par le PDG Tim Cook. L'entreprise a annoncé des records historiques pour ses divisions services et Mac. Elle a en effet déclaré avoir réalisé un chiffre d'affaires de 83,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 29 % en glissement annuel, et un bénéfice par action de 1,24 dollar. Ce bénéfice est inférieur aux attentes de Wall Street, qui tablait sur 84,85 milliards de dollars. Cependant, malgré leurs meilleurs résultats, Cook a déclaré jeudi que le quatrième trimestre fiscal 2021 avait connu des "contraintes d'approvisionnement plus importantes que prévu".« Nous avons eu une très bonne performance malgré des contraintes d'approvisionnement plus importantes que prévu, que nous estimons à environ 6 milliards de dollars », a déclaré Cook, attribuant les problèmes d'approvisionnement aux "pénuries de puces à l'échelle de l'industrie dont on a beaucoup parlé et aux perturbations de fabrication liées à la Covid-19 en Asie du Sud-Est". Et lors d'une conversation téléphonique sur les résultats jeudi, Cook a déclaré aux journalistes qu'Apple s'attend également à une perte encore plus importante liée aux problèmes de chaîne d'approvisionnement au cours du trimestre de décembre.Apple vient tout juste de lancer plusieurs nouveaux produits, dont l'iPhone 13 et 13 Pro, un nouvel iPad mini, un iPad de neuvième génération, l'Apple Watch Series 7, les AirPod de troisième génération et, plus récemment, le très attendu MacBook Pro alimenté par le silicium d'Apple. Les derniers iPhone n'ont été commercialisés qu'à la fin du trimestre, mais l'activité iPhone dans son ensemble a continué à afficher une forte dynamique et a augmenté de 47 % par rapport à l'année dernière. L'iPad a également progressé de 21 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Selon des sources, les iPhone haut de gamme restent difficiles à trouver.Et les MacBook Pro 14 et 16 pouces seraient déjà fortement en rupture de stock, ceci à un point où, si vous ne voulez pas faire face à de longs délais d'expédition, la meilleure option consiste à vérifier régulièrement les stocks dans les magasins Apple locaux. Mais cela n'est pas une stratégie garantie, car la réalité est que l'achat des derniers gadgets d'Apple est plus difficile que par le passé. « Nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour obtenir plus de [puces] et aussi tout ce que nous pouvons faire sur le plan opérationnel pour nous assurer que nous avançons aussi vite que possible », a expliqué Cook aux journalistes.Apple a manqué les attentes dans deux catégories clés. L'entreprise a déclaré que les ventes d'iPhone du quatrième trimestre s'élevaient à 38,9 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux estimations de 41,5 milliards de dollars. Le segment des accessoires d'Apple, qui contient des catégories à croissance rapide comme ses écouteurs sans fil AirPod, s'est établi à 8,8 milliards de dollars, soit un demi-milliard de dollars de moins que les attentes des analystes, qui tablaient sur 9,3 milliards. D'autres segments se sont mieux comportés. Les ventes d'iPad et de Mac ont atteint 8,3 milliards de dollars et 9,2 milliards de dollars.Selon les données fournies par Refinitiv, un fournisseur mondial américano-britannique de données et d'infrastructures sur les marchés financiers, les analystes avaient fait des estimations de 7,2 milliards de dollars et 9,2 milliards de dollars. Le segment des services de l'entreprise - qui contient son activité App Store - a réalisé un chiffre d'affaires de 18,3 milliards de dollars, en hausse de 26 %, par rapport aux attentes des analystes qui tablaient sur 17,6 milliards de dollars. Cook a déclaré à Reuters qu'Apple compte désormais 745 millions d'abonnés payants à sa plateforme, contre 700 millions annoncés il y a un trimestre.Cook a déclaré que la société s'attend à une croissance en glissement annuel pour son trimestre se terminant en décembre. Les analystes prévoient une croissance de 7,4 % à 119,7 milliards de dollars. « Nous prévoyons une croissance très solide de la demande d'une année sur l'autre. Mais nous prévoyons également que nous serons en deçà de la demande de plus de 6 milliards de dollars », a-t-il déclaré. Les actions de la société, qui avaient augmenté de près de 15 % plus tôt cette année, ont chuté de 3,4 % dans les échanges prolongés de jeudi. Cette baisse pourrait faire de Microsoft Corp la société la plus précieuse au monde.Les actions de Microsoft ont connu une hausse due à la force de son activité d'informatique dématérialisée. Les résultats annoncés jeudi mettent fin à une année fiscale marquée par des ventes supérieures aux attentes, grâce aux modèles iPhone 12 et aux fortes ventes d'ordinateurs Mac et d'iPad pour le travail et l'apprentissage à domicile pendant la pandémie de la Covid-19. En outre, Apple a publié ses résultats peu de temps après que le grand détaillant Amazon a prévu des ventes pour le trimestre des fêtes de fin d'année bien en deçà des attentes de Wall Street, invoquant en partie des pénuries de main-d'œuvre.Comme Apple, il a également mentionné les problèmes de la chaîne d'approvisionnement mondiale. « Apple a réussi à naviguer dans les problèmes assez bien, mais n'en est pas sorti indemne, et une durée prolongée de ces problèmes va causer des problèmes, en particulier parce que le marché est impitoyable quand il s'agit de la performance d'Apple », a déclaré Sophie Lund-Yates, analyste des actions chez Hargreaves Lansdown. Enfin, notons que les ventes d'Apple en Chine, qui ont augmenté de 83 % pour atteindre 14,6 milliards de dollars, constituent un autre point fort des résultats de l'entreprise. La société a déclaré avoir reversé 24 milliards de dollars à ses actionnaires.Source : Apple Que pensez-vous des performances d'Apple au quatrième trimestre fiscal 2021 ?