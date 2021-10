Une décision qui pourrait inspirer la Free Software Foundation ?

John Gilmore est l'un des fondateurs de l'Electronic Frontier Foundation, de la liste de diffusion Cypherpunk et de Cygnus Solutions. Il a créé la hiérarchie alt.* sur Usenet et est un contributeur majeur du projet GNU.Dans un billet de blog, le défenseur des droits numériques EFF a annoncé qu'il a été démis de tout rôle actif au sein du conseil d'administration de l'organisation, mais continuera d'être membre émérite :« Depuis qu'il a aidé à fonder l'EFF il y a 31 ans, John Gilmore a fourni un leadership et des conseils sur bon nombre des questions de droits numériques les plus importantes que nous défendons aujourd'hui. Mais ces dernières années, nous n'avons pas été d'accord sur la meilleure façon de communiquer et de travailler ensemble, et nous n'avons pas pu nous mettre d'accord sur une voie à suivre avec Gilmore dans un rôle de gouvernance. C'est pourquoi le conseil d'administration de l'EFF a récemment pris la décision difficile de voter pour retirer Gilmore du conseil d'administration.« Nous sommes profondément reconnaissants pour les nombreuses années que Gilmore a accordées à l'EFF en tant que leader et défenseur, et le conseil l'a élu au rôle de membre émérite du conseil pour aller de l'avant. "Je suis tellement fier de l'impact que l'EFF a eu sur le maintien et l'expansion des droits et libertés individuels alors que le monde s'est adapté aux changements technologiques majeurs", a déclaré Gilmore. "Mon départ laissera un conseil d'administration fort et un personnel encore plus fort qui se soucie profondément sur ces questions."« John Gilmore a co-fondé EFF en 1990 aux côtés de John Perry Barlow, Steve Wozniak et Mitch Kapor, et a fourni un soutien financier important essentiel à la survie et à la croissance de l'organisation pendant de nombreuses années. Depuis lors, Gilmore a travaillé en étroite collaboration avec le personnel, le conseil d'administration et les avocats de l'EFF sur la confidentialité, la liberté d'expression, la sécurité, le chiffrement, etc.« Dans les années 1990, Gilmore a trouvé les documents gouvernementaux qui ont confirmé le problème du premier amendement avec les contrôles d'exportation du gouvernement sur le chiffrement, et a aidé à lancer le dépôt de Bernstein v DOJ, qui a abouti à une décision de justice selon laquelle le code source du logiciel était protégé car considéré comme une liberté d'expression garantie par le premier amendement et les règlements du gouvernement empêchant sa publication étaient inconstitutionnels. La décision a rendu légal en 1999 l'utilisation du chiffrement de leur choix par les navigateurs Web, les sites Web et les logiciels comme PGP et Signal.« Gilmore a également dirigé les efforts de l'EFF pour concevoir et construire le DES Cracker, qui a été considéré comme une percée fondamentale dans la façon dont nous évaluons la sécurité informatique et les politiques publiques qui contrôlent son utilisation. À l'époque, Data Encryption Standard (DES) des années 1970 était intégrée dans les guichets automatiques et les réseaux bancaires, ainsi que dans les logiciels populaires dans le monde entier. Les responsables du gouvernement américain ont proclamé que le DES était sécurisé, tout en étant secrètement capables de le mettre eux-mêmes sur écoute. L'EFF DES Cracker a montré publiquement que le DES était en fait si faible qu'il pouvait être cassé en une semaine avec un investissement de moins de 350 000 $. Cela a catalysé la création et l'adoption à l'échelle internationale de l'Advanced Encryption Standard (AES) beaucoup plus puissante, désormais largement utilisée pour sécuriser les informations dans le monde entier.« L'une des contributions les plus importantes de Gilmore à l'EFF et au mouvement pour les droits numériques a été le recrutement de personnes clés pour l'organisation, telles que l'ancienne directrice exécutive Shari Steele, l'actuelle directrice exécutive Cindy Cohn et l'avocat principal et président Adams pour les droits Internet Lee Tien.« L'EFF a toujours apprécié et apprécie les opinions de Gilmore, même lorsque nous ne sommes pas d'accord. Il n'est pas exagéré de dire que l'EFF n'existerait pas sans lui. Nous sommes impatients de continuer à bénéficier de ses connaissances institutionnelles et de ses conseils dans son nouveau rôle de membre émérite du conseil d'administration ».Le message de Cohn ne décrit pas la nature ou les détails du différend qui a conduit au départ de Gilmore. L'EFF ne semble pas publier les procès-verbaux du conseil d'administration, ni avoir publié sa constitution ou sa charte sur son site (mais plaide pour la transparence), ce qui rend difficile de déterminer pourquoi Gilmore a été destitué ou les pouvoirs qui ont permis de le faire.L'annonce de l'EFF concernant le changement de statut de Gilmore a été publiée vendredi.La déclaration comprend une citation de Gilmore lui-même.À une demande d'informations supplémentaires, Cindy Cohn de l'EFF a indiqué :« La publication sur notre site Web parle d'elle-même et nous n'avons pas grand-chose à ajouter. Il s'agit essentiellement d'une question de personnel, nous garderons donc les détails confidentiels. Bien qu'il soit regrettable que nous ayons atteint un point où un rôle de gouvernance n'était plus approprié, nous sommes heureux que John reste dans un rôle émérite. Le travail de John et les conseils de la fondation de l'EFF ont contribué à faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui et nous sommes éternellement reconnaissants qu'il ait compris le besoin d'avoir une organisation de droits numériques, et même un mouvement de droits numériques, pour garantir que nos libertés civiles restent protégées à mesure que la technologie évolue ».Le profil EFF de Gilmore indique :« John Gilmore est un entrepreneur et un défenseur des libertés civiles. Il a été l'un des premiers employés de Sun Microsystems, l'un des premiers auteurs open source et a co-créé Cygnus Solutions, l'Electronic Frontier Foundation, les Cypherpunks, le DES Cracker et les groupes de discussion "alt" d'Internet. Il a passé 30 ans dans la programmation, la conception de matériel et de logiciels, la gestion, la philosophie, la philanthropie et l'investissement. Il est membre du conseil d'administration de l'association Usenix, de CodeWeavers et de ReQuest. Il essaie d'amener les gens à penser davantage à la société qu'ils construisent. Son plaidoyer sur la politique en matière de drogue vise à réduire les dommages immenses causés par les tentatives actuelles de contrôler les états mentaux des citoyens libres. Son plaidoyer sur la politique de chiffrement vise à améliorer la compréhension du public de cette technologie fondamentale pour la confidentialité et la responsabilité dans les sociétés ouvertes ».Le profil EFF de Gilmore indique "Il essaie d'amener les gens à penser davantage à la société qu'ils construisent".Eh bien, en tant que membre émérite du conseil d'administration, il aura la chance de continuer à « essayer d'amener les gens à penser davantage à la société qu'ils construisent », mais sans pouvoir voter.En 1985, Richard Stallman crée la Free Software Foundation (FSF), un organisme à but non lucratif qui permettra l’embauche de développeurs et la mise sur pied d’une infrastructure légale pour la communauté du logiciel libre. La même année, Stallman publie le manifeste GNU dans lequel il fit connaître les motivations et les objectifs du projet et demande l’appui de la communauté informatique mondiale.Durant l’affaire Epstein, l’une des victimes de son réseau de prostitution de mineurs, Virginia Giuffre, déclare dans un témoignage qu’Epstein l’a forcée à avoir des relations sexuelles avec Marvin Minsky, professeur au MIT. En 2019, en défense de Minsky, défunt depuis, Stallman écrit dans une liste de discussion interne du MIT à propos de Virginia Giuffre « Il est possible d’imaginer de nombreux scénarios, mais le plus plausible est qu’elle s’est présentée comme entièrement consentante. Si Epstein la forçait à avoir des relations sexuelles, il avait toutes les raisons de lui dire de cacher [qu’elle agissait sous la contrainte]. » Il ajoute qu’il est « moralement absurde de définir le viol d’une façon qui dépend de détails mineurs comme le pays où cela s’est produit ou le fait que la victime aie 18 ou 17 ans. », sans toutefois prendre la défense d'Epstein. Il le dénoncera d'ailleurs plus tard, le traitant de « violeur en série », « méritant d'être enfermé ».La presse relaie ces prises de positions, avec d'autres en faveur de l’assouplissement des lois sur la pédopornographie et concernant les relations sexuelles entre adultes et enfants ou adolescents. Cela conduit à sa démission du MIT et du poste de président de la Free Software Foundation le , bien qu’il déplore que les médias ont déformé ses propos. Il annonce ensuite sur son site personnel avoir changé d'avis au sujet de la sexualité entre enfants et adultes, qu'il dénonce dorénavant.Moins de deux ans plus tard, Richard Stallman est revenu au conseil d'administration de la Free Software Foundation. Richard Stallman a annoncé lors de l'événement virtuel LibrePlanet de la Free Software Foundation qu'il avait rejoint le conseil d'administration et n'avait pas l'intention de démissionner à nouveau. Avant la conférence, il a déclaré: « J'ai une annonce à faire. Je suis à nouveau membre du conseil d'administration de la Free Software Foundation. Nous travaillions sur une vidéo pour l'annoncer, mais cela s'est avéré difficile, aussi nous ne l'avons pas fait. Je n'ai pas l'expérience de faire ce genre de chose, donc ça n'a pas été fini, mais voici l'annonce. Certains d'entre vous seront heureux de cela, et certains pourraient être déçus, mais qui sait ? En tout cas, c'est comme ça, et je n'ai pas l'intention de démissionner une deuxième fois. »Son retour n'a pas été du goût de milliers de personnes et d'organisations de la communauté des logiciels libres et de l'open source (Open Source Initiative, Software Freedom Conservancy, Apache Software Foundation entre autres) qui ont réclamé son départ. L'Open Source Initiative n'a pas hésité à exprimer publiquement son indignation face à ce choix . Sa position est claire : l'organisation refuse que Stallman occupe une quelconque position de leader dans tout ce qui a trait à l'open source et au logiciel libre, et ne collaborera plus avec la FSF si ces deux exigences ne sont pas satisfaites. « Pour réaliser pleinement la promesse de l'open source, l'OSI s'engage à construire un environnement inclusif où une communauté diverse de contributeurs se sent bien accueillie. Ceci n'est clairement pas possible si nous incluons ceux qui ont démontré un modèle de comportement incompatible avec ces objectifs », a-t-elle déclaré.Red Hat a décidé de suspendre sa participation financière à la FSF :« Red Hat est un donateur et un contributeur de longue date de projets gérés par la Free Software Foundation (FSF), avec des centaines de contributeurs et des millions de lignes de code. Compte tenu des circonstances de la démission initiale de Richard Stallman en 2019, Red Hat a été consterné d'apprendre qu'il avait rejoint le conseil d'administration de la FSF. En conséquence, nous suspendons immédiatement tout financement Red Hat de la FSF et de tout événement organisé par la FSF. De plus, de nombreux contributeurs Red Hat nous ont dit qu'ils ne prévoyaient plus de participer à des événements dirigés ou soutenus par la FSF, et nous les soutenons.« En 2019, nous avons appelé le conseil d'administration de la FSF à saisir l'opportunité créée par le départ de Stallman pour passer à un conseil d'administration plus diversifié et inclusif. La FSF n'a pris que des mesures limitées dans ce sens. Le retour de Richard Stallman a rouvert des blessures que nous espérions guérir lentement après son départ. Nous pensons que pour regagner la confiance de la communauté du logiciel libre dans son ensemble, la FSF devrait apporter des changements fondamentaux et durables à sa gouvernance.« Mercredi, le conseil d'administration de la FSF s'est engagé dans une série de changements liés à la gouvernance organisationnelle et à la nomination des membres de son conseil d'administration. Cependant, nous n'avons aucune raison de croire que la dernière déclaration du conseil d'administration de la FSF signale un engagement significatif en faveur d'un changement positif. Nous sommes impatients de travailler avec la FSF et d'autres pour permettre à la FSF de redevenir une organisation de plaidoyer efficace et fiable, conformément à sa mission à but non lucratif ».Depuis, l'équipe de direction de la FSF a démissionné et l'organisation a exprimé son souhait d'une « meilleure transparence », sans pour autant sembler prête à se séparer de Richard Stallman Source : EFF Qu'en pensez-vous ?Une situation qui pourrait inspirer la FSF avec son fondateur qui est toujours dans le conseil d'administration Richard Stallman ? Dans quelle mesure ?