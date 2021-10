L'entreprise a raté les attentes de revenus

Facebook a enchaîné les scandales durant ce trimestre

Métavers, qu'est-ce que c'est ?

Dans son rapport publiant les résultats financier de son troisième trimestre 2021, Facebook a déclaré :« À partir de nos résultats pour le quatrième trimestre 2021, nous prévoyons de diviser Facebook Reality Labs, ou FRL, en un segment de reporting distinct. Comme nous en avons discuté, nous consacrons des ressources importantes à nos produits et services de réalité augmentée et virtuelle, qui constituent une partie importante de notre travail pour développer la prochaine génération d'expériences sociales en ligne. Les nouvelles informations sectorielles fourniront des informations supplémentaires sur la performance de FRL et les investissements que nous réalisons.« Dans le cadre de cette structure de reporting, nous fournirons des revenus et un bénéfice d'exploitation pour deux segments : le premier segment, Family of Apps, comprendra Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp et d'autres services. Le deuxième segment, Facebook Reality Labs, comprendra du matériel, des logiciels et du contenu liés à la réalité augmentée et virtuelle. Nous prévoyons que notre investissement dans Facebook Reality Labs réduira notre bénéfice d'exploitation global en 2021 d'environ 10 milliards de dollars. Nous nous engageons à donner vie à cette vision à long terme et nous prévoyons d'augmenter nos investissements au cours des prochaines années ».La division, qui fabrique déjà le casque Oculus Quest et la gamme d'appareils d'appel Portal, se positionne clairement comme la prochaine grande évolution à l'intérieur de Facebook. Le PDG Mark Zuckerberg a parlé sans arrêt du métavers au cours des derniers mois. Cette fois-ci, Facebook a annoncé qu'il allait commencer à déclarer des bénéfices spécifiquement pour son segment Reality Labs, tandis que la principale activité publicitaire de Facebook, avec un revenu de 28 milliards de dollars au cours du seul dernier trimestre, sera déclarée dans un autre compartiment. C'est un signe pour les investisseurs que l'activité de Reality Labs est importante et qu'elle doit être jugée séparément de la valeur qu'ils accordent à Facebook aujourd'hui.Les cadres de Facebook martèlent que Facebook ne cherche pas, avec le « métavers », à construire un nouvel univers fermé, à l'image de son réseau social « aucune entreprise ne possédera ni n'exploitera le métavers ». « Comme Internet, sa caractéristique principale sera son ouverture et son interopérabilité. Pour lui donner vie, la collaboration et la coopération seront nécessaires entre les entreprises, les développeurs, les créateurs et les décideurs politiques », affirment-ils.Facebook, qui a massivement investi dans la réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR), notamment en rachetant des sociétés comme Oculus, entend connecter ses près de trois milliards d'utilisateurs grâce à plusieurs appareils et applications.Zuckerberg pense que le métavers serait accessible sur VR, AR, PC, appareils mobiles et consoles de jeux.« Ce n'est pas un investissement qui va être rentable pour nous dans un avenir proche », a déclaré Zuckerberg aux analystes. « Mais nous pensons fondamentalement que le métavers sera le successeur de l'Internet mobile ».Cette annonce est peut-être une stratégie pour détourner l'attention de ce qui se passe dans les revenus de Facebook. L'entreprise a raté les attentes de revenus d'environ 1 milliard de dollars (bien qu'à l'échelle de Facebook ce ne soit pas énorme), ce qui témoigne de certaines des difficultés de l'entreprise en ce moment. Facebook blâme un certain nombre de facteurs pour cela : COVID-19, l'économie et les récents changements de suivi des publicités d'Apple (une observation qui a également été faite la semaine dernière lorsque Snap a également annoncé des revenus).Le nouveau message d'Apple. qui est arrivé dans une mise à jour du logiciel iOS sur les iPhones au début du mois de juin, demande explicitement aux utilisateurs de chaque application s'ils acceptent d'être suivis dans leur activité sur Internet. La plupart disent non, de la société Branch, qui a analysé la croissance des applications mobiles. Selon Branch, ce mois là, les utilisateurs ont autorisé les applications à suivre leur comportement dans seulement 25 % des cas, ce qui a mis fin à un flux de données qui a alimenté le secteur de la publicité ciblée pendant des années. « Cela a été assez dévastateur pour la majorité des annonceurs. La grande question est la suivante : sommes-nous en présence d'une volatilité à court terme, où nous pouvons nous attendre à un retour à la moyenne, ou s'agit-il d'une nouvelle normalité ? », a déclaré Eric Seufert, un analyste de l'industrie mobile, sur le blog professionnel Mobile Dev Memo.Les annonceurs Facebook, en particulier, ont remarqué un impact au cours de juin. Les acheteurs de médias qui gèrent des campagnes publicitaires sur Facebook pour le compte de leurs clients ont déclaré que Facebook n'est plus en mesure de voir de manière fiable combien de ventes ses clients réalisent, il est donc plus difficile de déterminer quelles publicités Facebook fonctionnent. La perte de ces données a également un impact sur la capacité de Facebook à présenter les produits d'une entreprise à de nouveaux clients potentiels. Il est également plus difficile de « recibler » les gens avec des publicités qui montrent aux utilisateurs des articles qu'ils ont regardés en ligne, mais qu'ils n'ont peut-être pas achetés.La plupart des sites de vente au détail intègrent un logiciel Facebook qui renvoie des données détaillées sur les clients au réseau social, notamment lorsqu'un utilisateur de Facebook effectue un achat. Facebook peut alors utiliser ces données pour mieux comprendre à quoi ressemble le client cible d'un détaillant et montrer les publicités de ce détaillant à d'autres personnes sur Facebook qui correspondent à ce profil, ce que l'on appelle une audience « similaire ».Mais comme les gens ont demandé à Facebook et à d'autres applications de ne pas suivre leur comportement, le réseau social a commencé à perdre l'accès à ces données. Gil David, acheteur média chez Run DMG, qui dépense environ un million de dollars par mois en publicités Facebook pour ses clients, a déclaré que l'entreprise connaissait auparavant la grande majorité des ventes de ses clients. Aujourd'hui, ces données sont incohérentes. Pour un gros client, Facebook n'a capté que 64 % des ventes. Avec un client plus petit, seulement 42%.Facebook a passé quelques semaines difficiles pour Facebook. Une série d'articles dans la presse a détaillé les faux pas importants de l'entreprise, y compris les problèmes de modération et les préoccupations concernant la santé mentale des jeunes utilisateurs. La dénonciatrice qui a divulgué ces documents a ensuite témoigné devant le Congrès*Devant un panel du Sénat, elle a déclaré :« Si nous avions une surveillance appropriée ou si nous réformions [l'article] 230 pour rendre Facebook responsable des conséquences de leurs décisions de classement intentionnelles, je pense qu'ils se débarrasseraient du classement basé sur l'engagement », a déclaré Haugen. « Parce que cela expose les adolescents à plus de contenu anorexique, cela sépare les familles, et dans des endroits comme l'Éthiopie, cela attise littéralement la violence ethnique ».Haugen s'est assuré de faire la distinction entre le contenu généré par les utilisateurs et les algorithmes de Facebook, qui priorisent le contenu dans les fils d'actualité et stimulent l'engagement. Elle a suggéré que Facebook ne devrait pas être responsable du contenu que les utilisateurs publient sur ses plateformes, mais qu'il devrait être tenu responsable une fois que ses algorithmes commencent à prendre des décisions sur le contenu que les gens voient.Pourtant, malgré l'appel à la réforme de l'article 230, Haugen a également averti que la réforme à elle seule ne suffirait pas à surveiller de manière adéquate la large portée de l'entreprise. « La gravité de cette crise exige que nous rompions avec les cadres réglementaires précédents », a-t-elle déclaré. « Les modifications apportées aux protections de la vie privée obsolètes ou les modifications apportées à la section 230 ne seront pas suffisantes. »Il faut compter également sur la grosse panne qui a affecté les applications Facebook pendant plusieurs heures durant le mois d'octobre.Lors d'un appel avec des investisseurs lundi, le PDG Mark Zuckerberg a affirmé que les documents divulgués faisaient partie d'un « effort coordonné » pour « donner une fausse image de notre entreprise ». Il a ensuite changé de sujet en évoquant le travail de Facebook pour courtiser les jeunes et construire le métavers.Le concept de métavers devient rapidement un mot à la mode dans le domaine de la technologie et des affaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire ?Métavers est un terme large. Il fait généralement référence à des environnements de monde virtuel partagés auxquels les gens peuvent accéder via Internet. Le terme peut désigner des espaces numériques rendus plus vivants par l'utilisation de la réalité virtuelle (VR) ou de la réalité augmentée (AR). Certaines personnes utilisent également le mot métavers pour décrire les mondes de jeu, dans lesquels les utilisateurs ont un personnage qui peut se promener et interagir avec d'autres joueurs.Il existe également un type spécifique de métavers qui utilise la technologie blockchain. Dans ceux-ci, les utilisateurs peuvent acheter des terrains virtuels et d'autres actifs numériques à l'aide de cryptomonnaies.De nombreux livres et films de science-fiction se déroulent dans des métavers à part entière (des mondes numériques alternatifs qui ne se distinguent pas du monde physique réel). Mais cela reste de la fiction. Actuellement, la plupart des espaces virtuels ressemblent plus à l'intérieur d'un jeu vidéo qu'à la vraie vie.Les fans du métavers y voient la prochaine étape du développement d'Internet.En attendant, le plus grand réseau de médias sociaux au monde fait l'objet d'un examen minutieux par les législateurs et les régulateurs mondiaux, y compris par la Federal Trade Commission qui a déposé une plainte antitrust alléguant des pratiques anticoncurrentielles.Source : Facebook Partagez-vous le point de vue de Mark Zuckerberg qui pense que « le métavers sera le successeur de l'Internet mobile » ?Quelle lecture faites-vous de ces éléments ?