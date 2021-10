La CMA britannique s'interpose

La réaction de Facebook

Le changement de nom opportun ?

Le 15 mai 2020, Facebook a annoncé avoir racheté Giphy, l’un des plus gros distributeurs de GIF d’Internet. Créée en 2013, la plateforme compte actuellement plusieurs milliards d’images animées qui sont utilisées pour les messageries et les réseaux sociaux. Il était question pour Giphy de cesser d’opérer sous son nom propre et d'être intégré progressivement à Instagram.« Beaucoup de gens dans notre communauté connaissent et aiment déjà Giphy. En fait, 50 % du trafic de Giphyprovient de la famille d'applications Facebook, dont la moitié provient d'Instagram. En réunissant Instagram et Giphy, nous pouvons aider les gens à trouver plus facilement les GIF et les autocollants parfaits dans « Stories » et « Live ». Nos deux services sont de grands soutiens pour la communauté des créateurs et des artistes, et cela continuera », explique Facebook dans un communiqué.D’ailleurs, ce rachat stratégique pouvait également permettre à Facebook de ne plus utiliser le concurrent de Giphy, Tenor, dans l’application WhatsApp. En effet, Tenor a été racheté par Google en 2018.« Nous utilisons l'API de Giphy depuis des années, non seulement dans Instagram, mais aussi dans les applications Facebook, Messenger et WhatsApp. Giphy continuera d'exploiter sa bibliothèque (y compris sa collection de contenus mondiaux), et nous sommes impatients d'investir davantage dans sa technologie et ses relations avec ses partenaires de contenus et d'API », a assuré Facebook.Pourtant, de nombreux utilisateurs de la plateforme ont fait savoir leur mécontentement suite à l’annonce de l’acquisition de Giphy par Facebook. Certains ont menacé de ne plus utiliser Giphy. Ceux-ci craignent notamment Facebook puisse s’accaparer les données collectées par les outils d’intégration de Giphy, utilisés actuellement dans de nombreuses applications. Ils redoutent également que Giphy ne soit disponible que sur les applications de Facebook.Facebook a été condamné à une amende de 50,5 millions de livres sterling pour avoir enfreint une ordonnance du régulateur britannique de la concurrence, qui enquête sur son rachat de la plateforme de partage de gifs Giphy. L'Autorité de la concurrence et des marchés, qui a infligé la sanction mercredi, a délivré à Facebook ce qu'on appelle une première ordonnance d'exécution en juin 2020 alors qu'elle entamait son enquête sur l'acquisition de Giphy par l'entreprise.L'ordonnance est conçue pour garantir que les entreprises continuent de se faire concurrence comme elles le feraient en l'absence d'une fusion et elle les empêche de poursuivre leur intégration.Facebook est légalement tenu de fournir à la CMA des mises à jour régulières pour montrer qu'il se conforme à l'ordonnance, mais la CMA a déclaré que Facebook « limitait considérablement la portée de ces mises à jour » malgré des avertissements répétés.Le régulateur a ajouté que c'était la première fois qu'une entreprise avait enfreint un IEO () en « refusant consciemment » de communiquer toutes les informations requises. Il a ajouté que le non-respect de Facebook était « délibéré », notant que la société avait reçu plusieurs avertissements.« Il est de pratique courante de délivrer un ordre d'exécution initial (IEO) au début d'une enquête sur une acquisition réalisée. Cela garantit que les entreprises continuent de se faire concurrence comme elles l'auraient fait sans la fusion, et empêche les entreprises concernées de poursuivre leur intégration pendant qu'une enquête sur la fusion est en cours. L'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a imposé ce type d'ordonnance à Facebook en juin 2020 dans le cadre de son rachat de Giphy.« Facebook est tenu, dans le cadre du processus, de fournir à la CMA des mises à jour régulières décrivant sa conformité avec l'IEO. Facebook a considérablement limité la portée de ces mises à jour, malgré les avertissements répétés de la CMA. Il a également été critiqué l'année dernière par le Tribunal d'appel de la concurrence et la Cour d'appel pour son manque de coopération avec la CMA et "ce qui pourrait être considéré comme une stratégie à haut risque" en ce qui concerne le non-respect de l'IEO et le fait de ne pas tenir la CMA à jour, comme l'IEO l'exigeait.« Les rapports de conformité sont essentiels pour garantir que la CMA contrôle le comportement des entreprises, notamment si Facebook a pris des mesures susceptibles de nuire au résultat de son enquête.« C'est la première fois que la CMA est confronté à une entreprise qui enfreint un IEO en refusant consciemment de rapporter toutes les informations requises. Compte tenu des multiples avertissements qu'elle a donnés à Facebook, la CMA considère que le non-respect de la part de Facebook était délibéré. En conséquence, la CMA a infligé une amende de 50 millions de livres sterling pour cette violation majeure, qui a fondamentalement miné sa capacité à prévenir, surveiller et résoudre tout problème.« Séparément, la CMA a infligé une amende de 500 000 £ à Facebook pour avoir changé de chef de la conformité à deux reprises sans demander son consentement au préalable ».Joel Bamford, directeur principal des fusions de la CMA, a déclaré :« Les injonctions exécutoires initiales sont un élément clé du régime britannique de contrôle volontaire des fusions. Les entreprises ne sont pas tenues de demander l'approbation de la CMA avant de finaliser une acquisition, mais si elles décident de procéder à une fusion, nous pouvons empêcher les entreprises de poursuivre leur intégration si nous pensons que les consommateurs pourraient être affectés et qu'une enquête est nécessaire.« Nous avons averti Facebook que son refus de nous fournir des informations importantes était une violation de l'ordonnance mais, même après avoir perdu son appel devant deux tribunaux distincts, Facebook a continué à ignorer ses obligations légales.« Cela devrait servir d'avertissement à toute entreprise qui pense qu'elle est au-dessus des lois ».Et la CMA de noter que son enquête sur la fusion de Facebook avec Giphy est en cours et elle fonctionnera de manière constructive avec les entreprises à mesure que les choses progresseront. Aucune décision n'a encore été prise concernant la fusion.Facebook est de plus en plus critiqué par les régulateurs et les législateurs à propos de ses pratiques commerciales.Le numéro un des réseaux sociaux a déclaré ne pas du tout être d'accord avec la décision de la CMA.Répondant à l'amende de la CMA, Facebook a déclaré : « Nous sommes en profond désaccord avec la décision injuste de la CMA de punir Facebook pour une approche de conformité au mieux, que la CMA elle-même a finalement approuvée. Nous examinerons la décision de l'AMC et examinerons nos options ».Les propos de Bamford font écho à ceux de l'avocat du travail américain Seema Nanda mardi après que Facebook a accepté de payer jusqu'à 14,25 millions de dollars pour régler les poursuites civiles concernant son adhésion aux règles de recrutement.L'entreprise a été accusée par le gouvernement américain d'avoir pratiqué une discrimination à l'embauche et d'avoir violé les règles fédérales de recrutement. Les deux règlements connexes ont été annoncés par le ministère de la Justice et le ministère du Travail et confirmés par Facebook. Le ministère de la Justice en décembre dernier a déposé une plainte accusant Facebook d'accorder des préférences d'embauche aux travailleurs temporaires, y compris ceux qui détiennent des visas H-1B qui permettent aux entreprises d'employer temporairement des travailleurs étrangers dans certaines professions spécialisées. Ces visas sont largement utilisés par les entreprises technologiques.Les procureurs affirment que le système de deux poids, deux mesures de Facebook est en place depuis au moins le début de 2018 et n'a pas encore été corrigé.Comme Google qui s'est placé sous Alphabet en 2015 pour montrer qu'il était devenu plus qu'un simple moteur de recherche, Facebook voudrait faire pareil afin de mettre l'accent sur la construction du métavers . Il ne s'agit pas donc de remplacer le nom Facebook par un autre, mais simplement de donner un nouveau nom à la maison mère qui ferait de Facebook un simple produit parmi d'autres détenus par cette maison mère.Le changement de nom devrait être révélé lors de la conférence annuelle Connect de Facebook le 28 octobre, ou peut-être même plus tôt. Un changement de nom destiné à signaler l'ambition de la grande enseigne de technologie à être connu pour plus que les médias sociaux et tous les maux qui en découlent. Le changement de marque positionnerait probablement l'application Facebook comme l'un des nombreux produits d'une société mère supervisant des groupes comme Instagram, WhatsApp, Oculus, etc.Un changement de marque pourrait également servir à séparer davantage le travail futuriste sur lequel Zuckerberg se concentre de l'examen minutieux auquel Facebook est actuellement soumis pour la façon dont sa plateforme sociale fonctionne aujourd'hui. Une ancienne employée devenue dénonciatrice, Frances Haugen, a récemment divulgué une mine de documents internes accablants au Wall Street Journal et a témoigné à leur sujet devant le Congrès. Les régulateurs antitrust aux États-Unis, en Europe et ailleurs s'intéressent de près à la gestion des données faites par l'entreprise et la confiance du public dans la façon dont Facebook fait des affaires est en baisse.Lundi, Facebook a annoncé qu'il embaucherait 10 000 personnes en Europe pour l'aider à construire un « métavers » . En utilisant des technologies telles que la réalité virtuelle et augmentée, Facebook prévoit de créer un plus grand sentiment de « présence virtuelle », qui imitera l'expérience d'interagir en personne. « La qualité essentielle du métavers sera la présence - le sentiment de vraiment être là avec les gens », expliquait Mark Zuckerberg en juillet sur son profil Facebook.Les cadres de Facebook martèlent que Facebook ne cherche pas, avec le « métavers », à construire un nouvel univers fermé, à l'image de son réseau social « aucune entreprise ne possédera ni n'exploitera le métavers ». « Comme Internet, sa caractéristique principale sera son ouverture et son interopérabilité. Pour lui donner vie, la collaboration et la coopération seront nécessaires entre les entreprises, les développeurs, les créateurs et les décideurs politiques », affirment-ils.Source : CMA Quelle lecture en faites-vous ?Facebook est légalement tenu de fournir à la CMA des mises à jour régulières pour montrer qu'il se conforme à l'ordonnance, mais la CMA a déclaré que Facebook « limitait considérablement la portée de ces mises à jour » malgré des avertissements répétés. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait l'expliquer ?Le régulateur affirme que c'est la première fois qu'une entreprise enfreint un IEO () en « refusant consciemment » de communiquer toutes les informations requises. Êtes-vous surpris ?Le changement de nom envisagé par Facebook prend il plus de sens avec les scandales qui se multiplient ? Dans quelle mesure ?