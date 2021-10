vie privée : aucun suivi ou profilage des utilisateurs ;

: aucun suivi ou profilage des utilisateurs ; l'utilisateur d'abord : l'utilisateur passe en premier, pas les industries de la publicité et des données ;

: l'utilisateur passe en premier, pas les industries de la publicité et des données ; indépendance : Brave dispose de son propre index de recherche pour répondre aux requêtes courantes en privé, sans dépendre d'autres fournisseurs ;

: Brave dispose de son propre index de recherche pour répondre aux requêtes courantes en privé, sans dépendre d'autres fournisseurs ; choix : bientôt, des options de recherche payante sans publicité et de recherche financée par la publicité ;

: bientôt, des options de recherche payante sans publicité et de recherche financée par la publicité ; transparence : pas de méthodes ou d'algorithmes secrets pour biaiser les résultats, et bientôt, des modèles de classement ouverts et gérés par la communauté pour garantir la diversité et éviter les biais algorithmiques et la censure pure et simple ;

: pas de méthodes ou d'algorithmes secrets pour biaiser les résultats, et bientôt, des modèles de classement ouverts et gérés par la communauté pour garantir la diversité et éviter les biais algorithmiques et la censure pure et simple ; simplicité : intégration optimale entre le navigateur et la recherche sans compromettre la confidentialité, de la personnalisation aux résultats instantanés au fur et à mesure que l'utilisateur tape ;

: intégration optimale entre le navigateur et la recherche sans compromettre la confidentialité, de la personnalisation aux résultats instantanés au fur et à mesure que l'utilisateur tape ; ouverture : Brave Search sera bientôt disponible pour alimenter d'autres moteurs de recherche.





Brave fait partie de cette classe très restreinte de navigateurs Web qui essaient autant que possible de supprimer Google de nos expériences Web quotidiennes et cette semaine, l'équipe a fait un pas en avant dans ce sens. Brave est un navigateur open source basé sur Chromium qui se concentre sur la vie privée des utilisateurs en bloquant automatiquement les publicités et les scripts de suivi et en supprimant les fonctions portant atteinte à la vie privée intégrées à Chromium. Historiquement, Brave utilisait Google comme moteur de recherche par défaut lors des recherches effectuées à partir de la barre d'adresse.Cependant, Google est connu pour suivre les activités, le comportement et les intérêts des utilisateurs, ce qui lui permet d'améliorer le ciblage des publicités. Brave se présente donc comme un bon choix pour un navigateur respectueux de la vie privée. Après une période de bêta-test qui a duré environ cinq mois, Brave a annoncé ce mardi que son moteur de recherche Brave Search, axé sur la protection de la vie privée, est désormais le moteur de recherche par défaut des nouveaux utilisateurs aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Brave Search remplace également Qwant en France et DuckDuckGo en Allemagne.« La mise à jour du navigateur de bureau Brave d'aujourd'hui (version 1.31), ainsi que l'application Brave Android (version 1.31) et l'application Brave iOS (version 1.32) proposent toutes automatiquement Brave Search comme moteur de recherche par défaut pour les nouveaux utilisateurs dans ces cinq pays, avec des versions entièrement localisées dans les zones géographiques non anglophones », a annoncé Brave. « Les utilisateurs de Brave peuvent facilement choisir une autre option de recherche s'ils le préfèrent en gérant les paramètres de leur moteur de recherche », a ajouté l'entreprise.Selon l'équipe, Brave Search n'affiche pas de publicité actuellement, mais la version gratuite du service sera bientôt compatible avec la publicité. Une version Premium sans publicité est prévue dans un avenir proche. Brave indique que d'autres pays seront ajoutés au cours des prochains mois. Les utilisateurs actuels peuvent bien sûr conserver le moteur de recherche qu'ils ont choisi par défaut, et les nouveaux utilisateurs qui préfèrent d'autres moteurs de recherche peuvent le configurer selon leurs besoins. Brave Search s'appuie sur son propre index de recherche indépendant ainsi qu'un éventail impressionnant de fonctions de sécurité :Ces fonctions de protection de la vie privée semblent trouver un écho auprès des utilisateurs, puisque le nombre de requêtes par mois est passé à 80 millions depuis le lancement de la version bêta de Brave Search en juin dernier. « Brave Search a connu une croissance significative depuis son lancement en juin dernier, avec près de 80 millions de requêtes par mois. Nos utilisateurs sont satisfaits de la solution complète de protection de la vie privée que Brave Search offre contre la Big Tech en étant intégrée à notre navigateur », déclare Brendan Eich, PDG et cofondateur de Brave. Le moteur de recherche devrait offrir une protection maximale.« Comme nous le savons par expérience, dans de nombreux navigateurs, le paramètre par défaut est crucial pour l'adoption, et Brave Search a atteint la qualité et la masse critique nécessaires pour devenir notre option de recherche par défaut, et pour offrir à nos utilisateurs une expérience en ligne transparente de confidentialité par défaut », a-t-il ajouté. Pour ceux qui souhaitent aider Brave Search à devenir plus utile et à afficher des résultats de recherche pertinents, Brave a également lancé le Web Discovery Project (WDP). Vous pouvez aider à améliorer Brave Search en partageant vos données avec l'équipe via le projet.L'équipe le décrit décrit comme un système de préservation de la vie privée permettant aux utilisateurs de fournir anonymement des données pour améliorer les résultats de Brave Search, et comme une alternative indépendante aux solutions de recherche des grandes entreprises. Selon elle, le WDP est une fonctionnalité opt-in qui protège la vie privée et l'anonymat des utilisateurs en garantissant que les données contribuées ne sont pas liées aux individus, à leurs appareils ou à un ensemble d'utilisateurs. Ces données seront utilisées pour affiner l'index de Brave Search et afficher des résultats de recherche plus pertinents.« Le WDP représente un changement fondamental dans la façon dont un index de recherche est construit pour servir des résultats pertinents aux utilisateurs », note l'équipe. « Les fournisseurs de recherche de la Big Tech collectent des données auprès des utilisateurs sans les demander ni les avertir, afin d'accroître continuellement leurs index - la liste des milliards de pages Web dans laquelle ils puisent pour fournir des résultats - et de s'assurer que les résultats sont pertinents et jamais périmés. Ces données peuvent être, et sont souvent, associées aux utilisateurs personnellement par un identifiant ou des enregistrements pouvant être reliés », a-t-elle ajouté.Cette fonction est désactivée par défaut, mais les utilisateurs peuvent rejoindre le projet en allant danset en activant le paramètreSource : Brave Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de Brave Search ?Google doit-il s'inquiéter de l'adoption rapide de Brave Search ?Avez-vous déjà testé Brave Search ? Si oui, quel est votre retour d'expérience ?