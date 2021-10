Un peu après 17 heures lundi, les utilisateurs de Facebook du monde entier ont commencé à signaler qu'ils étaient dans l'incapacité d'accéder à leur compte Facebook et Instagram ou d'utiliser les services de messagerie WhatsApp et Messenger de l'entreprise. En effet, le nom de domaine "facebook.com" était temporairement indisponible, cela en raison de la disparition subite de préfixes de routage de tables BGP (Border Gateway Protocol). Le protocole BGP fait fonctionner Internet et permet aux appareils d'un côté du monde d'atteindre les appareils de l'autre côté en utilisant des préfixes ou « routes ».Comme le registre de domaine et les serveurs DNS de Facebook sont hébergés sur le propre préfixe de routage de la firme, lorsque les préfixes BGP ont été supprimés des tables de routage, personne ne pouvait se connecter à leurs adresses IP ou aux services dépendants d'elles. « Dans ce cas, l'Internet ne sait plus où retrouver les adresses IP de Facebook. Un symptôme est que les requêtes DNS échouent. Cependant, c'est juste le résultat de l'hébergement par Facebook de ses serveurs DNS à l'intérieur de son propre réseau », a expliqué Johannes Ulrich du SANS Technology Institute.Cependant, ceux qui ont pensé profiter de l'indisponibilité des services sociaux de Facebook pour se distraire avec leur casque Oculus ont également été déçus. Pendant la panne, certains utilisateurs ayant allumé leur casque RV ont constaté que l'écran d'accueil était très vide, sans jeux ni boutique, et que seules les fonctions de fichiers et de paramètres étaient disponibles. Facebook possède le fabricant de casques Oculus, et exige que les utilisateurs d'Oculus Quest se connectent avec un compte Facebook. Il a indiqué que cela contribuerait à améliorer leur expérience d'utilisation, mais cette décision reste controversée.Dans de nombreux fils de discussion Reddit, de nombreux propriétaires de Quest disent qu'ils ont pu utiliser leurs casques pendant la panne - pour jouer à des jeux VR sur Steam, par exemple - mais certains disent qu'ils ne peuvent pas charger leurs bibliothèques Oculus, et ceux qui allumaient leur Quest 2 pour la première fois ont signalé qu'ils étaient incapables de terminer la configuration initiale. « Lorsque je lance l'application Oculus pour PC, elle indique qu'elle ne détecte aucune connexion Internet. Le site Web d'Oculus est également hors service », peut-on lire comme commentaire dans un fil Reddit.Peu après le début de la panne, les comptes Twitter de Facebook et d'Oculus ont tous deux publié le même message disant : « Nous sommes conscients que certaines personnes ont des difficultés à accéder à nos applications et produits. Nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale aussi vite que possible et nous nous excusons pour tout désagrément. Pour l'instant, on ne sait pas s'il s'agit d'un problème interne ou si des acteurs extérieurs malveillants sont à l'œuvre ». Certains fans de RV ont commencé à boycotter l'entreprise lorsqu'elle a rendu obligatoire l'affiliation de tous les Oculus Quest 2 à un compte Facebook.« Cela met clairement en évidence le problème que pose le fait de devoir se connecter aux services de Facebook pour avoir accès aux applications des casques Oculus - la connexion Wi-Fi était bonne. Même toutes les applications téléchargées et occupant de l'espace de stockage n'apparaissaient pas », s'est plaint un utilisateur.Source : Fils de discussion Reddit Quel est votre avis sur le sujet ?