Les NFT (non-fungible token ou jetons non fongibles) sont des actifs cryptographiques basés sur la blockchain. Ils sont dotés de codes d'identification et de métadonnées uniques les distinguant les uns des autres. Contrairement aux cryptomonnaies, ils ne peuvent pas être négociés ou échangés à l'équivalence. C'est la raison pour laquelle ils sont dits non fongibles. Cela diffère des jetons fongibles comme les cryptomonnaies, qui sont identiques les uns aux autres et, par conséquent, peuvent être utilisés comme support de transactions commerciales. En gros, les NFT sont des jetons cryptographiques uniques qui existent sur une blockchain et ne peuvent être reproduits.Les cryptomonnaies sont truffées d'un nombre impressionnant d'arnaques. Et malheureusement, les NFT ne sont pas à l'abri de cela - comme l'ont découvert vendredi dernier des milliers d'investisseurs d'un projet de NFT appelé "Evolved Apes". Le projet est décrit sur la place de marché de NFT OpenSea comme "une collection de 10 000 NFT uniques de singes piégés sur un territoire sans loi". « Ils se battent pour survivre, et seul le singe le plus fort l'emportera », peut-on lire, en référence au jeu de combat tant annoncé du projet, qui ne s'est pas matérialisé. En dehors de cela, il s'est avéré que tout le projet n'était qu'une escroquerie.Une semaine après le lancement du projet le développeur anonyme connu sous le nom d'Evil Ape qui avait promis ce jeu a disparu, tout comme le compte Twitter et le site Web officiels du projet. Mais ils ont laissé des traces sur la blockchain qui montrent qu'ils ont siphonné 798 éthers (2,7 millions de dollars) des fonds du projet en plusieurs transferts. Ces fonds, issus de la vente publique initiale de NFT et de commissions sur le marché secondaire, étaient destinés à des dépenses liées au projet, comme le marketing. Les investisseurs d'Evolved Ape déclarent avoir remarqué plusieurs signaux d'alarme avant que Evil Ape disparaisse.« Après la vente publique du 24 septembre, les annonces ont semblé suspectes de manque de professionnalisme et plusieurs des dirigeants n'étaient plus là. Mais ils ont mis cela sur le compte du manque d'expérience à l'époque », a déclaré à Motherboard un investisseur qui a requis l'anonymat en raison des retombées actuelles de l'escroquerie. « Je pense que cette tempête géante n'a jamais été ce à quoi l'on s'attendait », a-t-il déclaré. En outre, la communauté Evolved Apes a découvert que les gagnants d'un concours organisé par Evil Ape sur les réseaux sociaux (une activité marketing pour créer du buzz) n'avaient pas reçu leurs prix NFT du projet.De plus, l'artiste du projet n'avait pas été payé non plus. Pour comprendre ce qui se passait, les investisseurs actifs sur le serveur Discord du projet ont participé à un chat vocal la semaine dernière. Lors de cet appel, ils ont désigné Mike_Cryptobull - un investisseur qui n'a pas souhaité donner vrai nom - qui a dépensé 3 ETH (environ 10 200 dollars) pour 20 NFT Evolved Apes, comme leur chef de mission de facto. « En rassemblant les éléments que j'ai pu trouver et ceux qui concordaient, j'ai donné mon opinion dans le PDF pour la communauté », a déclaré Mike_Cryptobull. Son rapport contenait de mauvaises nouvelles concernant Evil Ape.Evil Ape est l'instigateur du projet Evolved Apes, mais aussi l'administrateur qui contrôlait le portefeuille blockchain du projet. « Ce qui s'est passé, c'est qu'Evil Ape s'est lavé les mains du projet en disparaissant et en emportant le portefeuille avec tous les ETH de la frappe qui devaient être utilisés pour tout, depuis le paiement de l'artiste, le paiement des cadeaux en espèces, le paiement du marketing, le paiement des outils de rareté, le développement du jeu et tout le reste », a-t-il écrit dans le rapport qu'il a partagé avec ses collègues investisseurs. Cependant, même si l'argent a disparu, la communauté d'Evolved Apes prévoit de continuer.En effet, dans le cas des NFT, et contrairement aux cryptomonnaies, les Rug Pull laissent derrière eux des fichiers JPEG et un récit qui les entoure. Mike_Cryptobull a expliqué dans le rapport que lui et d'autres personnes vont construire un nouveau projet appelé Fight Back Apes à partir des cendres d'Evolved Apes. Les détenteurs de Evolved Apes seraient automatiquement approuvés pour un jeton Fight Back Apes lié à l'art de l'ancien projet. En gros, Fight Back Apes sera présenté comme une nouvelle version d'Evolved Apes. « Nous deviendrons les Fight Back Apes, luttant en tant que communauté contre notre ennemi juré Evil Ape », a-t-il déclaré.Ironie du sort, les investisseurs de NFT à qui l'on avait promis un jeu de combat se sont finalement retrouvés dans un combat. Par ailleurs, les analystes ont remarqué que rien de tout cela n'a sérieusement freiné les échanges d'Evolved Apes sur OpenSea, où le projet est toujours vérifié. Il y aurait eu plus de 574 ventes de NFT pour un volume total de 13,9 ETH (47 230 dollars) depuis le 1er octobre, date à laquelle le coup de théâtre a été rendu public. « Bien que nous ayons essayé de nombreux moyens de contacter OpenSea, nous attendons toujours une réponse », a déclaré Josh_CryptoBull, un autre pseudo cofondateur de Fight Back Apes.« Evil Ape reçoit toujours les 4 % de royalties [de chaque vente], et c'est pourquoi nous sommes ici pour faire un nouveau [projet] NFT afin de rapples royalties à la communauté », a-t-il ajouté. Contrairement à Evolved Apes, qui a confié à Evil Ape l'accès exclusif au portefeuille du projet, Fight Back Apes fonctionnera avec un portefeuille à signatures multiples (multi-sig), qui nécessite la signature de plusieurs personnes avant que quelque chose puisse être fait sur les fonds. Bien sûr, cela ne veut pas dire que plusieurs personnes ne peuvent pas s'entendre et perpétrer une nouvelle escroquerie. Il y a d'autres leçons à tirer de cette expérience amère.« Faites confiance à votre instinct si quelque chose ne vous semble pas normal. S'il y a une erreur, ce qui arrive, la façon dont elle est traitée vous en dira beaucoup », a déclaré Josh_CryptoBull. Il a ajouté qu'il y avait de multiples signaux d'alarme dans Evolved Apes au début, mais 99 % des investisseurs étaient juste aveuglés par l'art, les promesses et les profits potentiels qu'ils pouvaient en tirer. « Deux règles d'or du monde des cryptomonnaies s'appliquent également ici : faites vos propres recherches, et n'investissez rien de plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre », a déclaré Mike_Cryptobull.Source : Evolved Apes Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des NFT et de leur utilité ?Pensez-vous que les NFT et les cryptomonnaies peuvent être protégés contre les fraudes ?