Environ trois semaines seulement après sa sortie, Squid Game donne déjà des maux de tête à Netflix. L'entreprise américaine de diffusion en continu ne s'attendait pas à un tel succès de la série télévisée et n'a pas prévu un plan d'urgence pour gérer les pics de trafics dû à l'afflux de spectateurs, bien que, techniquement, cela relève plus de la responsabilité du fournisseur d'accès Internet (FAI). En Corée du Sud, les pics de trafics liés au visionnage de la série ont exaspéré le FAI SK Broadband qui a maintenant décidé de poursuivre Netflix. SK Broadband réclame des intérêts pour la forte demande de bande passante et pour la maintenance du réseau.« Netflix devrait couvrir les coûts de bande passante et de maintenance liés à l'augmentation du trafic sur son réseau », estime SK Broadband dans la plainte. Il n'est pas satisfait du fait que le flux de paquets qui transite par ses systèmes connaît des pics répétés lorsque de plus en plus de Sud-Coréens se connectent sur le site Web de Netflix. « On parle de 1,2 Tb/s de trafic Netflix par le seul FAI en septembre », a déclaré le FAI sud-coréen à Reuters. Netflix a déclaré qu'il examinerait la plainte du FAI et qu'il chercherait le dialogue et explorerait les moyens de travailler avec SK Broadband pour s'assurer que les clients ne soient pas affectés.« Nous allons examiner la plainte que SK Broadband a déposée contre nous », a déclaré un porte-parole de Netflix à The Register. « Dans le même temps, nous continuons à rechercher un dialogue ouvert et à explorer les moyens de travailler avec SK Broadband afin d'assurer une expérience de streaming transparente pour nos clients communs », a ajouté le porte-parole. En outre, les médias sud-coréens ont rapporté que l'action Netflix était légèrement en baisse dans l'après-midi du vendredi - probablement une conséquence de la plainte de SK Broadband. Les actions de SK Telecom, la société mère de SK Broadband, étaient en hausse de plus de 1 %.Tout de même, ce n'est pas la première fois que SK Broadband se plaint des hausses du trafic des utilisateurs de Netflix. En juin dernier, un tribunal sud-coréen s'était déjà rangé du côté du FAI. Le tribunal avait conclu que Netflix était responsable de la forte demande de données que ses contenus pouvaient faire subir au FAI. Selon le tribunal, la plateforme de streaming avait l’"obligation de payer une somme raisonnable à SK Broadband pour gérer son trafic de streaming". Le FAI a déclaré que Netflix, qui représentait 5 % du trafic sud-coréen au Q4 2020, lui devait 23 millions de dollars en frais d'utilisation du réseau pour cette seule année.La nouvelle action en justice de SK Broadband contre Netflix semble avoir été motivée par la plus forte augmentation de son trafic à ce jour - un pic engendré par Squid Game. Netflix a lancé la nouvelle série, un thriller dystopique dans lequel des personnages en difficulté tentent désespérément de survivre à une compétition mortelle pour remporter le gros lot, le 17 septembre. Quelques semaines plus tard, la plateforme américaine a annoncé que des dizaines de millions de téléspectateurs à travers le monde ont déjà regardé la série télévisée, et le co-PDG Ted Sarandos a ajouté qu'elle est en passe de devenir la série la plus populaire de Netflix.Netflix a déclaré mercredi dans un communiqué qu'il avait contribué à la création d'environ 16 000 emplois en Corée du Sud, grâce à des investissements de quelque 770 milliards de wons (soit environ 649 millions de dollars), ainsi qu'à un effet économique d'environ 5 600 milliards de wons (soit environ 4,8 millions de dollars). Le législateur du parti au pouvoir, Kim Sang-hee, a déclaré mercredi que sur les 10 principaux générateurs de trafic de données en Corée du Sud, 78,5 % du trafic provenait de fournisseurs de contenu étrangers, contre 73,1 % un an plus tôt. Google-YouTube et Netflix représenteraient la majorité.Cependant, il a ajouté que ces diffuseurs de contenu ferment les yeux sur les frais d'utilisation du réseau. Par contre, des rapports montrent qu'aux États-Unis, Netflix verse depuis plus de sept ans une redevance au fournisseur de services à large bande Comcast Corp pour obtenir des vitesses de diffusion plus rapides. Par ailleurs, le monde entier fait plus que jamais du streaming - et cela met l'infrastructure Internet à rude épreuve. Les gouvernements et les fournisseurs d'accès tentent de gérer cette pression, mais les efforts restent loin d'être suffisants. De plus, les plateformes de streaming sont souvent accusées de rester à l'écart.Au cours de la dernière décennie, certains des plus grands conglomérats mondiaux du divertissement et des télécommunications ont parié sur le divertissement en continu. Ces dix dernières années ont été marquées par une progression rapide du divertissement à domicile, à mesure que Netflix, Hulu, Disney Plus, HBO Now et bien d'autres accumulent des millions d'abonnés. Et alors que de plus en plus de personnes ont été contraintes de rester à la maison pour freiner la propagation de la Covid-19, la diffusion en continu a explosé dans tous coins du monde, poussant les infrastructures des FAI dans leurs derniers retranchements.Selon un rapport du cabinet d’étude Sandvine paru en 2019, la consommation de contenus vidéo sur Internet a représenté plus de 60 % du volume total du trafic descendant, YouTube et Netflix représentant ensemble environ 21 % de ce volume total. En parallèle, une étude du site Nielsen a estimé que le fait que les gens restent chez eux à cause de la pandémie de la Covid-19 peut entraîner une augmentation de près de 60 % de la quantité de contenu qu’ils regardent dans certains cas et potentiellement plus selon les raisons.Source : SK BroadbandQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que Netflix devrait payer les coûts engendrés par la hausse du trafic ?La TV par Internet, et surtout la TV 4K, risque-t-elle de saturer le Web et d’engendrer des surcoûts pour tous ?