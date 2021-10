Donner à chacun les moyens d'accéder à un nouveau monde de travail hybride : offrir des expériences qui aident les Hommes et les organisations à s'adapter et à prospérer dans une nouvelle ère de travail flexible.

Innover n'importe où, du multicloud à la périphérie : offrir des applications de nouvelle génération qui s'exécutent en toute sécurité n'importe où, construites avec des capacités de données illimitées et exploitant la puissance de l'IA.

Réinventer une nouvelle ère commerciale : les entreprises de nouvelle génération ont besoin de solutions de nouvelle génération, brisant les silos traditionnels de données et de processus pour donner la priorité à l'expérience client.

Protéger tout avec une sécurité de bout en bout : appliquer des solutions de sécurité complètes pour améliorer la protection contre les menaces dans les environnements multiplateformes, multipériphériques et multicloud.

Accélérez votre apprentissage avec le Cloud Skills Challenge, des sessions guidées par des experts, des modules pas à pas, des détails de certification, et plus encore.

Plongez dans les sujets clés, les outils essentiels et les technologies Microsoft qui peuvent conduire à de nouveaux rôles ou à un chemin de carrière différent.

Rencontrez les dirigeants et les responsables de canaux Microsoft locaux, interagissez avec des ingénieurs et des experts techniques, participez à des questions-réponses en direct, et plus encore.

Générez du contenu partageable, exprimez votre point de vue et démarrez des conversations avec l'ensemble de la communauté #MSIgnite.

Utilisez #MSIgnite sur Twitter et LinkedIn pour vous réseauter, tout en restant au courant des actualités des événements et des sujets tendances.

Rencontrez les acteurs de l'industrie, en allant des experts aux partenaires et startups qui innovent aujourd'hui dans le Cloud Microsoft, trouvez de nouvelles solutions, consultez les dernières démos et élargissez votre boîte à outils.

Microsoft Ignite est une conférence annuelle organisée par Microsoft pour les développeurs et les professionnels de l'informatique et qui se tient traditionnellement dans une ville des USA. La conférence dure normalement entre trois et cinq jours et comprend des sessions de présentation et ateliers pratiques. C'est l'occasion d'apprendre des experts Microsoft, des MVP et des membres de la communauté.Cette année, Microsoft Iginte revient pour une nouvelle édition en ligne les 2, 3 et 4 novembre. Au menu, la découverte des derniers outils, des sessions de formation, des opportunités de réseautage et plus encore. Les interventions seront organisées autour de quatre thèmes :Des conférenciers de haut niveau, y compris le PDG de Microsoft Satya Nadella, d'autres dirigeants de l'entreprise et des leaders de l'industrie vont présenter leurs idées et leur expertise au cours de l'évènement.Microsoft Ignite vous offre d'innombrables occasions d'apprendre, de vous connecter et de créer :La participation est ouverte à tous, mais vous devez au préalable vous inscrire pour réserver votre place.