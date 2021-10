Après que Joe Biden a ratifié à nouveau l'accord de Paris dans les premières heures suivant son investiture en janvier dernier, les démocrates viennent de déposer sur la table un nouveau projet de loi sur le climat. Le projet de loi "Build Back Better" prévoit des investissements transformateurs (environ 3,5 milliards de dollars) à l'échelle nécessaire pour répondre aux besoins du peuple américain. Selon les explications du gouvernement américain, il réduira les coûts pour les familles, créera des emplois bien rémunérés pour les travailleurs américains, et offrira l'une des plus grandes réductions d'impôts pour la classe moyenne de l'histoire.Il prévoit également des investissements visant à réduire la pollution par le carbone dans le secteur du transport de surface - s'attaquant ainsi à la plus grande source d'émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. Le projet de loi "Build Back Better" (également connu sous le nom de "paquet de réconciliation") est un changement de paradigme. Il touche tous les secteurs, notamment le secteur informatique qui est aussi un grand émetteur de gaz à effet de serre (GES). Comme avec toutes les lois, il y a des contestataires, mais ce qui est étonnant, c'est de voir des entreprises technologiques faire pression pour empêcher son vote.Le chef de file des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, qualifie le projet de loi de "mesure climatique la plus importante de l'histoire des États-Unis". Cependant, les groupes de pression et les organisations d'entreprises se sont mobilisés pour s'opposer à l'adoption du projet de loi. Certaines des entreprises américaines les plus importantes, dont Apple , Amazon, Microsoft et Disney, soutiennent ces groupes de pression, malgré leurs propres initiatives en faveur de la lutte contre le changement climatique. Parmi les organisations d'entreprises qui font pression contre le projet de loi figurent la Chambre de commerce des États-Unis et Business Roundtable.L'analyse a été faite par le groupe de surveillance Accountable.US et rapportée pour la première fois par le média britannique The Guardian. « Les grandes entreprises aiment nous dire à quel point elles s'engagent à lutter contre la crise climatique et à construire un avenir durable. Mais derrière des portes closes, elles financent les groupes commerciaux de l'industrie qui se battent bec et ongles pour empêcher le plus grand projet de loi sur le changement climatique de tous les temps », a déclaré Kyle Herrig, président d'Accountable.US. L'analyse tente de montrer que leur prétendu engagement ne serait en effet qu'un écran de fumée.Selon l'analyse, Apple, Amazon, Microsoft et d'autres qui visent la neutralité en carbone n'ont pas réprimandé les groupes de pression et n'ont pas dit non plus qu'elles allaient revoir leurs liens avec ces groupes. « Se cacher derrière ces groupes louches ne met pas seulement en danger notre environnement, cela met aussi en péril la réputation de ces entreprises », a déclaré Herrig. La Chambre de commerce américaine a promis de « faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher que ce projet de loi de réconciliation, qui augmente les impôts et tue l'emploi, devienne une loi ». Ce groupe est reconnu pour avoir une grande influence.En fait, la Chambre de commerce des États-Unis est composée de dirigeants de Microsoft, Intuit, United Airlines et Deloitte. Ironie du sort, ces mêmes entreprises ont également exprimé leur inquiétude quant au changement climatique et ont fait diverses promesses par le passé pour réduire les émissions. À titre illustratif, Jeff Bezos, l'une des personnalités les plus riches du monde et l'ex-patron d'Amazon, a déclaré il y a peu que la crise climatique était "la plus grande menace pour notre planète", tandis que sa société Amazon a créé un engagement pour que les entreprises réduisent leurs émissions à zéro d'ici 2040.Microsoft a également promis d'être "neutre en carbone" d'ici 2040 et Disney a déclaré dernièrement qu'il travaille à n'utiliser que de l'électricité d'origine renouvelable. En outre, Business Roundtable, un autre groupe de dirigeants de grandes entreprises, dont Tim Cook d'Apple, Andy Jassy, PDG d'Amazon, et Sundar Pichai, PDG d'Alphabet, a exprimé sa profonde inquiétude à l'égard de ce projet de loi qui augmentera les impôts des plus riches. D'autres groupes de pression comprenant des membres de Disney, FedEx, Verizon, Johnson&Johnson, Dow et Goodyear, ont déployé des efforts considérables pour faire échouer le projet de loi.Le "Pharmaceuticals Research and Manufacturers of America", un groupe commercial comprenant Bayer et AstraZeneca, a également diffusé des publicités s'opposant au projet de loi. Notez que s'il était adopté, le projet de loi établirait un système d'élimination progressive des émissions du système électrique américain, prévoirait des paiements pour soutenir l'énergie nucléaire sans carbone et favoriserait l'adoption de véhicules électriques. Cela dit, le président américain et les démocrates se retrouvent dans une impasse. Et bien que le projet de loi a pris naissance en leur sein, le parti est divisé quant à sa nécessité.Le président Biden a besoin que tous les démocrates du Sénat approuvent le projet de loi pour qu'il soit adopté, mais des membres du Sénat comme le démocrate centriste de Virginie-Occidentale, Joe Manchin - qui reçoit une quantité importante de dons de l'industrie des combustibles fossiles - a déjà déclaré que le projet de loi "n'a aucun sens". La première tentative majeure de législation sur le climat semble donc proche de l'échec, blessant Biden politiquement et entravant les tentatives visant à inciter d'autres pays à prendre des mesures rapides lors des prochains pourparlers des Nations unies sur le climat en Écosse.« C'est une chance historique de mettre fin aux subventions allouées aux combustibles fossiles et d'investir dans un avenir vivable. Nous ne pouvons pas gaspiller cette opportunité d'adopter une législation significative sur le climat parce qu'il pourrait ne pas y en avoir d'autres », a mis en garde Lukas Ross, responsable du programme climatique aux Amis de la Terre.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des agissements des groupes technologiques ?Pensez-vous que le projet de loi a une chance de passer malgré cette forte pression ?Pensez-vous qu'un tel projet de loi passerait plus facilement en France qu'aux États-Unis ? Pourquoi ?