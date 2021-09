Que cache le débat sur le nucléaire ?

En déclarant qu'il était un partisan de l'énergie nucléaire, Elon Musk s’est vu infliger une foudre de réactions des non partisans du nucléaire. « Je ne dis pas que nous devrions aller construire tout un tas de centrales nucléaires, mais je ne pense pas que nous devrions fermer celles qui fonctionnent en toute sécurité », a déclaré Musk pour se défendre Musk a évoqué les efforts déployés par l'Allemagne pour mettre hors service ses centrales nucléaires, ce qui, selon lui, a contraint le pays à s'appuyer davantage sur les centrales à charbon. Des recherches publiées l'année dernière ont montré que les centrales au charbon de l'Allemagne ont finalement conduit à une augmentation des émissions de dioxyde de carbone et à une pollution accrue qui a probablement tué 1 100 personnes supplémentaires. « Je ne pense pas que c'était la bonne décision », a déclaré Musk à propos de l'approche de l'Allemagne.La guerre froide a vu l'intensification des recherches sur l'armement nucléaire devenu la clef de l'équilibre des forces entre les blocs de l'Est et de l'Ouest jusqu'à l'effondrement du Mur de Berlin en 1989. Bien que, en ce qui concerne les armes à fission, les principes de fonctionnement soient connus du public, beaucoup de solutions théoriques et techniques sont encore protégées par un secret rigoureux justifié dès l'origine par le souci de retarder, faute de pouvoir l'empêcher, la dissémination de l'armement atomique parmi un nombre croissant de nations. Plusieurs pays, dont la France, ont décidé de mettre en commun leurs efforts au sein du Forum international « Génération IV » pour développer des réacteurs nucléaires. La conception d’un réacteur nucléaire nécessite des années de recherche (environ 20 ans voire plus si la maturité du concept est faible).Le contrat de 66 milliards de dollars (56 milliards d'euros) que l'Australie a signé en 2016 pour que la société française Naval Group, détenue majoritairement par l'État, fournisse 12 sous-marins à la Royal Australian Navy avait été présenté comme une aubaine pour l'industrie de la défense française. Cependant, face aux ambitions de la Chine dans la région indopacifique. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie ont annoncé la conclusion d'une alliance qui amènera cette dernière à renoncer à ce contrat au profit des sous-marins nucléaires américains, craignant que les sous-marins de la France, à propulsion conventionnelle (diesel-électrique), ne soient plus adaptés à ses besoins.Rappelons que l’application militaire de l'énergie atomique a été envisagée dès la découverte de la fission, comme le montre la demande de brevet déposée le 4 mai 1939 par le physicien français Frédéric Joliot-Curie et son équipe sur l'explosif nucléaire (« Perfectionnements aux charges explosives », décrivant le principe de la bombe atomique). Elle est devenue ensuite un enjeu stratégique au cours de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis, avec leur projet Manhattan, ont abouti les premiers à l'arme atomique testée le 16 juillet 1945 dans le désert du Nouveau-Mexique et utilisée à deux reprises, sur Hiroshima et Nagasaki, les 6 et 9 août 1945. On peut distinguer dans un système d'arme nucléaire deux parties principales : d'une part, la partie explosive proprement dite, appelée charge (l'ensemble constitué par la partie explosive et ce qui assure son fonctionnement dans les conditions souhaitées est appelé parfois tête) ; d'autre part, la partie assurant le transport du point de stockage au point d'explosion, appelée vecteur.Les aspects spécifiques des armes nucléaires se localisent, pour l'essentiel, au niveau de la charge. Les énergies mises en jeu sont considérables par leur concentration extraordinaire dans l'espace et dans le temps. Il est possible de caractériser une arme nucléaire par les rayonnements de nature électromagnétique ou corpusculaire émis lorsqu'elle explose, ainsi que par les phénomènes consécutifs à l'explosion, qui dépendent des divers milieux séparant l'arme de la cible.Les principaux rayonnements sont les suivants : rayonnement X mou, directement lié à la température interne atteinte par les matériaux, représentant environ les trois quarts de l'énergie totale ; rayonnement γ (environ 5 % de l'énergie) ; neutrons (environ 1 % de l'énergie dans les armes classiques) ; électrons ou rayonnement β ; particules α (la proportion varie suivant les constituants) ; débris divers (produits de fission, matières fissiles n'ayant pas réagi, déchets activés). Les parcours de ces rayonnements varient beaucoup selon leur nature, leur charge, leur masse, leur énergie, et selon les milieux traversés.Les commentaires de Musk tenus lors de la Conférence Code à Los Angeles sont intervenus en réponse à une question sur l'augmentation de la demande d'énergie qui pourrait découler du passage aux véhicules électriques. Malgré son soutien à l'énergie nucléaire, Musk a déclaré que la satisfaction de cette demande accrue dépendra des grands développements de la production d'énergie durable, principalement l'éolien et le solaire.

Pour Elon Musk l'IA est bien plus dangereuse que l'arme nucléaire . Le patron de Tesla et de SpaceX, a profité de son passage récent à la conférence South by Southwest (SXSW) qui se tenait à Austin, au Texas, pour réitérer ses avertissements concernant le danger de l’intelligence artificielle (IA). D’après Musk, « l’IA est plus dangereuse que les ogives nucléaires » et il devrait exister un organisme de réglementation supervisant le développement de cette technologie. « Je ne suis pas normalement un partisan de la réglementation et de la surveillance - je pense qu’on devrait généralement pécher par excès de minimisation de ces choses-là, mais il s’agit d’une situation où le public court un très grave danger », a prévenu Musk.Elon Musk préconise la mise en place d’un organisme public capable de vérifier que tout le monde développe l’IA en toute sécurité : « Je pense que le danger de l’IA est beaucoup plus grand que celui des ogives nucléaires, et personne ne suggérerait qu’on permette à n’importe qui de fabriquer des ogives nucléaires s’il le souhaite. Ce serait insensé », a-t-il martelé.Les services publics devront augmenter leur capacité de production, mais ils ne pourront pas faire grand-chose, car les lignes électriques ont également une capacité limitée pour distribuer l'électricité aux foyers et aux entreprises, a-t-il ajouté. « C'est pourquoi je pense qu'il est en fait très important qu'une partie nécessaire de la solution soit la production locale d'électricité », a déclaré Musk, faisant référence aux produits de Tesla Energy en matière de toits solaires et de batteries.Quel est votre avis sur le nucléaire ?Que pensez-vous de l'avis d'Elon Musk sur le nucléaire ?Quels commentaires faites-vous de l'attitude de l'Australie de renoncer aux sous-marins à propulsion conventionnelle (diesel-électrique) au profit des sous-marins nucléaires américains ?