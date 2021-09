L'histoire remonte au mois février dernier. Le 27 février 2021, une Tesla Model X engagée en mode Autopilot et équipée du système exclusif de dispositifs de sécurité de Tesla a percuté plusieurs agents de police qui participaient à un contrôle routier dans une voie de circulation bloquée sur l'autoroute Eastex au Texas. Selon l'action en justice, tous ont été gravement blessés. Parmi les officiers figurent quatre agents du comté de Montgomery et un agent de police de Splendora. Les cinq agents de police poursuivent désormais l'entreprise pour "fraude systématique" et "défauts dans les dispositifs de sécurité de Tesla".Selon les plaignants, « la fonctionnalité de ces dispositifs a été largement et irresponsablement surévaluée afin de gonfler le prix de l'action de Tesla et vendre plus de voitures ». Bien qu'il n'y ait pas eu de décès, la poursuite allègue que les agents ont été "gravement blessés" et qu'ils ont besoin d'être indemnisés pour "les blessures graves et les handicaps permanents qu'ils ont subis à la suite de l'accident" lorsque les véhicules stationnés ont été poussés vers l'avant et ont cogné "six personnes et un berger allemand". La plainte dit que l'officier canin Kodiak "a dû se rendre chez le vétérinaire" tandis que les six personnes ont été emmenées à l'hôpital.Les véhicules de patrouille stationnés quant à eux "auraient été déclarés perte totale". « Même si l'Autopilot était activé à ce moment-là et que les voitures de police avaient des gyrophares, la Tesla n'a pas réussi à engager les fonctions de sécurité de l'Autopilot pour éviter l'accident », mentionne la plainte. « Le véhicule n'a pas appliqué son "freinage automatique d'urgence" pour ralentir afin d'éviter ou d'atténuer l'accident », lit-on également. La plainte a été déposée dimanche au tribunal de district du comté de Harris. Les plaignants qui ont poursuivi Tesla sont Dalton Fields, Rai Duenas, Kenneth Barnett, Chris Taylor et Daniel Santiago.Ils poursuivent d'une part Tesla pour avoir mis sur le marché un système de sécurité prétendument " exagéré et dysfonctionnel , avec un angle mort flagrant pour les véhicules d'urgence dont les gyrophares sont activés", et le restaurant Pappas Restaurants d'autre part, alléguant que le conducteur de la Tesla avait "consommé de l'alcool au point d'être manifestement en état d'ébriété". Selon eux, le conducteur représentait à ce moment-là un danger évident pour lui-même et pour les autres, mais le restaurant a continué à lui servir de l'alcool. Son état l'aurait empêché d'appuyer en urgence sur le frein de la voiture.Le propriétaire de la voiture n'est pas nommé dans le procès, probablement en raison de son incapacité à contribuer de manière significative aux 20 millions de dollars de dommages combinés demandés par les plaignants. Le procès prétend que la Model X, et par extension tous les autres véhicules de la société sont défectueux. « Il a été prouvé que les affirmations de Tesla [concernant l'Autopilot et le freinage d'urgence automatique] sont largement et irresponsablement exagérées, voire carrément fausses », affirment les plaignants, qui citent des commentaires de Tesla elle-même et de son directeur général Elon Musk.Par exemple, Musk avait semblé réagir positivement à la nouvelle selon laquelle un couple s'était filmé en train de faire l'amour dans sa Tesla alors qu'elle était sous le contrôle d'Autopilot en 2019 - ce qu'avait prédit l'expert canadien en sécurité automobile Barrie Kirk environ trois ans plus tôt. « Tesla s'engage dans une fraude systématique pour gonfler le prix de l'action Tesla et vendre plus de voitures, tout en se cachant derrière des divulgations qui disent aux conducteurs que l'on ne peut pas se fier au système », allègue la poursuite. Selon la plainte, Tesla se livre à un jeu tout en sachant que les gens croient facilement ses déclarations.« Tesla sait que les conducteurs de Tesla écoutent ces affirmations et croient que leurs véhicules sont assez équipés pour se conduire eux-mêmes, ce qui entraîne des blessures potentiellement graves ou la mort », lit-on dans le document de la plainte. Alors que d'autres auraient rejeté la responsabilité de l'accident sur le conducteur, la poursuite prétend que le problème est répandu - faisant référence à 11 autres cas de véhicules Tesla qui ont percuté l'arrière de véhicules d'urgence stationnés, apparemment en raison du fait que le système de vision basé sur une caméra a été aveuglé par leurs gyrophares.« Il est inconcevable que le défendeur Tesla n'ait pas vu les rapports accessibles au public concernant les nombreux accidents causés par ses véhicules en relation avec des véhicules d'urgence équipés de gyrophares. Le PDG de Tesla a même qualifié l'un des systèmes d'aide à la conduite de Tesla de "pas génial". Le défendeur Tesla et le PDG de la société, Elon Musk, étaient au courant de nombreux incidents concernant le système 'Autopilot', mais n'ont pas rappelé les voitures pour corriger le problème », soulignent les plaignants. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis enquête actuellement sur ces collisions.« Tesla a intentionnellement décidé de ne pas remédier à ces problèmes et doit être tenue responsable et redevable, en particulier lorsqu'elle a une connaissance détaillée des risques et des dangers associés à son système Autopilot. Tesla a admis que son système Autopilot ne parvenait pas toujours à identifier un véhicule d'urgence arrêté. Pourtant, Tesla a pris la décision de ne rappeler aucun de ses véhicules en sachant que le système Autopilot était défectueux et présentait un risque inhérent de blessure pour le public, notamment les premiers intervenants, et les conducteurs de Tesla », indique la plainte.Face à de telles critiques, la défense habituelle de Musk est de mettre en avant des statistiques selon lesquelles le système Autopilot de Tesla est "dix fois plus sûr" qu'un véhicule sous contrôle manuel, avec un accident enregistré pour 4,19 millions de miles parcourus, contre une moyenne de la NHTSA d'un accident pour 484 000 miles. Mais selon la plainte, ces affirmations ressemblent à une "comparaison entre des pommes et des oranges", car l'Autopilot est régulièrement utilisé pendant les trajets sur autoroute, alors qu'"un grand pourcentage des accidents trouvés dans les données de la NHTSA se produisent hors autoroute".« En outre, si l'on considère que Musk exclut les données dans lesquelles l'Autopilot est utilisé immédiatement avant l'accident, mais a été désactivé à un moment donné avant l'accident, les affirmations de Musk ne sont pas seulement peu convaincantes, elles sont trompeuses », poursuit la plainte. La plainte demande un procès devant un jury contre les deux défendeurs, et réclame 10 millions de dollars de "dommages réels pour les pertes pécuniaires, les salaires perdus, la perte de capacité de gain, l'angoisse mentale et les frais médicaux passés, présents et futurs", ainsi que 10 millions de dollars supplémentaires de dommages exemplaires.Elle ne détaille cependant pas les blessures réelles des plaignants. « Le défendeur Tesla a recommandé, vendu et distribué le système Autopilot en cause. Le produit en question était défectueux et déraisonnablement dangereux dans sa fabrication et sa commercialisation lorsqu'il a quitté le contrôle de Tesla. Le système en cause n'a pas fonctionné en toute sécurité, comme un consommateur ordinaire s'y attendrait en l'utilisant de manière prévue et/ou raisonnablement prévisible », indique la plainte.« Le risque de danger inhérent à la conception du système Autopilot l'emportait sur les avantages de la conception utilisée. À tous les moments pertinents et au moment du préjudice, il était raisonnablement prévisible par le défendeur que le système Autopilot fonctionnerait mal », conclut la plainte.Source : Plainte des policiers (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?