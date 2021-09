Facebook est une chambre d'écho pour la désinformation sur le climat





Le nouveau plan de Facebook est loin de pouvoir résoudre le problème

Le leader mondial des réseaux sociaux Facebook a récemment communiqué son plan pour lutter contre la désinformation en rapport avec le changement climatique sur sa plateforme dans un article intitulé : "Tackling Climate Change Together". Les nouvelles actions comprennent, entre autres, le développement de son centre scientifique climatique pour fournir des informations plus fiables, l'investissement dans des organisations qui luttent contre la désinformation et en lançant une série de vidéos pour mettre en avant les jeunes défenseurs du climat sur Facebook et Instagram. D'autres actions figurent également dans le plan.Cependant, les critiques estiment que la nouvelle tentative n'est pas à la hauteur et permettra à de grandes quantités de fausses informations sur le climat de passer à travers les mailles du filet. En effet, Facebook a longtemps été critiqué pour avoir permis à la désinformation sur la crise climatique de proliférer sur sa plateforme. Le PDG Mark Zuckerberg a admis lors d'une audience du Congrès américain en avril 2021 que la désinformation sur le climat représente "un gros problème". Par le passé, la société a déclaré que ces fausses informations représentaient "un très faible pourcentage de la désinformation totale sur le service".Mais elle avait refusé de communiquer des chiffres. Les experts en changement climatique et en désinformation ont déclaré que les fausses informations peuvent se propager rapidement sur la plateforme. En octobre 2020, le groupe de surveillance du négationnisme climatique InfluenceMap a révélé que des dizaines de publicités négationnistes avaient été vues plus de 8 millions de fois après avoir échappé aux filtres du réseau social. En mars 2021, 13 groupes environnementaux, dont l'Union of Concerned Scientists et Greenpeace, ont envoyé à Zuckerberg une lettre lui demandant de s'engager à surveiller la désinformation climatique.La lettre demandait également au PDG de commencer à fournir plus de transparence sur l'ampleur du problème. Une étude menée récemment par les Amis de la Terre (Friends of the Earth - FOE), une organisation environnementale, a révélé qu'environ 99 % des informations erronées sur le climat concernant les pannes d'électricité survenues au Texas en février 2021 n'ont pas été contrôlées. Cependant, les scientifiques ont signalé qu'en réalité le froid intense a affecté presque toutes les sources d'énergie, pas seulement les énergies renouvelables, et les infrastructures de gaz naturel gelées ont joué un rôle énorme dans les pannes.FOE a analysé les 10 messages Facebook les plus performants, accusant à tort les éoliennes d'être responsables des pannes. Elle a découvert que moins de 1 % des interactions - y compris les commentaires et les partages - concernaient des publications portant le label "fact-check", que Facebook appose sur les publications qui ont été examinées par les vérificateurs de faits de la plateforme. FOE affirme que sans vérification des faits, la désinformation peut se propager à l'intérieur et à l'extérieur de la plateforme vers les médias grand public et la politique.L'étude a révélé que des rapports trompeurs selon lesquels les éoliennes étaient en cause dans la panne s'étaient répandus sur la plateforme de médias sociaux. Elle a également montré comment de telles théories passent de la périphérie de Facebook au courant dominant. FOE a constaté que, bien que l'affirmation concernant les éoliennes ait été démentie par les médias locaux et les principaux organes d'information, les fausses informations sont devenues des sujets de discussion pour des politiciens de premier plan en l'espace de quatre jours. Facebook a rejeté les conclusions de l'étude, qualifiant sa caractérisation de "trompeuse".Un porte-parole a déclaré que Facebook avait signalé des dizaines de publications inexactes à l'époque et limité leur diffusion dans les fils d'actualité. Mais les experts ont déclaré que Facebook semble minimiser la portée de la désinformation sur sa plateforme. Des études antérieures ont révélé que d'autres publications et ressources négationnistes de la crise climatique dépassaient les informations exactes sur la plateforme. En juin 2021, l'un des sites les plus consultés sur Facebook était une page d'abonnement à Epoch Times, un journal d'extrême droite connu pour son négationnisme climatique.Selon les écologistes, les mensonges sur le changement climatique continuent de se répandre sur Facebook sans être contrôlés, alors même que le géant des médias sociaux annonce de nouvelles initiatives en matière de climat. Mais les experts pensent que ces efforts ne s'attaquent toujours pas à la racine du problème. Selon eux, essayer de diriger les utilisateurs de Facebook vers un "centre scientifique" n'empêche pas les négationnistes du climat de publier de fausses nouvelles qui peuvent se répandre comme une traînée de poudre sur la plateforme. Et Facebook continue d'accepter l'argent de la publicité des compagnies pétrolières et gazières.En effet, Facebook a été critiqué pour l'argent qu'il tire de la publicité pour le pétrole et le gaz. « L'entreprise parle souvent de son engagement à lutter contre le changement climatique, mais elle continue à permettre que sa plateforme soit utilisée par le secteur des combustibles fossiles pour saper les mesures climatiques fondées sur la science », a déclaré aujourd'hui Faye Holder, responsable de programme au groupe de réflexion sur le climat et l'énergie InfluenceMap. D'après un rapport du groupe, 25 entreprises du secteur pétrolier et gazier ont dépensé près de 9,6 millions de dollars en publicités Facebook l'année dernière.Ces publicités ont été vues plus de 431 millions de fois. Facebook s'est défendu en déclarant qu'il rejette les publicités que ses vérificateurs de faits indépendants considèrent comme fausses ou trompeuses, mais les activistes refusent d'y croire. « Facebook connaît les super-diffuseurs de désinformation climatique et devrait mettre fin à leurs mensonges répétitifs », a déclaré dans un communiqué Michael Khoo, coprésident de la coalition contre la désinformation climatique d'FOE. « Facebook et les autres plateformes technologiques doivent prendre des mesures bien plus fortes pour limiter les super-diffuseurs, et ne pas faire peser la charge sur les utilisateurs ordinaires », a-t-il ajouté.En mars 2021, Facebook a commencé à étiqueter automatiquement les messages concernant la crise climatique avec des faits provenant de son centre d'information sur la science du climat ; il le développe dans le cadre des nouvelles mesures qu'il a annoncées. À travers ce centre, Facebook a annoncé qu'il mettait les gens en contact avec des "informations actualisées et faisant autorité sur le changement climatique". Selon Facebook, ces actions réduiront encore davantage la désinformation sur la plateforme. En revanche, Khoo a fait valoir que Facebook pouvait faire beaucoup plus que cela.« Pour une entreprise qui gagne 85 milliards de dollars par an, un programme d'un million de dollars qui externalise le problème qu'ils ont créé montre que Facebook ne prend pas au sérieux la résolution de la désinformation climatique », a-t-il déclaré. La désinformation sur les énergies renouvelables en ligne peut avoir des conséquences concrètes. À la suite de la catastrophe, les législateurs du Texas ont critiqué l'énergie éolienne et ont cité les pannes tout en faisant pression sur les projets de loi visant à promouvoir le gaz naturel et à imposer de nouvelles taxes sur les énergies renouvelables.Evan Greer, directeur adjoint de l'organisation de défense des droits numériques Fight for the Future, a déclaré que Facebook avait été accusé de supprimer des messages et des informations provenant d'organisations fiables dans ce domaine. En juillet 2020, une éminente climatologue a déclaré que la plateforme restreignait sa capacité à rechercher et à vérifier les faits dans les publications contenant des informations erronées sur le climat. L'entreprise aurait signalé les messages de la scientifique comme étant "politiques".Sources : Facebook Quel est votre avis sur le sujet ?