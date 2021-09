Au cours de ces dernières années, Apple s'est lancé dans la conception de puces et l'un des premiers produits de l'entreprise est la puce M1 . Annoncé pour la première fois le 10 novembre 2020, l'Apple M1 est un système sur une puce ARM 64 bits pour ordinateur mobile et de bureau. Il est la première puce à utiliser une architecture ARM sur des ordinateurs Apple ; il alimente le MacBook Pro M1 et le MacBook Air M1 sortis en novembre 2020. Cependant, le mois dernier, des rapports ont révélé que des fissures apparaissaient sur l'écran de ces ordinateurs portables, apparemment sans aucune mauvaise manipulation.Selon ces rapports, un nombre important de clients ont signalé que les écrans de leurs nouveaux MacBook Pro et MacBook Air se sont soudainement fissurés ou ont affiché des lignes noires horizontales et verticales, les rendant inutilisables. Ils ont déclaré que les fissures et les dysfonctionnements étaient causés par un défaut matériel plutôt que par l'utilisateur lui-même. Dans certains cas, Apple aurait proposé des réparations gratuites, mais pas dans d'autres. Maintenant, le problème a attiré l'attention de deux cabinets d'avocats, qui ont indépendamment lancé des actions collectives contre Apple.Migliaccio & Rathod LLP et Bursor & Fisher ont tous deux intenté une action en justice contre Apple en Californie le mardi 14 septembre, au moment où celui-ci dévoilait l'iPhone 13 lors de son événement California Streaming. « Plusieurs utilisateurs affirment avoir ouvert leur appareil depuis la position fermée sans exercer de pression indue, pour découvrir des fissures spectaculaires sur l'écran Retina, souvent accompagnées de bandes noires traversant l'écran. D'autres rapportent que la fissure a suivi un simple ajustement de l'angle de vision de l'écran », a écrit Migliaccio & Rathod LLP à propos de l'affaire sur son site Web.« Dans aucun de ces cas, un consommateur raisonnable ne s'attendrait à ce qu'une telle activité endommage son appareil, et encore moins à ce qu'elle provoque une fissure de l'écran qui en altère la fonctionnalité. Malheureusement, le service client d'Apple n'a pas été réceptif à ces doléances. Les utilisateurs se plaignent que les représentants d'Apple insistent sur le fait que le coupable est un petit objet ou une particule qui se loge entre le clavier et l'écran lors de sa fermeture, même lorsque cette explication va complètement à l'encontre des expériences des utilisateurs », a ajouté le cabinet d'avocats.De son côté, Bursor & Fisher s'est montré plus direct dans son dépôt : « Le MacBook M1 est défectueux, car les écrans sont extraordinairement fragiles, se fissurent, s'éteignent ou affichent des lignes et des carrés magenta, violets et bleus, ou cessent complètement de fonctionner. Des milliers d'utilisateurs du monde entier ont signalé ce problème directement à Apple et sur des forums sponsorisés par Apple. Néanmoins, les consommateurs qui ont tenté d'obtenir des remplacements ou des réparations se sont heurtés à une fin de non-recevoir de la part d'Apple », poursuit le document.En outre, Bursor & Fisher allègue que les clients ont souvent été contraints de payer de leur poche entre 600 et 850 dollars pour effectuer les réparations eux-mêmes ou pour obtenir des remplacements sans l'aide d'Apple. Le cabinet ajoute également que certains propriétaires de MacBook ayant bénéficié d'une réparation ont vu le problème se reproduire, et cela serait également vrai pour ceux qui ont fait remplacer leur machine dans certains cas. Selon Migliaccio & Rathod LLP, même après avoir payé une réparation, il n'y a aucune garantie que "le défaut de fissure de l'écran ne se reproduira pas à une date ultérieure".La liste des résultats recherchés varie légèrement d'un procès à l'autre, mais tous les deux sont unis dans leur quête d'une indemnisation pour les parties concernées et d'une reconnaissance par Apple de la "nature défectueuse" des ordinateurs portables. Par ailleurs, l'action en justice de Migliaccio & Rathod LLP tente de jeter une ombre plus large sur les pratiques commerciales "trompeuses" et "frauduleuses" d'Apple. L'action en justice accuse Apple d'avoir fait de la publicité mensongère pour les écrans des MacBook en les présentant comme étant "de première qualité, de fiabilité et de durabilité", alors qu'il savait prétendument le contraire.Apple est accusé de tromper délibérément les clients en vantant la qualité des écrans des MacBook Pro et MacBook Air. Selon l'affaire, Apple s'est livrée à des pratiques commerciales frauduleuses puisque ses "tests rigoureux" des écrans avant leur mise sur le marché auraient dû faire apparaître le prétendu défaut. Malgré cela, la société a continué à commercialiser le produit. Bien sûr, ce n'est pas la première fois qu'Apple est la cible d'un recours collectif pour un défaut supposé de ses ordinateurs portables, la société ayant été contrainte de défendre la qualité du clavier Butterfly du MacBook et de s'opposer au "Flexgate".Bien qu'Apple ait accepté les défauts de ses produits dans le passé, en offrant des réparations gratuites pour ceux qui ont été affectés par les problèmes du clavier Butterfly, ceci est potentiellement beaucoup plus coûteux. Comme indiqué ci-dessus, les réparations d'écran peuvent coûter plusieurs centaines de dollars, il sera donc intéressant de voir comment Apple répondra à ces poursuites.Source : Migliaccio & Rathod LLP ( Plainte [PDF] Déclaration ), Plainte de Bursor & Fisher (PDF)