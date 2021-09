Utilisation de Tor

Sir Tim Berners-Lee rejoint le conseil consultatif de ProtonMail

ProtonMail est un service de messagerie chiffré qui s’est bâti une réputation centrée sur la protection de la confidentialité et la sécurité des emails. Le site a connu un essor rapide et compte désormais plus de 20 millions d’usagers. En open source et automatiquement chiffré de bout en bout, Protonmail est particulièrement apprécié par les militants.Pourtant, cela ne l’a pas empêché de fournir à la police l’adresse IP de militants engagés à Youth for Climate. Depuis un an, ces derniers font l’objet d’une surveillance massive après avoir occupé un local dans le quartier de la place Sainte-Marthe, à Paris. Dans le cadre de cette enquête, la police française a envoyé via Europol (l’agence européenne de police criminelle) une demande d’information à ProtonMail, la boite mail utilisée par le collectif. L’entreprise a donc transmis aux autorités suisses (qui ont validé la demande) l’adresse IP des comptes concernés.Il faut précisé que sur son site, l'entreprise affirmait : « contrairement aux services concurrents, nous n'enregistrons aucune information de suivi.Comme nous n'avons aucun moyen de lire les courriels chiffrés, nous ne ne délivrons pas de messages publicitaires ciblés. Afin de protéger la confidentialité des utilisateurs, ProtonMail ne nécessite aucune information personnelle identifiable pour s'inscrire ».Après avoir fourni les métadonnées de l'activiste aux autorités suisses, ProtonMail a supprimé la section qui promettait l'absence de journaux IP, la remplaçant par une autre disant : « ProtonMail est un courrier électronique qui respecte la vie privée et donne la priorité aux personnes (pas aux annonceurs) ».Comme d'habitude, le diable est dans les détails : la politique d'origine de ProtonMail disait simplement que le service ne conserve pas les journaux IP « par défaut ». Cependant, en tant qu'entreprise suisse elle-même, ProtonMail a été obligée de se conformer à une injonction d'un tribunal suisse lui demandant de commencer à enregistrer les informations d'adresse IP et d'empreinte numérique du navigateur pour un compte ProtonMail particulier.D'ailleurs, le service a expliqué que « Si nous recevons un ordre juridique concernant un compte spécifique, nous pouvons être obligés de le surveiller. » En accord avec les autorités françaises, la justice suisse a demandé à Proton de surveiller l’activité de certains comptes. Contraint par le département fédéral de justice et police suisse (DFJP), Proton a donc commencé à enregistrer les adresses IP de ces comptes-là. Le service y a d'ailleurs consacré un billet.Ce compte était exploité par la branche parisienne de Youth for Climate, que Wikipedia décrit comme étant un mouvement inspiré de Greta Thunberg :« un mouvement citoyen implanté en Belgique et en France, s'inscrivant dans l'initiative Fridays for Future initiée par la militante écologiste Greta Thunberg dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Le mouvement, lancé par deux étudiantes belges, est à l'origine de plusieurs grèves scolaires pour le climat en Belgique entre janvier et mai 2019. Il apparaît en France en février 2019 ».Selon plusieurs déclarations de ProtonMail publiées lundi, la société ne pouvait pas faire appel de la demande suisse de journalisation IP sur ce compte. Le service n'a pas pu faire appel parce qu'une loi suisse avait été enfreinte selon les autorités et parce que des « outils juridiques pour les crimes graves » ont été utilisés. ProtonMail ne pense pas que les outils étaient appropriés pour le cas en question, mais la société était néanmoins légalement responsable de se conformer à leur utilisation.En plus de supprimer la référence trompeuse (bien que techniquement correcte) à sa politique de journalisation « par défaut », ProtonMail s'est engagé à souligner l'utilisation du réseau Tor auprès des militants :« Il y a une différence entre sécurité/confidentialité et anonymat. Comme nous l'avons écrit dans notre modèle de menace publique (publié en 2014), « Internet n'est généralement pas anonyme, et si vous enfreignez la loi suisse, une entreprise respectueuse de la loi telle que ProtonMail peut être légalement obligée d'enregistrer votre adresse IP. Cela ne peut pas être modifié en raison du fonctionnement d'Internet. Cependant, nous comprenons que cela est préoccupant pour les personnes présentant certains modèles de menace, c'est pourquoi depuis 2017, nous proposons également un site en oignon pour un accès anonyme (nous sommes l'un des seuls fournisseurs de messagerie à prendre en charge cela) ».L'utilisation de Tor pour accéder à ProtonMail peut accomplir ce que ProtonMail lui-même ne peut légalement : l'obscurcissement des adresses IP de ses utilisateurs. Étant donné que le réseau Tor lui-même cache l'origine du réseau des utilisateurs avant que les paquets n'atteignent ProtonMail, même une assignation valide ne peut pas permettre d'obtenir ces informations de ProtonMail, car l'entreprise ne reçoit jamais les données en premier lieu.Il convient de noter que l'anonymat offert par Tor repose sur des moyens techniques et non sur des politiques, une situation qui pourrait servir d'exemple classique d'épée à double tranchant. Si une agence gouvernementale ou une autre menace peut compromettre les nœuds Tor que votre trafic traverse d'une manière qui lui offre un moyen de suivre les origines, aucune politique n'empêche ledit gouvernement de le faire ou d'utiliser ces données à des fins d'application de la loi.ProtonMail exploite également un service VPN appelé ProtonVPN et souligne que la loi suisse interdit aux tribunaux du pays d'obliger un service VPN à enregistrer les adresses IP. En théorie, si Youth for Climate avait utilisé ProtonVPN pour accéder à ProtonMail, le tribunal suisse n'aurait pas pu forcer le service à exposer sa « vraie » adresse IP. Cependant, la société semble pencher davantage pour recommander Tor à cette fin particulière.La nouvelle a été annoncée dans un billet :Nous sommes fiers et honorés d'annoncer que Sir Tim Berners-Lee, ancien collègue scientifique de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) et inventeur du World Wide Web, rejoindra le conseil consultatif de Proton.Notre vision est de construire un Internet où la confidentialité est la valeur par défaut en créant un écosystème de services accessibles à tous, partout, tous les jours. C'est ce qui motive tout ce que nous faisons, de notre développement de services transparents et cryptés à notre plaidoyer pour de meilleures lois sur la protection des données.Nos produits offrent un choix viable pour que les gens n'aient pas à compromettre leur vie privée sur Internet. Notre premier produit, ProtonMail, est désormais le plus grand service de messagerie chiffré au monde, et les produits ultérieurs, tels que ProtonVPN, Proton Calendar et Proton Drive, exploitent le même chiffrement avancé qui donne à nos utilisateurs le choix sur comment et avec qui leurs données sont partagées. .Le désir de créer un Internet qui sert les intérêts de tous est partagé par Sir Tim, qui travaille depuis plus de 30 ans pour rendre le Web plus sûr, responsabilisant et véritablement pour tous. Après avoir inventé le World Wide Web en 1989, Sir Tim a fondé le World Wide Web Consortium en 1994 pour garantir des normes Web accessibles, internationales, privées et sécurisées. Plus récemment, à travers son travail avec la World Wide Web Foundation, qu'il a cofondée en 2009, et son contrat pour le Web, Sir Tim a plaidé pour la mise en place de protections universelles des données Internet et d'une plus grande accessibilité à Internet.Le fait que Sir Tim rejoigne notre conseil consultatif est un clin d'œil à notre passé commun au CERN, où nous avons conçu l'idée initiale de ProtonMail, et à notre avenir. Lorsque Sir Tim a inventé le World Wide Web, il a créé un nouveau média par lequel les gens pouvaient se connecter les uns aux autres. Cela a changé le monde. Nous avons un objectif tout aussi audacieux : nous voulons créer un Internet où les gens contrôlent leurs informations à tout moment. Cela rend Sir Tim particulièrement apte à comprendre Proton et à nous conseiller alors que nous essayons de réaliser cette vision ambitieuse.« Je suis ravi de rejoindre le conseil consultatif de Proton et de soutenir Proton dans son parcours. Je suis un fervent partisan de la confidentialité, et les valeurs de Proton visant à donner aux gens le contrôle de leurs données sont étroitement alignées sur ma vision du Web à son plein potentiel », a déclaré Sir Tim.Plus de 50 millions de personnes dans le monde ont souscrit à Proton pour sécuriser leurs informations et leur donner le contrôle sur qui peut y accéder. Avec la contribution et les conseils de Sir Tim, Proton a hâte de passer à l'étape suivante et de créer véritablement un Internet où la confidentialité est la valeur par défaut pour tout le monde, partout.Source : ProtonMail Que pensez-vous du changement dans les déclarations de ProtonMail ?Que pensez-vous de la nomination de Tim Berners-Lee dans un tel contexte ?