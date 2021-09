Nouvelles fonctionnalités et améliorations

Prise en charge des images AVIF activée par défaut (reportée à Firefox 93)

image.avif.enabled

true





image.avif.compliance_strictness

Remarque

image.avif.enabled

false

about:config

image.avif.enabled

true

false

Mises à jour automatiques vers HTTPS

Prise en charge de WebRender

Autres changements

prise en charge du niveau de couleur pour la lecture vidéo sur de nombreux systèmes ;

les alertes ouvertes dans les onglets ne causent pas de problèmes de performance dans les autres onglets qui utilisent le même processus ;

les pages d'erreur de certificat ont été remaniées pour une "meilleure expérience utilisateur" ;

Mac : les options de partage macOS sont désormais accessibles à partir du menu Fichier de Firefox ;

Mac : la prise en charge des images contenant des profils ICC v4 est activée ;

est activée ; Mac : VoiceOver signale correctement les boutons et les liens marqués comme "développés" en utilisant l'attribut aria-expanded ;

signale correctement les boutons et les liens marqués comme "développés" en utilisant l'attribut ; Mac : les menus de la barre d'outils des signets suivent désormais les styles visuels de Firefox.

Changements pour les développeurs

l'accès au périphérique de sortie audio est protégé par la politique de la fonction de sélection du haut-parleur ;

l'en-tête HTTP accept par défaut pour les images a été modifié en image/avif,image/webp,*/* pour prendre en charge le format AVIF.

Perspectives

La plus grande nouveauté de Firefox 92 était censée être l'activation du format d'image AVIF par défaut, mais, pour la quatrième fois, elle a été reportée à la version suivante, Firefox 93, en raison d'une régression avec certaines images qui ne sont pas chargées avec l'optiondéfinie sur. Firefox prend désormais en charge le format d'image AVIF par défaut. Il s'agit d'un nouveau format d'image développé par l'Alliance for Open Media, libre de droits, et basé sur le codec vidéo AV1, également libre de droits. Dans cette version initiale, Firefox prend en charge les images AVIF non animées.À partir de cette version, Firefox peut afficher des images fixes, avec une prise en charge de l'espace colorimétrique pour les couleurs à gamme complète et limitée, et des transformations d'image pour la mise en miroir et la rotation. Les utilisateurs de Firefox et les organisations peuvent utiliser la préférencepour ajuster le degré de conformité avec la spécification.: l'indicateur de Firefox qui détermine si AVIF est activé ou non,, était défini sursur le système de test. Chargezet vérifiez la préférencepour voir si elle est activée () ou non ().Mozilla poursuit ses efforts pour améliorer la gestion du HTTP et du HTTPS. Après avoir introduit une politique HTTPS-First pour le mode de navigation privée de Firefox dans Firefox 91 afin d'effectuer une mise à jour automatique du HTTP vers le HTTPS chaque fois que cela est possible, il a intégré la prise en charge de la mise à jour automatique vers le HTTPS en utilisant les RR HTTPS comme en-têtes. L'en-tête"permet à un serveur d'indiquer qu'une ressource particulière doit être chargée à partir d'un serveur différent" tout en donnant l'impression à l'utilisateur qu'elle est toujours chargée à partir du même serveur.Une autre nouveauté de cette nouvelle version est que WebRender est activé par défaut pour tous les utilisateurs, notamment sur Windows, macOS, Linux et Android. WebRender est le moteur de rendu des pages Web de Mozilla conçu pour améliorer les performances du navigateur en laissant le GPU gérer l’affichage des pages Web plutôt que le CPU. Seule la version iOS de Firefox, cantonnée au moteur de rendu Webkit d’Apple, n’en profite pas. Ainsi, au lancement de Firefox 93, le support des options pour désactiver WebRender sera interrompu et ce moteur sera obligatoire.La sortie de la version de Firefox 93 est prévue pour le 5 octobre 2021. Firefox 78.15 ESR sera publié le même jour ; il s'agit de la dernière version de la branche 78.x, qui est la dernière à prendre en charge Adobe Flash et les versions 10.11 et plus de Mac Os X.Source : Mozilla Que pensez-vous de Firefox 92 ?