Chia est la base de la cryptomonnaie chiacoin de type bitcoin. Elle s'appuie sur une blockchain liée de constructions mathématiques basées sur une preuve d'avoir de l'espace disque sur une période de temps. On dit que cela est moins exigeant en matière d'approvisionnement en électricité que le bitcoin, qui repose sur une preuve de travail, nécessitant de grandes quantités de traitement CPU. Le principe de Chia est simple : lorsqu’un bloc est forgé sur la blockchain, il est propagé aux nœuds du réseau. Quand un mineur trouve un des blocs, il le publie au reste du réseau. Les autres fournissent quant à eux la meilleure preuve d’espace.C’est-à-dire du stockage qu’ils peuvent mettre à disposition du réseau. Les trois meilleures sont diffusées au réseau, et un des « time-servers » qu’il contient confirme l’heure à laquelle la preuve a été fournie et valide ainsi le nouveau bloc. L’idée est que tout le monde dispose d’espace de stockage libre qui pourrait être utilisé pour la validation de ces transactions sans causer un surcoût de consommation. Depuis le lancement de Chia, la nouvelle cryptomonnaie a induit quelques changements sur le marché des disques durs. Selon le cabinet d'étude Context, elle a démarré incroyablement fort, entraînant des pénuries écrasantes de disques durs.En juin, Context a rapporté qu'un peu moins de 200 000 disques de stockage nearline (Nearline storage) de qualité entreprise d'une capacité de 10 To et plus ont été vendus pendant le mois d'avril à des utilisateurs finaux dans toute l'Europe, ce qui représente une croissance de 240 % par rapport au même mois en 2020. Dans le même temps, les disques durs NAS de qualité grand public ont été vendus à environ 250 000 unités, soit une augmentation de 167 % en glissement annuel. Enfin, Context estime que les ventes de disques durs des systèmes de surveillance ont atteint un peu moins de 200 000 unités, soit une hausse de 116 %.L'utilisation de la technique de preuve d'espace ou preuve de capacité (PoC) nécessite un espace de stockage massif et le traçage Chia peut détruire les SSD modernes en quelques semaines. Selon un rapport de VNExpress, l'utilisation d'un SSD pour extraire la cryptomonnaie est extrêmement éprouvante pour le disque. Hoang Tuan, propriétaire d'un magasin d'informatique à Hô Chi Minh-Ville, au Viêt Nam, a déclaré à VNExpress qu'un SSD de 1 To utilisé pour le minage de Chia ne durerait qu'environ 80 jours. Selon Hoang Tuan, ce chiffre est extrêmement faible par rapport aux 10 années d'utilisation des disques dans d'autres cas.De plus, les motivations écologiques de Chia ont été largement remises en question dernièrement, et la pièce Chia n'est plus tellement considérée comme une alternative écologique. Depuis lors, la cryptomonnaie a dégringolé d'un bref pic de 1 685 dollars il y a environ trois mois à seulement 249 dollars aujourd'hui sur CoinGecko. En effet, après son lancement en mai, Chia a atteint un prix de 1 685 dollars. Il a depuis dégringolé jusqu'à 212 dollars à la fin du mois d'août 2021, ce qui représente une chute de plus de 85 % de sa valeur en mai. Naturellement, certains mineurs vont essayer de se retirer de l'activité et de passer à autre chose.Cependant, ils auront besoin de capitaux frais. Cela signifie qu'ils devront vendre le matériel qu'ils utilisaient pour le minage de Chia. Dans certains cas, d'anciens mineurs de Chia vendent leurs SSD usagés en prétendant qu'ils sont neufs. Cela pourrait causer une déception, car on s'attendrait à ce qu'un disque neuf dure des années plutôt que des mois. Au début de l'engouement pour le minage de Chia, le prix de vente moyen d'un disque dur de 6 To était d'environ 286 dollars, soit une augmentation de 60 %. Selon le rapport, aujourd'hui, ce prix est revenu à 110 dollars, et certains vendeurs indiquent qu'ils "pourraient avoir à ramener le prix à 88 dollars".Cela signifie qu'ils les vendront en dessous de la valeur du marché afin d'utiliser l'argent pour commencer à miner une autre pièce. En réalité, ces disques ne valent pas grand-chose, car le traçage de Chia peut détruire des SSD moyens en l'espace de deux mois. Le rapport indique même que les disques usagés sont achetés en gros, renouvelés ultérieurement et vendus comme étant neufs dans le pays ou en Chine, où la demande pour ces disques est encore très élevée. Ce n'est donc probablement qu'une question de temps avant que ces SSD renouvelés ne se diffusent sur d'autres marchés comme le reste de l'Asie, l'Europe et les États-Unis.Bien que le prix d'un SSD d'occasion puisse être tentant, il est probablement plus judicieux de choisir l'un des meilleurs SSD en tant que matériel neuf. Les nouveaux SSD devraient avoir une durée de vie beaucoup plus longue et être sous garantie. Dans le meilleur des cas, nous ne recommandons pas l'achat d'un SSD d'occasion, mais si ces disques sont reconditionnés et présentés comme étant neufs, il n'y a aucun moyen de le savoir au moment de l'achat. Vous pouvez toujours vérifier l'état du disque une fois qu'il est dans votre machine.Cela en téléchargeant le logiciel de surveillance du disque sur le site Web du fabricant (tel que Samsung Magician) pour vérifier la quantité de données qui y a été écrite. Mais à ce moment-là, vous ne pourrez peut-être pas faire grand-chose. Cela signifie qu'à l'avenir, vous devez faire attention à celui à qui vous achetez vos disques durs SSD.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la cryptomonnaie Chia ? Sa valeur va-t-elle remonter ?Pensez-vous que la preuve d'espace est une alternative écologique à la preuve de travail ?Que pensez-vous de la décision des mineurs de la cryptomonnaie Chia de revendre leurs disques durs SSD reconditionnés ?