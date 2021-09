L'avènement du live streaming (direct)



Heures mensuelles moyennes par utilisateur, TikTok vs YouTube

Comment le paysage social a-t-il évolué au fil du temps selon les marchés ?



Plus grands marchés par téléchargements d'applications sociales



Principaux marchés par dépenses des consommateurs pour les applications sociales



Principaux marchés par heures passées dans les applications sociales

Le baromètre App Annie a livré ses dernières statistiques concernant l'évolution des applications de médias sociaux sur mobile.App Annie note que du quatrième trimestre 2010 au second trimestre 2021, les mobinautes ont dépensé plus de 22,2 milliards de dollars sur les applications de médias sociaux dont 3,2 milliards au premier semestre 2021, soit une augmentation annuelle de 50 %. L'Asie à elle seule concentre près de la moitié des dépenses (10,38 milliards de dollars), suivi par l'Amérique du Nord (5,8 milliards de dollars) et l'Europe (3,35 milliards de dollars).Le temps passé sur les applications sociales a maintenu une croissance constante au cours des 3 dernières années, en hausse de 30% au premier semestre 2021 par rapport au premier semestre 2018. En tout, les mobinautes ont passé 740 milliards d'heures au premier semestre sur ces applications, soit 44*% du temps passé sur mobile dans le monde. Sans surprise si l'on s'appuie sur le fait que c'est la population qui a le plus fait de dépenses, ce sont les asiatiques qui ont passé le plus de temps sur ces applications (449 millions d'heures). Cependant, la seconde place revient aux européens qui ont passé 87,9 millions d'heures sur ce type d'applications, suivi par les sud-américains qui en sont à 84,4 millions d'heures. Il faut attendre la quatrième place pour voir les nord-américains avec 64,4 millions d'heures.Les applications de streaming en direct surpassent les applications sociales de chat et de photo et vidéo.Selon une projection d'App Annie sur le reste de l'année 2021, le temps total passé dans le top 5 des applications sociales mettant l'accent sur la diffusion en direct devrait dépasser un demi-billion d'heures (un billion étant 1000 milliards) sur les seuls téléphones Android, en dehors de la Chine en 2021, un TCAC sur 3 ans de 25% contre 15% pour les applications de Chat et de partage de Photo et vidéos. La diffusion en direct stimule la croissance de l'engagement pour les applications sociales, ce qui les prépare pour les dépenses des consommateurs.App Annie note que les applications sociales qui offrent la diffusion en direct en tant que fonctionnalité principale comptent pour 3 $ sur les 4 $ dépensés dans les 25 meilleures applications sociales au premier semestre 2021. Les applications de streaming en direct ont augmenté la part de marché des dépenses des consommateurs de 24 points de pourcentage par rapport à 2018.Le baromètre estime que la vidéo est à l'avant-garde de l'évolution du paysage social et la diffusion en direct est sur le point d'alimenter une croissance future significative. Ainsi, TikTok a bouleversé le paysage du streaming et des réseaux sociaux avec un temps mensuel moyen par utilisateur dépassant YouTube aux États-Unis et au Royaume-Uni, et faisant des progrès significatifs en Corée du Sud, où YouTube est en tête de 2,5 fois.Alors que de nombreuses applications sociales ont inclus des achats intégrés dans le passé, beaucoup étaient des articles uniques comme des packs d'autocollants achetés auprès de l'entreprise. Désormais, les achats intégrés qui alimentent les dépenses du marché social sont souvent liés au «*cadeau*» des créateurs de contenu lors des diffusions en direct. Sur Twitch, les 'Bits' sont un bien virtuel qui donne aux téléspectateurs le pouvoir « d'encourager » et de soutenir financièrement les streamers et les « abonnements » (lire abonnements mensuels aux chaînes) permettent aux téléspectateurs d'accéder à des avantages exclusifs de leurs créateurs préférés tels que des emotes personnalisées (des émoticônes spécifiques Twitch) et badges d'abonné. Dans Bigo Live, ce sont des haricots, et dans TikTok, ce sont des jetons virtuels que le spectateur utilise pour acheter des cadeaux virtuels qu'il envoie aux streamers. En règle générale, les créateurs de contenu peuvent échanger la devise de l'application contre des fonds qui leur sont versés. Les créateurs sont encouragés à remercier les donateurs, ce qui crée une boucle de rétroaction positive.L'Asie est la plus grande région en termes de téléchargements d'applications sociales au premier semestre 2021 et concentre 60% du marché. L'Inde est le premier marché par un facteur de 5, et a dépassé les États-Unis en 2018. Les États-Unis, l'Indonésie, le Brésil et la Chine suivent - un mélange de marchés matures et émergents. Même aux États-Unis, où les habitudes peuvent être plus ancrées, la demande de nouvelles applications sociales reste élevée.Les États-Unis, le Japon et la Chine représentent 60*% des dépenses consacrées aux applications sociales au premier semestre*2021. La France est le douzième pays où les mobinautes ont le plus dépensés dans les applications sociales. Les États-Unis sont devenus le marché numéro 1 des dépenses de consommation dans les applications sociales au premier semestre 2021, avec 1,7 fois les dépenses du prochain plus grand marché et représentant 30 % du marché total alimenté par les dépenses en soutien aux créateurs de contenu et aux streamers en direct.*60% du temps global passé dans les applications sociales vient d'Asie-Pacifique. Le temps passé dans les applications sociales en Inde a explosé au cours des 3,5 dernières années, réduisant l'écart entre l'Inde et la Chine de 115% en 2018 à 7% au premier semestre 2021. Le Pakistan a dépassé le Mexique en 2020 pour devenir le 6ème plus grand marché pour le temps passé dans les réseaux sociaux Applications multimédias sur les téléphones Android. Ici, la France se place en 19position.App Annie a également fait un classement des applications sociales et de divertissement préférées au fil du temps dans le monde et par pays. Au premier semestre, en France, WhatsApp s'est emparé de la première place, suivi par TikTok et Instagram.Dans le monde, c'est TikTok qui était numéro 1, suivi par Instagram et Facebook au premier semestre 2021.Source : App Annie Quelle lecture faites-vous de ces données ?Vous retrouvez-vous dans ces statistiques en général ? Votre utilisation des médias sociaux sur mobile a-t-elle augmenté en particulier ?Qu'est-ce qui peut, selon vous, expliquer la montée en puissance de TikTok au détriment de YouTube dans certains pays ?