Dans les paramètres de Chrome, Google propose actuellement la page "". Elle permet d'accéder aux données des sites afin de les effacer ou de modifier les autorisations accordées par défaut aux sites Web. En gros, "" fournit un contrôle détaillé des cookies et des données de site, mais elle devrait bientôt être supprimée au profit de "", qui propose beaucoup moins de contrôles. En effet, Johnson a déclaré avoir rencontré un bogue obscur dans Chrome sur macOS qui provoquait le chargement très lent de la page "Tous les cookies et les données du site".Pour accéder à cette page, ouvrez "Préférences", sélectionnez "Confidentialité et sécurité", "Cookies et autres données du site", puis "Voir tous les cookies et les données du site". Johnson a déclaré qu'après le constat, il a déposé un rapport de bogue dans le gestionnaire de problèmes de Chromium. Depuis lors, certains membres de l'équipe Chromium ont essayé de trouver la cause du bogue, sans succès apparemment. Cependant, Johnson a déclaré avoir reçu la semaine passée une mise à jour sur le problème qui l'a choquée. Le contenu de la réponse dit ce qui suit : « Nous prévoyons de déprécier cette page et de faire de "" l'endroit où gérer le stockage ».Selon Johnson, ce changement pose un véritable problème. Vous pouvez voir la raison pour laquelle il s'agit d'un changement important en comparant les deux pages. Tout d'abord, voici une capture d'écran de la page actuelle "".Si vous cliquez sur le triangle de divulgation de l'une des entrées, vous obtenez des informations détaillées sur chaque cookie et chaque type de données du site. Il y a également des boutons "" pour supprimer chaque cookie ou chaque stockage de données de site individuellement.Voyons maintenant une capture d'écran de la nouvelle page "".À ce stade, si vous cliquez sur le triangle de divulgation de l'une des entrées, vous ne voyez pratiquement rien sur les données du site. Et il n'y a pas un bouton de suppression pour les cookies individuels. Le seul bouton est "Effacer les données", une option tout-en-un.Il est difficile de déterminer la motivation de Google pour ce changement. Il est également difficile de savoir si Chrome efface réellement toutes les données du site lorsque l'on appuie sur le bouton "Effacer les données". C'est notamment le genre d'inquiétude que Mozilla cherche à éviter en introduisant un système amélioré de suppression des cookies dans Firefox 91. Cette fonctionnalité permet de supprimer les cookies à l'échelle du site. Elle est conçue pour bloquer le suivi non seulement d'un site Web, mais aussi de tiers dont le code apparaît sur le site, y compris les annonceurs et les sociétés de suivi.Cela peut être utilisé pour masquer votre identité à un site en supprimant toutes les données qui lui sont accessibles. De plus, il peut être utilisé pour effacer de votre historique de navigation toute trace de visite sur un site. L'initiative de Google semble être exactement à l'antipode de celle de Mozilla. Selon Johnson, la décision de Google n'a fait l'objet d'aucune discussion publique. « Pour autant que je sache, ce changement n'a fait l'objet d'aucune discussion publique, et des employés de Google ont peut-être accidentellement divulgué l'information dans mon rapport de bogue inoffensif », a-t-il déclaré.Johnson estime que ce changement est très malvenu. « Il prive l'utilisateur de beaucoup d'informations et de contrôle. Pour quel bénéfice ? J'espère susciter un débat public à ce sujet et faire reculer Google avant qu'il ne fasse trop de "progrès" sur ce changement dans Chrome », a-t-il déclaré. « Au fait, avant que quelqu'un ne se mette à crier "Passez à Safari" ou quelque chose du genre, gardez à l'esprit que Safari est en fait dans un état pire et ne dispose pas du tout d'informations détaillées sur les cookies et les sites », a-t-il ajouté.Selon Johnson, Apple adopte trop souvent l'approche consistant à cacher aux utilisateurs des commandes et des informations importantes. Ainsi, l'ingénieur juge qu'il est regrettable que Google ait également l'intention de suivre cette voie. Toutefois, d'autres commentaires estiment que Safari possède bel et bien une page dédiée à la gestion et à la suppression des cookies, même si elle est limitée. « Dans Safari, vous pouvez voir une liste de tous les sites qui ont stocké des données dans Préférences > Confidentialité > Gérer les données du site (il n'y a pas d'option d'affichage ici, il suffit de supprimer) », a écrit un internaute.Source : Jeff Johnson Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la décision de Google ?Selon vous, qu'est-ce qui explique ce changement ?Pensez-vous que la nouvelle option de gestion des cookies est meilleure ?Pensez-vous que ce changement pourrait avoir un impact sur la part de marché de Chrome ?