10h30 - 11h30 : L’importance de la santé mentale et du bien-être émotionnel pour une performance et un engagement durables au sein d’un nouvel environnement de travail.

13h00 - 14h00 : La Cybercriminalité, la course entre hackers et policiers. Le Vishing (voice solicitation) Social Engineering, le hacking sans une seule ligne de code, etc.

14h00 - 15h30 : L'impact de la technologie au-delà de la ligne de code. Ressentez le pouvoir des émotions collectives au travers de la réalité augmentée.

Fraîchement installé dans ses nouvelles installations en plein cœur du quartier des Guillemins à Liège (en Belgique), Gaming1 organise le 18 septembre 2021 un meet up exceptionnel ouvert à tous.Pour information, Gaming1 est un spécialiste dans le développement de plateformes de casino et de paris sportifs en ligne. Il fournit des solutions e-gaming clés en main, depuis le développement de l’application, jusqu’à son hébergement sur des serveurs dédiés, en passant par la réalisation des interfaces web associées.Lors de cette journée qui s’annonce riche et passionnante, plusieurs intervenants vous feront vivre des expériences interactives et partageront leurs connaissances sur plusieurs sujets, notamment la technologie, le bien-être au travail et la cybersécurité.Le programme de la journée se présente comme suit :Le meet up aura lieu le samedi 18 septembre 2021 dans les nouvelles installations de Gaming1 (Rue des Guillemins 129, 4000 Liège) pour ceux qui auront la possibilité de s'y rendre. Le parking de la SNCB, situé à la Rue du Plan Incliné, sera accessible gratuitement. Pour les autres, les conférences pourront également être suivies en ligne. Cet évènement est 100 % gratuit et ouvert à tous.Pour participer au meet up de Gaming1, réservez votre place avant le 8 septembre via le formulaire d’inscription disponible à la fin de la page d'annonce de l'évènement.