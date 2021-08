Jeff Bezos, ex-PDG d'Amazon et fondateur de Blue Origin, et Elon Musk, PDG de SpaceX, entretiennent actuellement une guéguerre au sujet du contrat gouvernemental pour le projet d'alunissage Artemis. Le contrat, d'une valeur d'environ 2,9 milliards de dollars, a été attribué par la NASA à SpaceX, mais Amazon conteste la victoire de SpaceX et a porté plainte contre la NASA au début du mois d'août. En effet, la NASA avait initialement promis d'attribuer plusieurs contrats pour ce programme, mais elle a ensuite changé d'avis et attribué un seul contrat à SpaceX en avril. Bezos et Blue Origin semblent avoir été frustrés par ce revirement.Ils ont contesté la décision auprès de l'U.S. Government Accountability Office, arguant que "l'agence avait évalué de manière déraisonnable les trois propositions", mais le gouvernement américain a rejeté la plainte, affirmant qu'elle était "raisonnable" et que la NASA était dans son droit de pouvoir attribuer un seul contrat. Blue Origin a ensuite intenté un procès fédéral contre le gouvernement américain. « Nous croyons fermement que les problèmes identifiés dans cette passation de marché et ses résultats doivent être abordés pour rétablir l'équité, créer la concurrence et assurer un retour sûr à la Lune pour l'Amérique », a déclaré Blue Origin à Forbes.Cependant, l'on apprend maintenant que l'action en justice de Jeff Bezos contre la NASA est si énorme qu'elle a fait planter le système informatique du département de la Justice (DoJ). Selon des documents obtenus par le journaliste Joey Roulette, la taille de la plainte de Blue Origin fait planter le logiciel Acrobat du ministère de la Justice. Le problème vient du fait qu'Acrobat ne peut pas combiner "plusieurs centaines de fichiers en une seule fois sans planter". « Nous avons essayé plusieurs façons différentes de créer des fichiers de 50 mégaoctets pour un classement plus efficace, toutes sans succès jusqu'à présent », indique l'un des documents.À en croire les informations partagées par Roulette sur Twitter, la plainte de Blue Origin serait composée de plus de 7 Go de fichiers PDF. En outre, le crash a entraîné un retard d'une semaine dans l'attribution du contrat à SpaceX, car le personnel de la NASA qui aurait pu résoudre le problème se trouvait au 36e symposium annuel de l'espace. « Les voyages aller-retour et la participation à cette importante conférence ont entravé la capacité de l'agence à collecter et à examiner les documents en possession de ces personnes, et à traiter les documents appropriés pour les inclure dans le dossier administratif », peut-on lire dans le document.La date initiale de la fin de la suspension du contrat gagné par SpaceX était prévue pour le 1er novembre. Maintenant, elle a été repoussée au 8 novembre. De plus, il semble que le complot de Jeff Bezos pour se venger de la NASA se déroule comme le grand plan d'un méchant Bond. Au début de la semaine dernière, le chef de la NASA, Bill Nelson, a annoncé que le procès intenté par Blue Origin allait "retarder davantage" le programme Artemis. Pendant ce temps, SpaceX doit s'asseoir et attendre que son sursis d'exécution soit terminé. Comme pour tout ce qui concerne la NASA et le DoJ, on ne sait pas quand cela se terminera.Dans l'ensemble, l'on pense qu'il s'agit simplement d'un coup de semonce de la part de Bezos, qui sait probablement qu'il a perdu le contrat pour de bon au profit du principal rival de Blue Origin. Tout indique qu'il veut juste se battre tant qu'il le peut. Par ailleurs, ce n'est pas le seul front sur lequel Bezos et Musk s'affrontent actuellement. La semaine dernière, Amazon a demandé à la Commission fédérale des communications (FCC) de rejeter les plans récemment soumis par SpaceX pour lancer une autre grappe de satellites pour alimenter son service Internet par satellite Starlink. Musk n'a pas tardé à fustiger Bezos sur Twitter.En réponse à un article sur cette dernière plainte, Musk a tweeté : « Il s'avère que Besos [sic] a pris sa retraite afin de poursuivre un travail à plein temps en déposant des plaintes contre SpaceX ». La plainte d'Amazon ne semble pas être un procès formel, mais une lettre de protestation. Et techniquement, Amazon ne cherche pas à empêcher SpaceX de lancer plus de satellites Starlink. Bezos remet en cause le bien fondé des nouveaux plans de SpaceX pour améliorer Starlink. Pour le déploiement de la deuxième génération (Gen2) de satellites Starlink, SpaceX a décrit deux systèmes et moyens de livraison possibles auprès des régulateurs.Il a ensuite demandé l'autorisation à la FCC de faire ce qui est le mieux (et le moins cher) pour eux à une date ultérieure. La différence entre ces deux configurations se résume à la manière dont Starlink disposera les satellites du projet Gen2, soit en utilisant sa nouvelle fusée Starship, construite pour être entièrement réutilisable - et idéal pour le transport de charges lourdes - soit, si celui-ci n'est pas encore disponible, en utilisant la famille de fusées Falcon 9, plus petite, mais "fiable", qui a déjà réussi plus de 100 missions. Mais Amazon n'est pas content ; il estime que SpaceX devrait être plus clair dans ses plans pour le faire.« L'approche novatrice de SpaceX, qui consiste à demander deux configurations mutuellement exclusives, est contraire à la fois aux règles de la FCC et à l'ordre public. Nous demandons instamment à la Commission de rejeter cet amendement », a écrit Mariah Dodson Shuman, conseillère juridique de Kuiper Systems. Selon Shuman, le fait de devoir se débattre avec deux configurations possibles "double l'effort technique" auquel sont confrontés les autres opérateurs - y compris le système Kuiper d'Amazon, qui n'a pas encore lancé ses propres satellites. Elle ne l'a pas exprimé explicitement, mais elle semble indiquer que cela nuit à la concurrence.Selon elle, les concurrents de SpaceX devront examiner les problèmes d'interférence et de débris orbitaux soulevés par deux configurations distinctes de satellites. Elle estime que SpaceX devrait choisir un plan et s'y tenir, et que l'approbation de deux configurations crée un mauvais précédent en permettant aux futurs opérateurs de satellites de couvrir leurs paris tout en créant plus de travail pour l'ensemble du secteur. « En laissant presque tous les détails importants non réglés - comme l'altitude, l'inclinaison et même le nombre total de satellites - la demande de SpaceX échoue à tous les tests [de] cette section », indique la plainte d'Amazon.« De ce fait, la Commission devrait appliquer ses règles, rejeter l'amendement de SpaceX et inviter SpaceX à soumettre à nouveau son amendement après s'être mis d'accord sur une configuration unique pour son système Gen2 », a exigé Shuman. Tim Farrar, président du cabinet de conseil et de recherche TMF Associates, affirme qu'ils n'ont pas tort. « SpaceX a décrit deux systèmes possibles et a demandé la permission de choisir plus tard. Étant donné que le choix aura un impact sur la façon dont Amazon exploite (et peut-être même conçoit) son propre système, il est compréhensible qu'ils soient mécontents », a-t-il déclaré.Source : Joey Roulette Quel est votre avis sur le sujet ?