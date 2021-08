Pourquoi les discussions en ligne sur la politique sont-elles vécues comme plus hostiles que les discussions hors ligne ? Une réponse populaire s'appuie sur l'argument selon lequel la psychologie humaine est adaptée à l'interaction en face à face et, par conséquent, le comportement des gens change pour le pire dans les discussions impersonnelles en ligne. Cependant, il semble que cette théorie n'est pas vraie. Une récente étude menée par les chercheurs de l'université d'Aarhus, au Danemark - et publiée dans l'American Political Science Review - réfute l'idée selon laquelle Internet encourage les gens à s'adonner aux discours de haine.En effet, dans le cadre de l'étude, les chercheurs ont utilisé des enquêtes et des études comportementales représentatives des États-Unis et du Danemark pour établir la raison pour laquelle les gens perçoivent généralement l'environnement en ligne comme plus hostile que les interactions hors ligne. Les chercheurs se sont penchés sur l'hypothèse de l'inadéquation, qui - dans le contexte du comportement en ligne - fait référence à la théorie selon laquelle il existe un conflit entre l'adaptation de l'homme à l'interaction interpersonnelle en face à face et l'environnement en ligne plus récent et impersonnel.L'hypothèse revient plus ou moins à l'idée que les humains qui seraient plus gentils les uns envers les autres en personne pourraient être plus enclins à être méchants lorsqu'ils interagissent avec d'autres utilisateurs pseudonymes d'Internet. Les chercheurs ont trouvé peu de preuves de cette hypothèse. Au contraire, leurs données indiquent que les interactions en ligne reflètent largement le comportement hors ligne, les personnes prédisposées à l'agressivité et à la recherche de statut étant tout aussi désagréables en personne que derrière le voile de l'anonymat en ligne. L'anonymat ne ferait qu'accentuer le comportement agressif.Selon l'étude, ces personnes choisissent d'être des "salauds" dans le cadre d'une stratégie délibérée plutôt que comme une conséquence du format concerné. L'équipe a également constaté que les personnes moins hostiles ne sont tout simplement pas aussi intéressées à parler de politique sur Internet. Ces résultats sont similaires aux États-Unis et au Danemark, même si ces deux pays ont des cultures politiques très différentes et des niveaux de polarisation différents. (Par exemple, une foule hostile de l'extrême droite organisée sur les médias sociaux n'a pas récemment pris d'assaut le Parlement danois.)« Nous avons constaté que les gens ne sont pas plus hostiles en ligne que hors ligne, que les personnes hostiles ne se sélectionnent pas de manière préférentielle dans les discussions politiques en ligne (par rapport aux discussions hors ligne) et que les gens ne perçoivent pas de façon excessive l'hostilité dans les messages en ligne», ont écrit les chercheurs. «Nous avons trouvé des preuves d'un autre effet de sélection : les personnes non hostiles sont exclues de toutes les discussions politiques en ligne, qu'elles soient hostiles ou non », ont-ils ajouté. L'étude aborde également d'autres réponses sur les comportements haineux en ligne.Alexander Bor, postdoctorant au département des sciences politiques de l'université d'Aarhus et co-auteur de l'étude, a déclaré à Engineering & Technology qu'il existe "de nombreuses raisons psychologiques de se mettre en colère en ligne, notamment le fait que les utilisateurs ne voient pas le visage de ceux avec qui ils se disputent et que la forme écrite de communication, qui est rapide, peut facilement conduire à des malentendus". « Pourtant, nous savons aussi, grâce aux diverses recherches en psychologie, que tout le monde n'a pas une personnalité également disposée à l'agressivité », a déclaré Bor au média.« Finalement, ces différences de personnalité s'avèrent être un moteur beaucoup plus fort de l'hostilité en ligne », a-t-il poursuivi. Michael Bang Petersen, professeur de sciences politiques à l'université et coauteur de l'étude, a déclaré à Engineering & Technology que « l'étude suggérait que la raison pour laquelle les débats politiques en ligne sont largement perçus comme des succursales de l'enfer est liée à la visibilité des comportements agressifs en ligne ». Par exemple, une conclusion de l'équipe de recherche indique que les gens ne se sentent pas souvent personnellement attaqués, que ce soit hors ligne ou en ligne.Cependant, grâce à la nature publique d'Internet, ils sont beaucoup plus susceptibles de voir des trolls harceler et attaquer les autres en ligne qu'en personne. « Les discussions en ligne se déroulent dans de vastes réseaux publics et le comportement d'un troll sur Internet est beaucoup plus visible que le comportement de cette même personne dans un cadre hors ligne », a déclaré Petersen au site. La conclusion selon laquelle les individus ne sont pas nécessairement plus ou moins enclins à adopter un comportement toxique sur Internet concorde avec certains recherches et rapports antérieurs.Ces derniers soulignent en effet que les discussions politiques toxiques en ligne sont menées de manière disproportionnée par des individus malveillants qui profitent du mégaphone offert. Une étude publiée dans la revue "Personality and Individual Differences" en 2017 a révélé que les trolls en ligne les plus agressifs peuvent avoir tendance à avoir une forte empathie cognitive, ce qui leur permet d'identifier quand ils poussent quelqu'un d'autre à bout, mais une faible empathie affective, ce qui leur permet d'éviter de se sentir mal ou d'internaliser la souffrance qu'ils causent.Devin Gaffney, affilié au "Berkman Klein Center for Internet and Society" de Harvard et ingénieur en données, déclare : « au fur et à mesure que les plateformes ont optimisé la connectivité, elles ont négligemment optimisé la croissance de communautés mafieuses se connectant autour d'objectifs nocifs, mais définissant l'identité ». Une étude de 2018 publiée dans l'International Journal of Public Opinion Research a trouvé un autre effet de propagation dans lequel les commentaires en ligne méchants « augmentent le parti pris perçu dans un article de blogue d'actualité auquel ils sont connectés, entraînant essentiellement toute la discussion avec eux ».Sources : Engineering & Technology Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des conclusions de l'étude ?Selon vous, Internet crée-t-il des trolls ou ce sont les trolls qui utilisent Internet pour propager leurs discours de haine ?