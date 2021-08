Tim Cook obtient un bonus de 750 millions de dollars à l'occasion de son 10e anniversaire en tant que PDG d'Apple

Comment Tim Cook a développé l'empire Apple au cours de sa décennie en tant que PDG

Et après?

Le PDG d'Apple, Tim Cook, vient de fêter ses 10 ans de travail. Il a également marqué l'occasion en collectant (et en vendant) trois quarts d'un milliard de dollars d'actions.Les transactions ont été révélées jeudi dans un dossier réglementaire, qui montrait que Cook avait acquis et vendu plus de 5 millions d'actions du fabricant d'iPhone.En tant que chef de l'entreprise la plus valorisée au monde, Cook a reçu de nobles récompenses en actions ces dernières années.L'une des incitations était liée aux performances d'Apple dans le S&P 500 au cours des trois dernières années. L'attribution d'actions a été déclenchée la semaine dernière parce que la société était l'une des plus performantes de l'indice, générant des rendements pour les actionnaires de près de 192 % d'août 2018 à 2021, a-t-il déclaré dans un dossier.Apple est la société la plus valorisée au monde, avec une capitalisation boursière de 2 400 milliards de dollars. Son action est en hausse d'environ 11% jusqu'à présent cette année.Cette récompense de Cook est intervenue quelques jours seulement après qu'il a fait don de 70 000 actions Apple (d'une valeur d'environ 10 millions de dollars) à une œuvre caritative, selon un dossier réglementaire distinct mardi. Il n'a pas divulgué le nom du destinataire.Le directeur général est officiellement devenu milliardaire l'année dernière avec une fortune estimée à environ 1,5 milliard de dollars pour la dernière fois, selon l'indice Bloomberg Billionaires.Cook a rejoint Apple en 1998 et a occupé divers postes de direction avant d'occuper son poste actuel, notamment celui de directeur de l'exploitation et vice-président exécutif des ventes et des opérations mondiales. Il a été nommé PDG en août 2011, après la démission du cofondateur Steve Jobs. qui s'en est allé quelques semaines plus tard suite à des complications d'un cancer du pancréas.Avant de rejoindre Apple, Cook a travaillé chez Compaq et IBM.En 2014, Cook est entré dans l'histoire en devenant le premier PDG du Fortune 500 à se déclarer homosexuel. L'année suivante, il s'engage à faire don de l'essentiel de sa fortune à des œuvres caritatives.Lorsqu'il a succédé à Jobs il y a 10 ans, certains observateurs doutaient que le technocrate Cook puisse égaler le pouvoir de star de son prédécesseur et poursuivre la séquence de succès d'Apple. Mais sous sa supervision, le chiffre d'affaires de la société a plus que doublé et ses actions ont rapporté plus de 1 100 %, poussant la valeur marchande au-dessus de 2 000 milliards de dollars.Il a supervisé une expansion significative des services en ligne, des acquisitions majeures comme Beats et l'unité de modem cellulaire d'Intel, une poussée dans les puces et les technologies personnalisées, les appareils portables comme les AirPods et l'Apple Watch, et les extensions majeures des gammes iPhone et iPad.Sous Cook, Apple est passé d'un fabricant d'appareils haut de gamme à une entreprise massive et multiforme avec des activités allant des services de paiement à un studio de production télévisuelle et cinématographique nominé aux Oscars. Il a supervisé l'acquisition de plus de 100 entreprises, dont l'achat de Beats pour 3 milliards de dollars en 2014 et l'acquisition pour 1 milliard de dollars de l'activité modems pour smartphones d'Intel en 2019.Au sein d'Apple, Cook a hérité d'une culture d'entreprise connue pour être implacablement exigeante et il évolue maintenant à une époque où les travailleurs de la technologie se font de plus en plus entendre sur les problèmes sociaux (Cook lui-même a été impliqué dans la défense des droits des LGBTQ+.)Cook a également été à la tête de faux pas d'entreprise majeurs tels que « Batterygate » et d'allégations de mauvaises conditions de travail dans les usines de ses fournisseurs. Une annonce récente concernant une nouvelle initiative de protection de l'enfance s'est également transformée en un cauchemar inattendu en matière de relations publiques. Et il a affronté une multitude de menaces externes pour les activités d'Apple au fil des ans, y compris, récemment, des querelles avec l'administration Trump, la guerre commerciale américano-chinoise et la pandémie de Covid-19.Ce que Cook n'a pas fait, c'est de lancer un autre produit aussi réussi et novateur que l'iPhone, mais il a trouvé des moyens de faire croître Apple sans cela.« C'est peut-être le transfert le plus réussi de l'histoire de l'entreprise », a déclaré Mike Bailey, directeur de la recherche chez FBB Capital Partners, à propos de la transition de Jobs à Cook. Bailey a ajouté: « Il a maintenu l'empire, au lieu d'en construire un »."Un mois après avoir pris ses fonctions de PDG, Cook a annoncé le lancement de l'iPhone 4S. Depuis lors, Apple a sorti près de deux douzaines de versions supplémentaires de l'iPhone dans une gamme de prix plus large, ainsi que de nouvelles générations d'iPad, Mac et MacBook. Cook a également supervisé l'introduction de nouveaux produits matériels - avec le plus de succès, l'Apple Watch en 2015 et les AirPod en 2016.Mais la croissance de l'activité de services d'Apple est encore plus importante que les nouveaux appareils créés sous sa direction.« D'un point de vue matériel, je pense que vous pouvez affirmer que cela a été plus itératif que révolutionnaire, mais je pense que cela diminue sa contribution à l'entreprise », a déclaré D.A. l'analyste de Davidson Tom Forte, ajoutant que Cook a élargi la notion de ce qu'est Apple. « Il a dit... "Que peut être Apple ? Apple peut être un service d'abonnement musical, Apple peut être un service d'abonnement fitness, Apple peut être bien plus que l'App Store" ».Même au cours des cinq premières années de son mandat, Apple tirait des revenus significatifs de sa division Services, qui comprenait des produits tels que iCloud, lancé en octobre 2011 ; Apple Podcasts, lancé en 2012*; et Apple Music, lancé en 2015. En janvier 2016, Apple a révélé pour la première fois avoir généré 20 milliards de dollars de ventes de services l'année précédente.Depuis lors, Apple a lancé encore plus de services, notamment Apple Arcade, Apple TV+ et Apple Fitness+, ainsi qu'un forfait d'abonnement, qui ont encore stimulé l'activité. Au cours de l'exercice 2020, Apple a généré près de 53,8 milliards de dollars de revenus de services, représentant environ 20 % des ventes totales de l'entreprise. (Apple ne communique pas les statistiques de ventes pour les services individuels)L'accent mis par Apple sur les services lui a permis d'être moins dépendant des ventes d'iPhone, qui peuvent être volatiles d'un trimestre à l'autre et ont commencé à plafonner, voire à baisser parfois sous Cook. Un objectif clé pour Cook a été de compenser ce ralentissement de la croissance de l'iPhone.« Il a maintenu la fête de l'iPhone, mais il a résolu un problème d'expansion-récession en faisant exploser leurs activités de services », a déclaré Bailey de FBB.Apple rapporte toujours beaucoup d'argent chaque année grâce aux ventes d'iPhone. Cependant, il a également les bénéfices de marge plus cohérents et plus élevés des services d'abonnement pour agir comme un tampon tandis que les clients conservent leurs appareils plus longtemps. Les services donnent également aux consommateurs encore plus de raisons de choisir du matériel Apple plutôt que d'autres et aident l'entreprise à gagner plus d'argent pour chaque personne qui achète l'un de ses appareils.Cook a déjà déclaré qu'il ne prévoyait pas de travailler chez Apple dans 10 ans. Mais la plupart des adeptes de l'entreprise s'attendent à ce qu'il reste au moins un peu plus.Pendant ce temps, il aura beaucoup à faire pour façonner l'avenir de l'entreprise, y compris la longue rumeur de la sortie d'une voiture Apple et de lunettes de réalité augmentée, ainsi que ses efforts continus pour créer ses propres puces pour ses appareils.Mais il sera également confronté à des défis majeurs, notamment la lutte antitrust actuelle d'Apple avec les développeurs d'applications et les régulateurs. Tom Forte s'est également demandé si Apple serait en mesure de maintenir sa position de leader si la croissance des appareils Internet des objets signifie que les consommateurs deviennent moins dépendants des smartphones. Apple n'est pas encore aussi bien implanté sur le marché des appareils domestiques connectés qu'Alexa d'Amazon, et plus tôt cette année, il a supprimé son HomePod d'origine au profit de la mini version moins chère.« On peut faire valoir qu'ils sont [toujours] fortement dépendants de l'iPhone », a déclaré Forte. « J'essaie toujours d'imaginer à quoi ressemble l'avenir et ce qui se passe lorsque le smartphone n'est plus le centre de l'univers ».Sous Cook, Apple s'est également efforcé de réduire son impact sur l'environnement, notamment en prévoyant de devenir neutre en carbone d'ici 2030. Mais étant donné que la société dépend d'une chaîne d'approvisionnement mondiale complexe et de métaux des terres rares non renouvelables pour fabriquer ses produits, Cook devra probablement pousser plus loin les efforts de l'entreprise dans les années à venir, car le changement climatique constitue une menace de plus en plus existentielle.Ensuite, il y a la question de savoir qui prendra la direction de la plus grande entreprise du monde lorsque Cook démissionnera. Jeff Williams, l'actuel directeur de l'exploitation d'Apple, qui a été surnommé Tim Cook de Tim Cook dans la presse technologique, serait un choix évident s'il prenait la relève maintenant. Mais à seulement deux ans de moins que Cook, ce plan de succession pourrait être plus discutable même dans quelques années, a déclaré Bailey.« Il ne semble pas qu'il y ait un autre initié, prêt à tenir les rênes, donc je pense que c'est quelque chose qu'Apple devra commencer à régler au cours des deux prochaines années », a-t-il déclaré.Source : Bloomberg, document Cook