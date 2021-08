WebCodecs

décodeurs vidéo et audio ;

encodeurs vidéo et audio ;

images vidéo brutes ;

décodeurs d'image.

WebGPU

séparation de la gestion des ressources, de la préparation du travail et de la soumission au GPU ;

des états de pipeline qui fonctionnent de manière similaire aux API du système d'exploitation ;

des groupes de liaison qui permettent aux pilotes graphiques d'effectuer les préparations nécessaires avant le rendu ;

Scheduling APIs : Priorité accordée à scheduler.postTask()

Nouveaux essais d'origine

Premiers indices pour la navigation

Essais d'origine terminés

Gestion des couleurs de Canvas

ajout de paramètres permettant de spécifier un espace couleur non RVB lors de la création d'un objet CanvasRenderingContext2D ou d'un objet ImageData .

ou d'un objet . ajout de la prise en charge de l'espace couleur Display P3 pour ces paramètres.

L'API VirtualKeyboard

Nouvelles fonctionnalités CSS

Alignement des propriétés transform-style: preserve-3d et perspective avec la spécification

Les mots-clés "content" et "min/max/fit-content"

scrollbar-gutter

MediaStreamTrack Insertable Streams (alias Breakout Box)

Nouvelles fonctionnalités JavaScript

Self Profiling API (l'API d'autoportrait)

Dépréciations et suppressions

Dépréciation et suppression de WebSQL dans les contextes tiers

Restreindre les demandes de sous-ressources par le réseau privé aux contextes sécurisés

Les API médias existantes (, MediaRecorder et) sont de haut niveau et étroitement ciblées. Une API de codec de bas niveau permettrait de mieux prendre en charge les applications émergentes, telles que la diffusion en continu de jeux sensibles à la latence, les effets ou le transcodage côté client et la prise en charge de conteneurs multimédias polyfillables, sans le coût réseau et CPU accru des implémentations de codecs JavaScript ou WebAssembly. L'API WebCodecs comble ces lacunes en offrant un moyen d'utiliser les composants multimédias déjà présents dans le navigateur. Plus précisément :Selon la note de version de Chrome 94 Beta, cette fonctionnalité a également terminé son essai d'origine dans Chrome 93 et est désormais disponible par défaut.L'API WebGPU est le successeur des API graphiques WebGL et WebGL2 pour le Web. Elle offre des fonctionnalités modernes telles que le "calcul GPU" ainsi qu'un accès moins coûteux au matériel GPU et des performances meilleures et plus prévisibles. Il s'agit d'une amélioration par rapport aux interfaces WebGL existantes, qui ont été conçues pour dessiner des images mais qui ne pouvaient être adaptées à d'autres types de calculs qu'au prix d'un effort considérable. WebGPU expose les capacités graphiques modernes, notamment Direct3D 12, Metal et Vulkan, pour effectuer des opérations de rendu et de calcul sur un GPU.Cette fonctionnalité fait l'objet d'un test d'origine dans Chrome 94, avec l'espoir d'être livrée dans Chrome 99. Selon Google, les avantages de WebGPU par rapport aux technologies précédentes sont les suivants :Selon Google, il est difficile de créer des applications Web qui répondent aux interactions des utilisateurs et qui restent réactives dans le temps. Les scripts sont l'un des principaux responsables de la perte de réactivité. «», a déclaré l'entreprise.», a-t-elle expliquée.Google estime que la méthoderésout ces dilemmes de planification en permettant aux développeurs de planifier des tâches (callbacks JavaScript) avec un planificateur de navigateur OS à trois niveaux de priorité : blocage de l'utilisateur, visible par l'utilisateur et arrière-plan (user-blocking, user-visible, et background). Il expose également une interface, qui peut annuler dynamiquement des tâches et modifier leur priorité. Cette fonctionnalité a terminé son essai initial dans Chrome 93 et est maintenant disponible par défaut dans Chrome.En plus des éléments ci-dessus, cette version de Chrome introduit les essais d'origine décrits ci-dessous. Les essais d'origine vous permettent d'essayer de nouvelles fonctionnalités et de faire part de vos commentaires sur la convivialité, la praticité et l'efficacité à la communauté des normes Web. Pour vous inscrire à l'un des essais d'origine actuellement pris en charge par Chrome, y compris ceux décrits ci-dessous, visitez le tableau de bord des essais d'origine de Chrome. Microsoft Edge exécute ses propres essais d'origine séparément de Chrome.Chrome teste un nouveau code d'état HTTP :pour précharger plus tôt les sous-ressources. Lorsqu'une réponse 103 comprendou d'autres en-têtes de lien, Chromium essaie de précharger (et/ou de se préconnecter, de récupérer à l'avance) les ressources spécifiées avant la réception de la réponse finale. Selon Google, cela donne aux développeurs Web un moyen d'optimiser les applications, les sites et les pages.Les fonctionnalités suivantes, qui faisaient auparavant l'objet d'un essai d'origine dans Chrome, sont désormais activées par défaut.Cette mise à jour officialise le fait que l'espace couleur par défaut des objetset des objetsest. Cela clarifie le fait que l'interfaceest entièrement gérée par les couleurs (que toutes les entrées sont converties dans l'espace couleur du canevas). Il s'agissait auparavant de conventions qui n'étaient pas clairement spécifiées. Cette mise à jour apporte les modifications suivantes :Le contenu affiché parest actuellement limité à l'espace couleur, ce qui est inférieur aux capacités des écrans et des caméras modernes. Cette fonctionnalité permet de créer un objetqui est dans l'espace couleur. Cela permet également de lever plusieurs points d'ambiguïté sur le comportement des couleurs deL'interfacepossède des méthodes et des propriétés permettant de contrôler l'affichage ou le masquage d'un clavier virtuel. Elle déclenche également des événements avec la taille du clavier virtuel lorsqu'il occulte le contenu de la page. Le clavier virtuel est le clavier à l'écran utilisé pour la saisie dans des scénarios où un clavier matériel peut ne pas être disponible.Contrairement à un clavier matériel, un clavier virtuel peut adapter sa forme pour l'optimiser en fonction de la saisie attendue. Les développeurs ont le contrôle de la forme affichée du clavier virtuel grâce à l'attribut, mais ont un contrôle limité sur le moment où le clavier virtuel est affiché ou masqué.Les propriétésetsont désormais alignées sur la spécification. La propriété preserve-3d permet aux éléments enfants de participer à la scène 3D du parent, et la propriété perspective applique une transformation de perspective aux éléments enfants. Avant ce changement, Chromium appliquait ces deux effets en se basant sur la hiérarchie du bloc contenant plutôt que sur l'arborescence du DOM, et leur permettait de s'étendre aux éléments sans propriétés liées à la transformation.Chrome prend désormais en charge les mots-clésetcomme valeurs pour la propriétéet son raccourci. Le mot-cléfait en sorte que la taille de base deutilise les règles de dimensionnement par défaut comme siet la propriété de taille préférée (largeur ou hauteur) étaient toutes deux, en ignorant toute largeur ou hauteur spécifiée dans la dimension de l'axe principal lorsqueest. Les autres mots-clés sont les mêmes que d'habitude et donnent plus d'options pour spécifier la taille de base duDans les mises en page réactives, lorsque vous ajoutez ou supprimezà un conteneur, vous deviez parfois ajouter/supprimer des valeurs pour chaque élément individuel. Le mot-cléélimine ce besoin dans certaines situations.La propriétépermet de contrôler la présence de gouttières de barre de défilement (l'espace réservé à l'affichage d'une barre de défilement), ce qui permet aux développeurs d'empêcher les modifications de la mise en page lorsque le contenu s'étend tout en évitant les visuels indésirables lorsque le défilement n'est pas nécessaire. Notez que la présence des barres de défilement elles-mêmes est déterminée par la propriété. Le choix de barres de défilement classiques ou superposées est laissé à l'agent utilisateur.Cette propriété permet aux développeurs de mieux contrôler la manière dont leurs mises en page interagissent avec les barres de défilement fournies par le navigateur.Cette API permet aux développeurs de manipuler les médias bruts transportés par les, tels que la sortie des caméras, des microphones, des captures d'écran ou la partie décodeur d'un codec et l'entrée de la partie décodeur d'un codec. Il utilise les interfaces WebCodecs pour représenter les trames de médias brutes et les expose à l'aide de flux, de la même manière que les flux insérablesexposent les données codées desChrome prend désormais en charge un profileur d'échantillonnage exposé sur le Web pour mesurer le temps d'exécution JavaScript du client. La collecte de profils JavaScript auprès d'utilisateurs réels peut aider les développeurs à remédier à la lenteur des performances observées sans instrumentation manuelle invasive.WebSQL dans des contextes tiers est maintenant déprécié. Son retrait est prévu dans Chrome 97. La norme Web SQL Database a été proposée pour la première fois en avril 2009 et abandonnée en novembre 2010. Gecko n'a jamais mis en œuvre cette fonctionnalité et WebKit l'a dépréciée en 2019. Le W3C encourage Web Storage et Indexed Database pour ceux qui ont besoin d'alternatives. Les développeurs doivent s'attendre à ce que WebSQL lui-même soit déprécié et supprimé lorsque son utilisation sera suffisamment faible.Les demandes de sous-ressources par le réseau privé ne peuvent désormais être initiées qu'à partir d'un contexte sécurisé. Les demandes de réseau privé sont celles qui sont initiées à partir d'un réseau public et qui visent un réseau privé. Il s'agit par exemple de demandes de l'Internet vers l'intranet et de boucles d'intranet. Il s'agit d'une première étape vers la mise en œuvre complète de l'accès aux réseaux privés. Les serveurs fonctionnant à l'intérieur des réseaux locaux, ou sur le dispositif d'un utilisateur, exposent des capacités puissantes au Web d'une manière qui peut être assez dangereuse.Private Network Access propose un ensemble de modifications visant à limiter l'impact des demandes adressées à ces serveurs en garantissant que les serveurs acceptent toute communication avec des entités externes. Pour que cette participation ait un sens, les serveurs doivent être en mesure de garantir que l'origine du client est authentifiée. À cette fin, seuls les contextes sécurisés sont habilités à effectuer des requêtes externes.Source : Google Que pensez-vous de Chrome 94 Beta ?