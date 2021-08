TSMC est le plus grand fabricant de puces au monde et la société productrice des processeurs utilisés par Apple, AMD, Nvidia, et Qualcomm. La société produit même certaines des puces utilisées dans les produits Intel. Cependant, ses processeurs sont sur le point de devenir beaucoup plus chers : l'entreprise prévoit d'augmenter les prix de ses puces avancées d'environ 10 % et de ses produits moins avancés d'environ 20 %. Selon le journal Liberty Times de Taiwan et d'autres médias locaux, les augmentations de prix annoncées par TSMC et les délais d'application de ces augmentations varient selon les clients.Pour certaines entreprises qui ont reçu l'avis de TSMC, les hausses ont pris effet immédiatement. Notons que TSMC et d'autres sociétés taïwanaises de semiconducteurs ont déjà augmenté les prix des puces de plus de 10 % entre l'automne dernier et ce printemps. Mais la forte demande continuant à dépasser l'offre, TSMC a à nouveau décidé d'augmenter fortement les prix. L'augmentation des coûts liée à l'accélération de la production est répercutée en aval, l'entreprise bénéficiant également d'un meilleur pouvoir de négociation dans le contexte de la pénurie mondiale de puces. Cette décision aura probablement un impact sur les prix des produits finis.En outre, les inquiétudes concernant la baisse de la rentabilité sont une autre raison de cette hausse des prix. L'entreprise a déclaré qu'elle allait investir 100 milliards de dollars en capital sur trois ans, jusqu'en 2023. Cet engagement a alimenté les craintes d'une baisse potentielle des bénéfices alors que TSMC se prépare à stimuler son expansion à l'étranger. « La pénurie de semiconducteurs va gravement perturber la chaîne d'approvisionnement et limiter la production de nombreux types de produits et d'équipements électroniques en 2021 », a déclaré en mai Kanishka Chauhan, principal analyste de recherche chez Gartner.« Les fonderies augmentent les prix des plaquettes et, à leur tour, les fabricants de puces augmentent les prix des appareils », a-t-elle ajouté. La pénurie de puces a commencé principalement avec des dispositifs tels que la technologie de gestion de l'alimentation, les dispositifs d'affichage et les microcontrôleurs, fabriqués sur les nœuds existants dans des fabriques de fonderies de 8 pouces, dont l'offre est limitée. Mais depuis le début de cette année, la pénurie s'est étendue à d'autres dispositifs, et il y a des contraintes de capacité et des pénuries pour les substrats, le câblage, les passives, les matériaux et les tests.Selon Gartner, dans la plupart des catégories, les pénuries de dispositifs pourraient être prolongées jusqu'au deuxième trimestre de 2022, tandis que les contraintes de capacité des substrats pourraient s'étendre jusqu'au quatrième trimestre de 2022. En revanche, les dirigeants d'Intel, Nvidia et TSMC ont déclaré séparément en avril que la pénurie de semiconducteurs pourrait perdurer jusqu'en 2023. De son côté, le producteur de cartes graphiques et de systèmes de traitement de l'information Nvidia a déclaré qu'il disposera d'une « offre suffisante pour soutenir la croissance séquentielle au-delà du premier trimestre [fiscal] [2022] ».Par ailleurs, selon un rapport publié par le Wall Street Journal (WJS) cette semaine, les augmentations de prix font boule de neige chez les fournisseurs et les matériaux clés de la fabrication des puces, car l'industrie s'empresse de répondre à la demande croissante et de combler les lacunes de l'offre. En conséquence, bon nombre des grands fabricants de puces du monde augmentent les prix qu'ils facturent aux marques qui fabriquent des PC et d'autres gadgets. Selon des informations fournies par les responsables du secteur, ces augmentations pourraient se poursuivre. Les consommateurs commencent à en ressentir les effets.Les prix des modèles populaires de certains ordinateurs portables ont augmenté au cours des deux derniers mois, et d'autres appareils électroniques sont devenus plus chers chez les détaillants. Selon Keepa, un site qui suit les prix, un ordinateur portable destiné aux joueurs de jeux vidéo, fabriqué par le fabricant taïwanais ASUSTek Computer et figurant sur la liste des meilleures ventes d'Amazon, est passé de 900 à 950 dollars ce mois-ci. Le coût d'un Chromebook populaire de HP est passé de 220 à 250 dollars au début du mois de juin. HP aurait augmenté les prix des PC grand public de 8 % et ceux des imprimantes de plus de 20 % en un an.Le directeur général de HP, Enrique Lores, a déclaré que ces augmentations étaient dues à des pénuries de composants et que l'entreprise pourrait ajuster davantage ses prix pour refléter les augmentations de coûts. D'autres fabricants de PC ont adopté une position similaire. « En pensant à l'augmentation du coût des composants, nous ajusterons nos prix en conséquence », a déclaré Thomas Sweet, directeur financier de Dell Technologies. En mai, un dirigeant d'ASUSTek a déclaré que la société reflétait les augmentations du coût des composants dans ses prix.En juin, Acer, l'un des principaux fabricants mondiaux d'ordinateurs portables, a prévenu que la production restera bloquée au moins jusqu'au premier ou deuxième trimestre 2022. Il a également prévenu que les prix des appareils risquent d'augmenter.Source : Nikkei Asia Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la nouvelle augmentation des prix des processeurs par TSMC ?