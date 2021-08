Les Afghans font tout ce qu'ils peuvent pour disparaître d'Internet





Les systèmes de fichage des populations sont-ils dangereux ?

Depuis la reprise du pouvoir par les talibans, chaque photo et chaque point de données est potentiellement un lien avec le mode de vie sous l'ancien régime, et donc une raison pour les talibans de se venger. Craignant d'être visés par les opérations de surveillance en ligne des talibans, les alliés afghans des États-Unis se précipitent en masse pour supprimer leurs profils de médias sociaux. Pendant ce temps, de nombreux groupes de défense de la vie privée et des droits de l'homme s'inquiètent du fait que le programme de données américain dont les talibans pourraient hériter pourrait avoir des répercussions sur les libertés civiles.Le 16 août, le groupe Human Rights First, basé à New York, a annoncé que des combattants talibans avaient mis la main sur des outils de surveillance américains. Ces appareils, connus sous le nom de Handheld Interagency Identity Detection Equipment (HIIDE), étaient utilisés par les soldats pour scanner les données biométriques des Afghans afin de faire correspondre les empreintes digitales sur les engins explosifs improvisés (EEI), et pour d'autres enquêtes médico-légales de ce type. L'avis de Human Rights First comprenait des guides multilingues destinés aux alliés afghans sur la protection de leur identité numérique.« Nous comprenons que les talibans sont désormais susceptibles d'avoir accès à diverses bases de données et équipements biométriques en Afghanistan, dont certains ont été abandonnés par les forces militaires de la coalition », a déclaré la semaine dernière le groupe de défense des droits de l'homme dans un communiqué. « Cette technologie est susceptible d'inclure l'accès à une base de données avec des empreintes digitales et des scans de l'iris, et d'inclure une technologie de reconnaissance faciale ». Cet avertissement correspond à de nombreux rapports faisant état de la suppression par les Afghans de leurs profils sur les médias sociaux.L'Agence américaine pour le développement international (USAID) aurait fait circuler des courriels à ses partenaires en Afghanistan leur conseillant de "supprimer les photos et les informations qui pourraient rendre des individus ou des groupes vulnérables". Cela dit, l'ancien procureur de l'armée américaine John Maher a déclaré que cet avertissement spécifique concernant la prise d'équipement HIIDE par les talibans est probablement exagéré. Maher, qui a travaillé sur le programme de biométrie afghan lorsqu'il était responsable du centre de justice de Parwan, a déclaré que les appareils HIIDE sont protégés par un mot de passe.Selon lui, après qu'un soldat utilise l'appareil et télécharge les données dans la base de données centrale, le protocole prévoit d'effacer l'appareil. « Même si les [talibans] parviennent à pénétrer dans ce dispositif, ils obtiendront une liste non classifiée de leurs propres membres », a déclaré Maher. En outre, il a déclaré que contrairement à ce que l'on pense, les talibans ne peuvent pas exploiter ces systèmes pour mener des opérations pour localiser leurs ennemis sans l'aide d'un acteur extérieur mieux outillé. En effet, Maher a déclaré qu'il pense qu'ils devraient être aidés par des gouvernements plus sophistiqués comme la Chine ou l'Iran.« Je suis sceptique quant à la sophistication des talibans », a-t-il déclaré. Néanmoins, si les dispositifs HIIDE ne présentent peut-être pas de risque pour les Afghans, les talibans ont déjà utilisé des systèmes biométriques pour cibler leurs ennemis. Selon un rapport de 2016 de TOLOnews, en 2016, ils auraient utilisé une base de données gouvernementale pour vérifier si les passagers d'un bus étaient des membres des forces de sécurité. Pour d'autres, à l'instar de Klon Kitchen - chercheur principal à l'American Enterprise Institute - la saisie des dispositifs HIIDE par les talibans est l'une des nombreuses fautes imputables à Washington.Klon Kitchen a déclaré que les risques liés à la sécurité posés par les équipements de surveillance américains abandonnés ne sont qu'une des nombreuses conséquences d'un retrait bâclé des États-Unis d'Afghanistan. « Un retrait correct aurait impliqué la suppression de tous les fichiers numériques dans les installations et serveurs américains en Afghanistan, la destruction de tous les ordinateurs et autres équipements physiques, et la collaboration avec les entreprises technologiques et les plateformes de médias sociaux pour protéger les identités afghanes », a déclaré Kitchen.« Pendant ce temps, les informations biométriques recueillies sur des dizaines de millions d'Afghans restent dans les bases de données du gouvernement américain, et peuvent être utilisées par le FBI, le ministère de la Sécurité intérieure et d'autres agences pour des enquêtes. Ce sont des données interagences maintenant », a-t-il déploré. Selon les médias américains, jusque-là, les responsables du ministère de la Défense (DoD) n'ont pas donné des réponses convaincantes sur le statut et la sécurité des données afghanes, notamment à la question de savoir s'il existe encore des bases de données centralisées en Afghanistan.Plusieurs groupes de défense de la vie privée s'insurgent contre la quantité croissante de données que les gouvernements récoltent aujourd'hui sur leurs sujets et qui peuvent par la suite constituer un danger pour eux. Selon un rapport du média américain The Epoch Times, plus largement, le programme biométrique du DoD a suscité un débat sur le rôle que cette technologie devrait jouer dans la société. « Ce n'est rien de plus compliqué que les données relatives aux empreintes digitales, qui ont plus de 100 ans », a déclaré Maher au sujet des inquiétudes suscitées par la collecte de données biométriques par le gouvernement.Les partisans des programmes biométriques soulignent les avantages de la lutte contre la criminalité. Outre les innombrables affaires résolues grâce à la collecte des empreintes digitales, les experts en médecine légale ont fait des percées dans le domaine de l'analyse de l'ADN, aidant à résoudre des affaires comme celui du "Golden State Killer". Ils affirment aussi que la collecte de données biométriques sur les citoyens permet aux gouvernements d'établir des identités numériques - permettant aux gens de voyager plus facilement, d'ouvrir des comptes bancaires, de recevoir des soins médicaux et d'accéder à d'autres services sociaux.« Imaginez un monde où l'embarquement ne prend pas cinq jours, mais seulement quatre heures. Où pour prouver que vous êtes éligible pour recevoir votre pension de l'ONU, cela ne prend que deux minutes à partir du smartphone dans la paume de votre main, comparé à deux mois en utilisant l'ancienne poste régulière », peut-on lire sur un site Web des Nations Unies, vantant les mérites de l'UN Digital ID. « L'identifiant numérique de l'ONU est le même moteur sous-jacent qui alimentera tous ces cas d'utilisation et bien d'autres encore », renseigne également le site Web.Cependant, les défenseurs des libertés civiles et de la vie privée ont exprimé des inquiétudes quant à l'utilisation de la biométrie par les gouvernements à des fins de répression. Dans son livre "First Platoon", l'auteure Annie Jacobsen a comparé le programme afghan au programme "Physicals for All" du Parti communiste chinois imposé aux musulmans ouïghours en Chine. « En plus des échantillons d'ADN, le programme a permis de collecter des données biométriques sur 36 millions de Chinois ouïghours, notamment des scans de l'iris, des images faciales, des empreintes vocales et bien d'autres choses encore », a déclaré Jacobsen.« Les groupes de défense des droits de l'homme ont raison de le dénoncer, mais ils n'ont pas encore admis que ce programme "Physicals for All" est directement modelé sur le programme du Pentagone en Afghanistan », a-t-elle déclaré. Jacobsen a fait valoir que le programme afghan pourrait venir aux États-Unis sous la forme d'une technologie de traçage des contacts et de passeport vaccinal. Elle a souligné que Palantir, la même société qui a construit le logiciel pour le programme afghan, travaille maintenant avec le département américain de la santé et des services sociaux (HHS).Cette collaboration vise à rassembler des ensembles de données disparates et à fournir une meilleure visibilité au HHS sur la propagation du Covid. « L'argument selon lequel ce qui se passe en Chine - c'est-à-dire la mise en banque obligatoire des données biographiques de toute une population, y compris l'ADN - ne pourrait jamais se produire en Amérique est optimiste. La pandémie de 2020 a suscité l'enthousiasme pour les programmes de recherche de contacts dirigés par le gouvernement aux États-Unis, ouvrant la voie à des programmes de qualité militaire pour la mise en banque des données biologiques des Américains », a-t-elle déclaré.« Parce que la maladie est au centre de cette nouvelle menace, la réalité que les échantillons de cellules ADN des citoyens intéressent le gouvernement n'est plus de la science-fiction », a-t-elle ajouté. Le militant antiguerre Scott Horton a approuvé la thèse de Jacobsen. « Il suffit de regarder le Patriot Act : il était censé nous protéger des terroristes, et pourtant ils l'utilisent tout le temps sur tout le monde. Cette fois, ce sont les conservateurs qui pourraient être victimes du retour de bâton, les agences fédérales américaines intensifiant leurs activités de surveillance intérieure », a déclaré Horton.« Vous savez, les personnes qui ont soutenu la guerre en font maintenant les frais. C'est la guerre contre le terrorisme qui revient à la maison. C'est ce qui arrive toujours », a-t-il conclu.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que le fichage des populations comporte des dangers pour ces dernières ?La lutte contre le terrorisme justifie-t-elle la collecte massive de données personnelles par les gouvernements ?