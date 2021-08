Rendez-vous à environ 2h50

Durant la conférence AI Day de Tesla, Elon Musk a annoncé un nouveau projet ambitieux : concevoir des robots humanoïdes. Expliquant que Tesla fait déjà la plupart des choses dont un robot a besoin (détection, IA et actionneurs), il a affirmé sans la moindre ironie que les voitures de l'entreprise sont déjà des robots « semi-sensibles » grâce à leurs capacités de conduite autonome.Rappelons que lesdites capacités font l'objet d'une enquête actuellement aux États-Unis ; les régulateurs du département américain de la sécurité routière, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), ont ouvert une enquête sur le système Autopilot de Tesla après que des voitures utilisant cette fonction se soient écrasées contre des véhicules de secours. Précisons qu'il s'agit de 11 accidents depuis 2018 sur une flotte estimée à 765 000 véhicules en circulation. La plupart des incidents ont eu lieu après la tombée de la nuit et les scènes d'accident rencontrées comprenaient des mesures de contrôle de la scène telles que des feux de détresse, des panneaux illuminés ou encore des cônes de signalisation.Néanmoins, grâce à toute cette expertise, Musk a suggéré que Tesla pourrait aussi bien construire un robot.Peu de détails ont filtré. Musk a évoqué un robot qui mesure environ cinq pieds huit pouces (soit environ 1,72 mètre), pèse 125 livres (environ 56,7 kg) et sera capable de porter 45 livres (environ 20 kg) ou de soulever de terre 150 livres (environ 68 kg). Le robot a pour ambition entre autres « d'éliminer les tâches dangereuses, répétitives et ennuyeuses ».« Il est destiné à être amical, bien sûr, et à naviguer dans un monde construit pour les humains », a déclaré Musk, ajoutant que les humains pourraient « très probablement le maîtriser », dans une tentative pour rassurer tous ceux qui ont déjà regardé des films ou séries comme(synopsis : un parc d'attractions peuplé de robots propose aux visiteurs de se replonger dans plusieurs époques. Lancés dans l'ouest sauvage, deux amis se retrouvent plongés en plein cauchemar quand l'un des androïdes se détraque et les prend en chasse).Baptisé Telsa Bot, un prototype fonctionnel pourrait être présenté l'an prochain.« Il va essentiellement commencer à faire face à un travail ennuyeux, répétitif et dangereux et nous le réglons pour qu'au niveau mécanique et au niveau physique, vous puissiez le fuir et probablement le maîtriser », a déclaré Musk à propos du Tesla Bot. « Quel est le travail que les gens aimeraient le moins faire ? »Musk n'a pas précisé s'il serait vendu ni à quel prix. Le robot aura un écran positionné à la place d'un visage pour afficher « des informations utiles », a déclaré Musk.Musk a estimé que le robot aurait un impact « profond » sur l'économie. Il a déclaré que le travail physique serait un choix à l'avenir et qu'un revenu de base universel serait nécessaire. Musk fait partie des dirigeants de la Silicon Valley qui ont averti que la technologie pourrait éliminer les emplois de nombreuses personnes, de sorte que certains humains auront besoin d'une autre source de revenus. « Mais pas tout de suite étant donné que ce robot ne fonctionne pas », a ajouté Musk.D'ailleurs, à ce propos, Elon Musk a déclaré en 2016 : « Il y a une assez bonne chance que nous nous retrouvions avec un revenu de base universel, ou quelque chose comme ça, en raison de l'automatisation », poursuivant en disant « Oui, je ne suis pas sûr de ce que l'on pourrait faire d'autre. Je pense que c'est ce qui se passerait ».Bien que le robot de Musk ne soit pas opérationnel, nombreuses sont les entreprises qui se tournent vers l'automatisation au détriment des humains rémunérés pour un travail. Par exemple, des restaurants ayant du mal à embaucher des travailleurs pendant des mois, se sont tournés vers les codes QR où les convives peuvent voir les menus, plutôt que de se faire apporter le menu par un serveur. La crise sanitaire a d'ailleurs été un catalyseur dans ce sens.Si cette tendance se poursuit, il est probable que le revenu de base universel va revenir au centre des débats. Certaines villes aux États-Unis ont déjà commencé à tester des programmes pilotes de revenu de base universel pour des groupes ciblés de résidents, et la Californie a récemment lancé le plus grand programme de revenu de base universel à l'échelle de l'État du pays, prioritaire pour les personnes enceintes et celles qui sortent du système d'accueil.Si la pandémie a incité le Congrès à approuver trois plans qui consistaient à donner des chèques aux ménages américains les plus vulnérables, certains démocrates ont appelé à poursuivre ces contrôles bien au-delà de la fin de la pandémie. Fin mars, dans un contexte de négociations sur les infrastructures, 21 sénateurs démocrates ont exhorté le président Joe Biden dans une lettre à inclure l paiements directs récurrents dans son plan d'infrastructure, affirmant que lorsque les chèques ont été épuisés après la loi CARES, la pauvreté a augmenté.Il reste à voir si le Tesla Bot deviendra une réalité et s'il pourrait littéralement faire quelque chose d'utile. En attendant, lors de la présentation, les spectateurs et téléspectateurs ont eu droit à une personne en costume de robot qui dansait.Les robots ressemblant à des humains fascinent depuis longtemps. Mais créer un robot humanoïde capable d'effectuer des tâches humaines s'est avéré incroyablement difficile. L'intelligence artificielle s'est améliorée rapidement, mais reste loin des capacités générales d'un humain. Les applications robotiques ont été limitées à des tâches de base dans des environnements simples, telles que le transport de marchandises dans une usine ou l'aspiration autonome d'une maison.Les travaux innovants de Musk chez Tesla et SpaceX ont perturbé les industries automobile et spatiale. Mais il s'est également taillé une réputation de non-respect des délais et de promesses excessives. Musk a décrit le robot comme une extension du travail de Tesla pour construire des véhicules autonomes. Le robot utilisera la même puce informatique et naviguera avec huit caméras, pas différentes des véhicules de Tesla.« Vous pourrez lui parler et dire : "s'il te plaît, prends ce boulon et visse-le à une voiture avec cette clé", et il devrait pouvoir le faire », a déclaré Musk. "Va à l'épicerie et achète moi les produits suivants", ce genre de chose. Je pense que nous pouvons le faire ».Musk a déclaré que Tesla commencerait par donner au robot cinq doigts sur chaque main, mais cela pourrait changer.Tesla a également promis d'accélérer la production de ses voitures, de livrer un Cybertruck et un semi-camion. En 2019, Musk a promis qu'un million de robots-taxis prendraient la route en 2020. Aucun taxi Tesla n'est sorti de l'usine, encore moins du garage. Cependant, certains robots-taxis sont arrivés dans les rues de Pékin et ils utilisent la technologie de Baidu en Chine.Les voitures utilisent LIDAR ; des caméras orientées vers l'avant, l'arrière et latéralement*; et un radar utilisant à la fois des ultrasons et des radios à ondes millimétriques. La plateforme technologique utilisée par les voitures est ouverte et disponible sur GitHub si vous avez envie d'y jeter un œil. Baidu prévoit d'étendre son service à d'autres villes chinoises dans les mois à venir.Sources : AI Day (vidéo dans le texte), Tesla AI Qu'en pensez-vous ?