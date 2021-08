Apple estime que les critiques négatives sont le résultat d'une confusion





Apple dit qu'il est le meilleur en matière de protection de la vie privée

Quels sont les deux systèmes sur lesquels Apple travaille ?

L'outil de détection d'images de CSAM

L'outil de filtrage des messages

Apple a annoncé l'arrivée de nouvelles fonctionnalités de protection de l'enfance le 5 août dernier, mais ces dernières ont été très mal accueillies par la communauté. L'entreprise a dévoilé deux nouveaux outils, dont un nouveau système de détection d'images qui peut alerter Apple lorsque des images connues d'abus sur les enfants sont en passe d'être téléchargées sur le stockage iCloud. Les groupes de défense de la vie privée ont critiqué cette nouvelle, certains affirmant qu'Apple avait créé une porte dérobée pour permettre la surveillance de ces clients. Cependant, la société affirme que son annonce a été largement "mal comprise".En effet, d'autres entreprises technologiques effectuent des contrôles similaires une fois que les photos sont téléchargées sur leurs serveurs. La décision d'Apple de placer les principaux aspects du système sur le téléphone lui-même a suscité des inquiétudes quant au fait que les gouvernements pourraient obliger l'entreprise à étendre le système à d'autres usages, comme la recherche d'images politiques interdites. La controverse s'est même déplacée dans les rangs d'Apple, plusieurs employés ayant critiqué la décision et craignant que la société ne compromette sa réputation en matière de protection de la vie privée des consommateurs.Dans une récente interview accordée au Wall Street Journal (WSJ), Apple a reconnu avoir mal géré la communication autour du programme. Craig Federighi, responsable des logiciels chez Apple, a déclaré qu'en prenant du recul, la société s'est rendu compte que l'introduction de deux fonctionnalités en même temps était "une recette pour ce genre de confusion". « Nous aurions aimé que l'annonce soit un peu plus claire pour tout le monde », a déclaré Federighi. L'ingénieur a apporté plus de détails sur le choix d'Apple et a également annoncé que le projet était toujours en cours de développement et que des changements étaient à prévoir.Il a refusé de dire si les critiques étaient à l'origine de ces changements. L'un de changements annoncés concerne la base de données de CSAM (child sex abuse material) qu'Apple va exploiter. La société a déclaré qu'elle ne rechercherait que les images qui ont été signalées par des organismes de renseignements et de protection de l'enfance dans plusieurs pays. Autrement dit, le système ne signalera que les images trouvées dans plusieurs bases de données sur la sécurité des enfants ayant des affiliations gouvernementales différentes, ce qui empêcherait théoriquement un pays d'ajouter au système du contenu ne relevant pas du CSAM.En présentant les fonctionnalités pour la première fois, Apple n'avait choisi que le National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), basé aux États-Unis, comme fournisseur d'images d'abus connus sur les enfants. À la question de savoir pourquoi cela a été le cas, un responsable d'Apple a répondu que l'entreprise venait seulement de finaliser son accord avec le NCMEC. La société a également dévoilé le nombre de correspondances d'images à partir duquel le système alertera Apple pour un examen plus approfondi effectué par un être humain. Elle avait précédemment refusé de divulguer ce nombre.Vendredi, les dirigeants ont déclaré qu'ils commenceraient avec 30 images, bien que le nombre pourrait diminuer au fil du temps à mesure que le système s'améliore. Selon Apple, ce seuil a été choisi pour fournir une "marge de sécurité drastique" afin d'éviter les faux positifs, indique le document - et au fur et à mesure de l'évaluation des performances du système dans le monde réel, "nous pourrons modifier le seuil".Apple a également déclaré qu'il serait facile pour les chercheurs de s'assurer que la liste des identifiants d'images recherchés sur un iPhone était la même que celle de tous les autres téléphones, cherchant ainsi à apaiser les craintes que le nouveau mécanisme puisse être utilisé pour cibler des individus.Les efforts d'Apple ont suscité des critiques d'autres sociétés de sa tranche. Un dirigeant du service de messagerie WhatsApp de Facebook a qualifié l'approche d'Apple de mauvaise pour la vie privée. La principale préoccupation est de savoir si Apple peut utiliser un logiciel qui identifie le matériel illégal sans que le système soit exploité par d'autres, comme les gouvernements, qui font pression pour obtenir davantage d'informations privées - une suggestion qu'Apple dément fermement. En outre, Federighi a déclaré que les nouvelles fonctionnalités seront protégées par "de multiples niveaux d'auditabilité".Federighi a défendu le nouveau système lors de l'interview avec le WSJ, en disant qu'Apple vise à détecter les photos d'abus sexuels d'enfants d'une manière qui protège la vie privée des utilisateurs plus que d'autres systèmes de scan plus invasifs. « Ce que nous faisons, c'est que nous trouvons des images illégales stockées de pédopornographie dans iCloud. Si vous regardez n'importe quel autre service de cloud, ils scannent actuellement les photos en regardant chaque photo dans le cloud et en l'analysant », a déclaré Federighi, tout en refusant l'idée selon laquelle le système de l'entreprise est une porte dérobée.« Nous voulions être en mesure de repérer de telles photos dans le nuage sans regarder les photos des gens et nous avons imaginé une architecture pour le faire. Le système d'Apple n'est pas une porte dérobée qui brise le chiffrement et il est beaucoup plus privé que tout ce qui a été fait dans ce domaine auparavant. Nous avons développé l'architecture pour identifier les photos de la manière la plus protectrice de la vie privée que nous puissions imaginer et de la manière la plus auditable et vérifiable possible », a poursuivi Federighi. Il a ajouté qu'Apple est la meilleure entreprise en matière de protection de la vie privée.« Nous, qui nous considérons comme des leaders absolus en matière de protection de la vie privée, voyons ce que nous faisons ici comme une avancée de l'état de l'art en matière de protection de la vie privée, comme la possibilité d'un monde plus privé », a déclaré Federighi.Apple a donné plus de détails sur son projet d'analyse des photos de CSAM sur les iPhone et iPads des utilisateurs. La société a publié un nouveau document détaillant les mesures de protection qui, espère-t-elle, renforceront la confiance des utilisateurs dans cette initiative. Le document, intitulé "Security Threat Model Review of Apple's Child Safety Features" (examen du modèle de menace de sécurité des dispositifs de sécurité pour enfants d'Apple), a pour objectif de dissiper les inquiétudes en matière de confidentialité et de sécurité liées à ce déploiement. Il s'appuie sur l'entretien accordé par Craig Federighi au WSJ.Lors de l'interview, mais aussi dans le document, Apple est revenu en détail sur ce en quoi consistent les deux nouvelles fonctionnalités qui seront déployées sur ses appareils plus tard cette année. Elles seront d'abord déployées aux États-Unis, dès la sortie de l'iOS 15.Le premier outil permet d'identifier les images de CSAM lorsqu'un utilisateur lance le téléchargement de ses photos vers le stockage iCloud Photos. Pour ce faire, Apple s'appuiera sur les bases de données d'images de CSAM du NCMEC et celles d'autres fournisseurs. Apple a expliqué que le NCMEC gère une base de données d'images illégales connues d'abus d'enfants. Il les stocke sous forme de hashs, une "empreinte digitale" numérique du matériel illégal. Les fournisseurs de services en nuage, tels que Facebook, Google et Microsoft, comparent déjà les images à ces hashs pour s'assurer que les gens ne partagent pas des images de CSAM.Apple veut mettre en œuvre un processus similaire, mais a déclaré qu'il effectuerait la comparaison des images sur l'iPhone ou l'iPad de l'utilisateur, avant qu'elles ne soient téléchargées sur iCloud. Federighi a précisé que l'iPhone ne vérifierait pas des éléments tels que des photos de vos enfants dans le bain ou la recherche de matériel pornographique. Le système ne pourrait que faire correspondre les "empreintes digitales exactes" d'images spécifiques d'abus pédosexuels connus. Si un utilisateur tente de télécharger plusieurs images qui correspondent à des empreintes digitales d'abus pédosexuels, son compte sera signalé à Apple.Des humains se chargeront ensuite de faire une analyse plus poussée des images signalées. Federighi a déclaré qu'un utilisateur devrait télécharger environ 30 images correspondantes avant que cette fonction ne soit déclenchée.En plus de l'outil de détection de CSAM dans les images en transit vers iCloud Photos, Apple a également annoncé un contrôle parental que les utilisateurs peuvent activer sur les comptes de leurs enfants. S'il est activé, le système vérifie les photos envoyées par - ou à - l'enfant via l'application iMessage d'Apple. Si le système juge qu'une photo contient de la nudité, il la masque et avertit l'enfant. Les parents peuvent également choisir de recevoir une alerte si l'enfant choisit de regarder la photo.Source : Interview de Craig Federighi Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des déclarations d'Apple ?Pensez-vous que le système est aussi sécurisé que l'entreprise le prétend ?