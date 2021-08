Apple a surpris plus d'un la semaine dernière lors de l 'annonce des nouvelles fonctionnalités qui devraient faire leur apparition sur tous ses produits vers la fin de l'année. Rassemblées sous le nom de "Protection étendue des enfants", les nouvelles fonctionnalités visent à protéger davantage les enfants contre les différents abus en scannant les photos que les utilisateurs s'apprêtent à télécharger sur iCloud Photos pour rechercher du matériel pédopornographique (CSAM - child sexual abuse material). En outre, Apple prévoit également de rechercher des contenus explicites d'abus dans les messages d'enfants.La nouvelle a été très mal accueillie dans l'industrie et tout en exprimant leur indignation, plusieurs experts et chercheurs en cybersécurité ont déclaré que la plus grande crainte que suscite cette décision est que les gouvernements autoritaires ou répressifs s'emparent de ces outils et les détournent de leur objectif initial pour en faire des armes de surveillance sophistiquée. L'EFF (Electronic Frontier Foundation), le lanceur d'alerte Edward Snowden, des cryptographes et des centaines d'autres personnes et organisations ont lancé une pétition contre cette décision et dénoncent une surveillance de masse orchestrée par Apple.D'après de récentes informations obtenues par Reuters, la réaction à la décision d'Apple de scanner les appareils de ses clients à la recherche d'images d'abus sexuels sur des enfants a pris de l'ampleur et des employés se sont exprimés en interne, ce qui constitue un tournant notable pour une entreprise réputée pour sa culture du secret. Des sources ont rapporté que depuis l'annonce des nouvelles fonctionnalités il y a une semaine, les employés d'Apple ont inondé un canal Slack interne de plus de 800 messages. Selon le média, ces sources sont principalement des employés d'Apple, mais ces derniers ont demandé à ne pas être identifiés.Comme certains le dénoncent depuis quelques jours déjà, les employés d'Apple craignent aussi que la fonctionnalité ne soit exploitée par des gouvernements répressifs cherchant à trouver d'autres éléments à censurer ou à arrêter. Les sources ont déclaré que le fil de discussion Slack dure depuis plusieurs jours. Bien que l'opposition provienne principalement d'employés qui n'occupent pas des postes de direction dans le domaine de la sécurité et de la protection de la vie privée, cette réaction marque un changement dans une entreprise où un code strict de secret autour des nouveaux produits colore d'autres aspects de la culture d'entreprise.Selon deux employés, Slack a été largement adopté par les équipes d'Apple pendant la pandémie. Mais alors que les employés utilisaient l'application pour maintenir des liens sociaux pendant l'ère du travail à domicile en partageant des recettes et d'autres contenus légers, des discussions plus sérieuses ont également pris racine. Les informateurs ont tout de même déclaré que dans le fil de discussion Slack consacré à la fonction de numérisation des photos, certains employés ont riposté aux critiques, tandis que d'autres ont déclaré que Slack n'était pas le forum approprié pour de telles discussions.À en croire leurs déclarations, les employés chargés de la sécurité n'étaient pas les principaux plaignants dans les messages. De même, certains parmi les sources ont déclaré qu'ils pensaient que la solution d'Apple était une réponse raisonnable à la pression exercée pour réprimer le matériel illégal. D'autres employés ont déclaré qu'ils espéraient que l'analyse était une étape vers le chiffrement complet d'iCloud pour les clients qui le souhaitent, ce qui inverserait une deuxième fois la direction d'Apple sur cette question. Jusque-là, Apple a déjà essuyé des critiques négatives de plusieurs de ses rivaux.Le week-end dernier, Tim Sweeney, PDG d'Epic Games, a critiqué les nouvelles politiques d'Apple en matière de sécurité et de la protection des enfants, qualifiant ces mesures de "logiciel espion du gouvernement". Critique virulent d'Apple depuis plusieurs années, Sweeney a déclaré dans une série de tweets que si Apple déployait ces fonctionnalités, il deviendrait vraisemblablement "un bras de la surveillance de l'État partout où cela est nécessaire". De même, dans ses commentaires, le PDG milliardaire a également fait mention des critiques actuelles concernant les compromis d'Apple en matière de vie privée en Chine.« J'ai essayé de voir ça du point de vue d'Apple. Mais inéluctablement, il s'agit d'un logiciel espion du gouvernement installé par Apple sur la base d'une présomption de culpabilité. Bien qu'Apple ait écrit le code, sa fonction est de scanner les données personnelles et de les rapporter au gouvernement. C'est totalement différent d'un système de modération de contenu sur un forum public ou un média social. Avant que la société ne choisisse d'héberger les données publiquement, il peut les scanner pour détecter ce qu'il ne veut pas héberger. Mais il s'agit de données privées de personnes », a critiqué Sweeney sur Twitter.Selon certains analystes, au cours de ces dix dernières années, Apple a pris l'habitude et aime agir en tant que pionnier en matière de vie privée et de cybersécurité, ce qui signifie qu'il pourrait faire fi de tous les commentaires et déployer ces fonctionnalités. Cependant, ils préviennent toutefois qu'Apple s'avance sur une pente glissante et que cela pourrait entraver les livraisons d'iPhone ou d'autres produits. En effet, selon les analystes, même si les consommateurs sont peu (et la plupart du temps pas du tout) initiés aux technologies de cybersécurité et de vie privée, ils pourraient être réticents à l'idée de laisser Apple "jeter un coup d'œil" à leurs photos.Facebook a payé le prix fort lorsque les agissements de Cambridge Analytica, qui a collecté les informations personnelles de dizaines de millions d'utilisateurs dans le but d'influencer les élections présidentielles américaines de 2016, ont été révélés en 2018. À la suite du scandale, le leader mondial des réseaux sociaux a relevé une baisse importante de ces utilisateurs, certains ayant tout simplement supprimé leur compte Facebook. Ainsi, les analystes pensent que les dénonciations dans la presse et les voix qui s'élèvent pourraient conduire les consommateurs à abandonner Apple, en cessant tout simplement d'acheter ces produits, car craignant d'être espionnés.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que la décision d'Apple pourrait conduire les gens à se tourner vers les téléphones Android ?