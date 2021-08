Lionel Messi au Paris Saint-Germain, c'est officiel. La Pulga a signé avec le club parisien mardi 10 août, en arrivant libre depuis le FC Barcelone. Le club de la capitale a mené une opération blanche en termes d'indemnité de transfert qui a été contrebalancée par son salaire. La star argentine a paraphé un contrat de deux ans jusqu'en 2023 avec une année en option et devrait toucher 41 millions d'euros annuel selon Le Parisien.Le PSG a déclaré jeudi 12 août que Messi s'est vu remettre de la crypto-monnaie « $PSG Fan Tokens ».Le token $PSG, créé en janvier 2020 avec la plateforme cryptographique Socios.com, a été conçu pour aider le PSG à créer une nouvelle communauté de fans. Le PSG a affirmé que la décision de payer l'Argentin de 34 ans en crypto le positionne comme l'une des « marques de sport les plus innovantes et avant-gardistes au monde ».« Pour la première fois pour une signature de cette envergure, Leo Messi s’est vu remettre de nombreux ‘$PSG Fan Tokens’« L’intégration de ‘$PSG Fan Tokens’ dans le package du joueur crée un lien immédiat avec la communauté de millions de supporters à travers le monde. Cette initiative positionne un peu plus le Paris Saint-Germain comme l’une des marques de sport les plus innovantes et avant-gardiste au monde.« La création de Token vient illustrer l’inventivité permanente du Club pour diversifier, optimiser ses sources de revenus et continuer son développement de marque mondiale.« En 2018, le Paris Saint-Germain a été un pionnier de la blockchain, en devenant la toute première marque de sport à s’associer avec Socios.com. Depuis, le Paris Saint-Germain et Socios.com travaillent main dans la main au développement de moyens innovants pour connecter Club et supporters - et le meilleur reste à venir. Les Fan Tokens offrent ainsi l’opportunité à des millions de supporters du Paris Saint-Germain dans le monde de s’impliquer avec créativité dans la vie des Rouge & Bleu.« Les supporters du Paris Saint-Germain sont très actifs sur Socios.com, mettant à profit l’ensemble des opportunités offertes par l’application. Grâce aux $PSG Fan Tokens, où qu’ils soient dans le monde, ils peuvent choisir le message qui s’affiche sur le mur du vestiaire pour motiver les joueurs avant un match décisif, voter pour le But de la saison ou encore désigner les gagnants des prix de fin de saison. Via la plateforme, les supporters ont également reçu des messages vidéo uniques et personnalisés de la part des joueurs du club… et de nombreuses autres surprises sont prévues pour les semaines et mois à venir.« L’enthousiasme suscité par l’arrivée de nouveaux joueurs durant le mercato estival a fait bondir les volumes d’échange du $PSG Fan Tokens, qui ont même dépassé 1.2 milliards de dollars dans les jours précédant l’annonce de l’arrivée de Messi ».En clair, commercialisé par le site Socios.com, le fan token est un actif qui fait à la fois office de pièce de collection numérique et qui offre des droits sur certaines décisions du club qui le distribue. Par exemple, les possesseurs du Fan Token PSG (ou $PSG) ont ainsi le droit, entre autres, de choisir la jaquette pour l’édition Paris-Saint-Germain du jeu Fifa 22. Les détenteurs peuvent aussi s'inciter à des sondages lancés par le club sur différents sujets, comme « choisir le message qui s’affiche sur le mur du vestiaire » des joueurs, ou encore « voter pour le but de la saison ». Les fan token permettent aussi de gagner des places VIP en loge pour les matchs, ou encore de bénéficier de réductions pour la boutique en ligne du club, proportionnelles au nombre de tokens détenus.En somme, le fan token permet aux supporters de prendre part à la vie du club dans une certaine mesure.Comme les autres cryptoactifs, les fan tokens, basés sur la blockchain, s'achètent et peuvent se vendre sur un marché dédié. Plus on a de jetons, plus on peut prendre part à la vie du club. Outre le PSG, le FC Barcelone, l'AC Milan ou même la sélection nationale du Portugal proposent des fans tokens.L'arrivée du sextuple Ballon d'or au sein de l'effectif du club du Paris-Saint Germain se répercute à la hausse sur le cours du fan token "PSG", qui a flambé de plus de 150% sur les sept derniers jours, rapporte le quotidien. Valant un peu plus de 20 dollars au moment des premières rumeurs du transfert de Lionel Messi, le token s'échangeait à plus de 53 dollars mardi alors que l'international argentin s'était posé à Paris.Le même jour, 2.906.328 des 19.890.000 tokens PSG prévus avaient déjà été attribués à ce stade. La capitalisation totale des jetons attribués représentait alors plus de 150 millions de dollars, ce qui fait du $PSG le token le plus populaire parmi tous les clubs de football, loin devant celui du FC Barcelona (75 millions de dollars) ou de la Juventus (38 millions de dollars).Marc Armstrong, Chief Partnerships Officer, du Paris Saint-Germain, a déclaré : « L’engagement du Club avec Socios.com avec les $PSG Fan Tokens est un grand succès. Nous avons pu développer une relation avec de nouveaux fans dans le monde et généré des revenus. »Alexandre Dreyfus, CEO de Chiliz and Socios.com, a ajouté : « Paris Saint-Germain récolte les fruits de son approche innovante et je suis convaincu que ce sera le début d’une nouvelle tendance qui verra les Fan Tokens et Socios.com jouer un rôle de plus en plus important au plus haut niveau du sport. »Les crypto-monnaies et les jetons cryptographiques sont des actifs incroyablement volatils et leur valeur peut augmenter ou chuter du jour au lendemain. Les critiques disent que bon nombre de ces actifs cryptographiques sont inutiles dans le monde réel et que les régulateurs les réprimeront dans les années à venir.Cela n'a pas empêché Manchester City de lancer son propre fan token en mars en utilisant la même technologie.Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a déclaré mercredi aux journalistes que le monde serait « choqué » par les revenus financiers générés suite à la signature de la superstar mondiale du football.La signature devrait apporter une manne de revenus commerciaux, par le biais de la vente de maillots. Lorsque Cristiano Ronaldo a signé pour la Juventus en 2018, plus de 50 millions d'euros de ses maillots ont été vendus en seulement 24 heures.Source : PSG Que pensez-vous des fan token ?En avez-vous déjà acheté ? De quelle équipe ?