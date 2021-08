1Password 8 est disponible en accès anticipé sur macOS. Il est désormais obligatoire de prendre un abonnement

Vient alors la version macOS

La prochaine génération d'applications 1Password tirera pleinement parti de 1Password.com et, en tant que telle, nécessitera un abonnement pour l'utiliser

Les détenteurs d'une licence autonome peuvent échanger leur licence contre une remise spéciale sur un nouvel abonnement 1Password

Les cartes-cadeaux sont disponibles pour ceux qui n'ont pas de carte de crédit ou préfèrent les paiements non récurrents

Format de données de chiffrement et processus d'authentification plus sécurisés

Authentification à deux facteurs (2FA)

Équipes et familles et entreprises

Partagez en toute sécurité des éléments et des fichiers

Historique des articles

Sauvegardes de données automatisées

Récupération du compte

En plus de toutes ces fonctionnalités, 1Password.com a également permis une configuration plus intuitive sur tous vos appareils.

En mi-juillet, 1Password a commencé à déployer la version Windows du nouveau 1Password 8 :« Avec cette dernière version de 1Password pour Windows, nous avons décidé de simplifier les choses afin que vous puissiez trouver rapidement ce dont vous avez besoin. D'une barre latérale repensée aux nouvelles fonctionnalités telles que la recherche rapide et les résultats de recherche intelligents, vous disposez des outils dont vous avez besoin pour rester au top de tous vos éléments.« Les éléments affichent désormais clairement quand ils sont partagés et avec qui ils sont partagés. Et lorsque vous déplacez des éléments, vous verrez qui aura accès à l'élément avant de terminer le déplacement.« Le nouveau tableau de bord Watchtower facilite la surveillance et l'évaluation de la sécurité de votre mot de passe. Améliorez considérablement votre sécurité en remplaçant les mots de passe qui nécessitent votre attention.« L'édition est maintenant plus facile que jamais, grâce à des améliorations telles que des suggestions intelligentes et un nouveau générateur de mot de passe. L'éditeur d'éléments est également plus puissant. Joignez des fichiers directement à vos articles pour les avoir à portée de main. Et avec notre nouvelle fonctionnalité de questions de sécurité, vous pouvez générer des réponses sécurisées à ces questions embêtantes dont certains sites Web ont besoin.« Nos nouvelles applications 1Password sont construites en Rust, un langage de programmation de systèmes sécurisé réputé pour ses performances et sa sécurité. Vous ne verrez pas ce changement mais vous le sentirez. L'application est incroyablement réactive dans tous les domaines, du déverrouillage à l'ajout de comptes à la recherche de vos articles.« Comme toujours, vos articles sont protégés par un chiffrement puissant de bout en bout afin que vous seul puissiez les voir. Avec votre clé secrète, vos options MFA avancées et votre mot de passe distant sécurisé, vos données sont plus sécurisées que jamais. Et l'écran de verrouillage affiche maintenant tous vos comptes. Avec Windows Hello pour un déverrouillage facile, il n'a jamais été aussi facile de vous protéger, ainsi que votre famille et l'ensemble de votre entreprise.« La prochaine génération d'applications offre plus de protection contre la perte de données que jamais. Vous pouvez restaurer les éléments récemment supprimés ainsi que revenir aux versions précédentes d'un élément en cas de modification ou de suppression accidentelle. De plus, avec les comptes 1Password Families et 1Password Business, vous pouvez affecter des personnes qui pourront récupérer votre compte en cas d'oubli de votre mot de passe. Et le meilleur, c'est que la récupération s'effectue de manière à ce que personne ne voie vos données privées ».Quelques semaines après que 1Password a commencé à déployer la version Windows du 1Password 8 repensé, AgileBits a dévoilé 1Password 8 sur macOS, qui est également disponible en accès anticipé.L’un des plus grands changements est que 1Password 8 pour Mac (et Windows) nécessite que vous ayez un compte 1Password. À partir de cette version, votre coffre-fort numérique ne peut plus être synchronisé avec iCloud ou Dropbox. Vous aurez donc besoin d’un abonnement payant pour utiliser la nouvelle version. Selon David Teare, l’un des fondateurs, le partage des coffres-forts et des mots de passe depuis vos propres comptes 1Password est beaucoup plus facile. C’est l’une des raisons pour lesquelles il ne prend plus en charge la synchronisation par des services tiers.Les utilisateurs avec une licence 1Password obtiennent une réduction sur les comptes 1Password payants. Vous pouvez alors bénéficier d’une réduction de 50 % sur les trois premières années. Un compte 1Password coûte 2,99 euros par mois. Si vous prévoyez de tester la version 8 avant sa sortie officielle, il est important de créer d’abord un compte 1Password (si vous n’en avez pas déjà un) et de l’ajouter à votre application 1Password actuelle.Comme la version Windows, 1Password 8 sur Mac présente une interface graphique repensée. Les catégories sont désormais placées sur la partie supérieure de la liste des éléments avec un menu défilant, au lieu d’être au niveau de la barre latérale. L'application comprend des informations plus complètes, notamment pour le partage : on ne voit plus seulement dans quel coffre un mot de passe est partagé, mais aussi avec quelles personnes.Tout au long de l'application, vous avez plus de contrôle, avec plus d'informations contextuelles disponibles à tout moment. Essayez de faire glisser et déposer un élément d'un coffre-fort personnel vers un coffre-fort partagé. Lorsque vous le faites, 1Password vous montrera qui aura accès à l'élément afin qu'il n'y ait aucun doute sur ce qui se passe.Le moteur de recherche est présenté comme plus rapide : « Le nouveau design n'est pas seulement magnifique, il permet également de trouver plus facilement que jamais ce que vous cherchez. Vous donner ce dont vous avez besoin et ensuite vous écarter de votre chemin est l'une de nos principales directives de 1Password. Et avec la recherche rapide, vous pouvez rapidement trouver vos articles, coffres-forts et étiquettes ».L'interface d'édition devrait être plus claire : « Une fois que vous avez sauté dans un élément individuel pour prendre en charge les vulnérabilités signalées par Watchtower, vous trouverez une toute nouvelle expérience d'édition, y compris un nouveau générateur de mot de passe puissant, des suggestions intelligentes et des pièces jointes plus simples ».1Password 8 évolue dans sa capacité à restaurer d'anciennes données enregistrées ; il est possible de restaurer des éléments récemment supprimés, des « brouillons » d'éléments ainsi que des versions précédentes.Citons également un système de collections pour se concentrer sur des éléments en particulier et une extension pour navigateur améliorée.La fonction Tour de guet offre également davantage d’options. Cette fonction permet de surveiller les mots de passe susceptibles d’apparaître dans des violations de données et de mettre en garde contre les mots de passe simples ou réutilisés. La nouvelle page d’aperçu offre un moyen facile de voir comment se porte votre coffre-fort.Une nouveauté intéressante est le concept de Collections : on peut sélectionner les coffres et les éléments que l'on veut voir en fonction de la tâche que l'on accomplit ou du moment de la journée. Par exemple, on peut cacher les coffres de sa famille alors que l'on est au bureau.Côté sécurité, l'éditeur avance : « Comme toujours, vos éléments sont protégés par un chiffrement puissant de bout en bout afin que vous seul puissiez les voir. Avec votre clé secrète, vos options MFA avancées et votre mot de passe distant sécurisé, vos données n'ont jamais été aussi sécurisées. Cela commence à l'écran de verrouillage, qui affiche maintenant tous vos comptes. Avec Touch ID (et bientôt Face ID, espérons-le) pour un déverrouillage facile, il n'a jamais été aussi facile de vous protéger, votre famille et toute votre entreprise ».Comme les versions Linux et Windows, 1Password 8 pour Mac est écrite en Rust. Le hic ? Il repose aussi sur Electron, le framework multiplateforme souvent décrié pour sa piètre intégration à macOS et sa gourmandise en ressources.Sur les forums de la société, un client s'est demandé pourquoi l'éditeur ne fait pas de déclaration explicite sur le fait que 1Password devienne un service d'abonnement uniquement :« Je ne suis pas mécontent de la direction que prend l'entreprise. Mon seul souhait est la clarté afin que des décisions éclairées puissent être prises. Beaucoup de frustration que je vois en parcourant ces forums pourrait être évitée si seulement la société était sincère à cet égard. Je suis ravi que vous lanciez cette même application sur macOS et mobile. En tant que personne qui utilise une grande variété d'appareils dans mon travail, ce sera un tel soulagement d'avoir la même expérience 1Password où que je sois ».Il lui a été expliqué que :Puis :« Lorsque 1Password a été lancé pour la première fois en 2006, nous ne vendions que des licences individuelles. Les abonnements n'étaient pas très courants pour les logiciels à l'époque et une approche de licence semblait juste car nous ne supportions que Mac OS X 10.4 Tiger à l'époque.« Cela a bien fonctionné pendant près d'une décennie, mais en 2013, les fissures apparaissaient déjà. À ce moment-là, nous avions des applications clientes pour toutes les plateformes, chacune nécessitant son propre achat séparé, souvent sur plusieurs magasins d'applications. Et les mises à niveau payantes vers les nouvelles versions majeures étaient si incroyablement douloureuses pour toutes les personnes impliquées que nous en avions rarement.« Il n'était pas facile pour les clients de comprendre que 1Password était "sous licence par personne, par plateforme, avec des mises à niveau payantes", et franchement, j'aurais du mal à le comprendre moi-même. Ce n'est pas seulement difficile à comprendre, mais c'est même difficile à dire.« Nous avions également poussé les coffres autonomes (le format de données sous-jacent utilisé par les licences) à leur limite et nous ne pouvions pas les pousser plus loin. Des fonctionnalités telles que 2FA, mot de passe distant sécurisé, récupération de compte et bien d'autres n'étaient pas possibles sans se connecter à un serveur pour effectuer le gros du travail.« Les choses ont atteint leur paroxysme en 2014 chez NSNorth lorsque nos amis nous ont poussés à créer un service afin qu'ils puissent utiliser 1Password avec leurs collègues de travail.« Nous savions que nous pouvions faire tellement plus pour tout le monde si nous créions notre propre service. Alors nous l'avons fait. 1Password.com a été lancé dans le monde en novembre 2015 et il a fourni bien plus qu'un simple moyen de synchroniser vos données. Voici quelques points saillants de ce que notre nouveau service a rendu possible*:« Lorsque nous avons lancé notre service hébergé 1Password.com il y a 5 ans, nous savions que c'était la meilleure solution, mais nous voulions donner à nos clients le temps de l'apprendre par eux-mêmes. Ainsi, lorsque nous avons publié 1Password 7 en 2018, nous avons offert la possibilité de s'abonner à 1Password.com ainsi que la possibilité d'acheter une licence pour continuer à utiliser les coffres-forts autonomes.« L'écrasante majorité des gens (97 % en fait) choisissent de s'abonner à notre nouveau service et beaucoup de ceux qui ont initialement acheté une licence ont ensuite changé d'avis et l'ont échangé contre un abonnement.« Même si les adhésions ont gagné de loin, nos applications existantes prenaient déjà en charge les deux, nous avons donc continué à proposer des licences autonomes. Cela comprenait le support ainsi que de nouvelles fonctionnalités et mises à jour pour les titulaires de licence.« Dans nos nouvelles applications, cependant, nous devions revoir cette approche ».Sources : 1Password 8 ( Windows macOS ), pourquoi est-il désormais obligatoire de prendre un abonnement Avez-vous déjà utilisé un gestionnaire de mot de passe ? 