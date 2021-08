Les investissements dans le domaine de la cybersécurité, notamment grand public et des réseaux d'entreprises, ont flambé depuis quelques années maintenant. Cette croissance du marché de la cybersécurité est liée à la hausse des attaques informatiques, plus dévastatrices et ciblant des infrastructures importantes. Les rançongiciels sont de plus en plus nombreux, et de nouveaux cas très médiatisés se produisent chaque semaine. Gigabyte a été touché par une attaque de ransomware en début de semaine, et une importante attaque de ransomware a touché les clients du logiciel de gestion à distance de Kaseya le mois dernier.Ces attaques peuvent souvent conduire à des attaques de la chaîne d'approvisionnement, à des incidents de ransomware ou à des logiciels malveillants qui affectent également les consommateurs ordinaires. Les pirates ont réussi à cacher un malware à l'intérieur de l'utilitaire de nettoyage du système CCleaner en 2017, et les consommateurs sont souvent les victimes lorsque des bases de données de cartes de crédit et d'informations personnelles sont divulguées. En raison d'attaques informatiques répétées, les États-Unis , l' Irlande , la France , etc. ont subi de graves dommages financiers depuis l'année dernière.L'accord entre Norton et Avast est jugé bénéfique et intervient quelques semaines seulement après que les deux entreprises ont confirmé être en discussions avancées concernant une éventuelle fusion des deux marques. Cela permettra aux actionnaires d'Avast de recevoir des espèces et des actions qui valorisent l'opération entre 8,1 et 8,6 milliards de dollars. Cela fait de cette fusion la troisième plus grande acquisition de cybersécurité de tous les temps, après le rachat de Proofpoint par Thoma Bravo pour 12,3 milliards de dollars et l'acquisition de l'activité entreprise de Symantec par Broadcom pour 10,7 milliards de dollars.NortonLifeLock, formé en 2019, affirme que l'opération créera une entreprise de cybersécurité grand public de premier plan, débloquera environ 280 millions de dollars de synergies de coûts bruts annuels et augmentera considérablement son nombre d'utilisateurs grâce à la base de 435 millions de clients d' Avast . « Avec cette fusion, nous pouvons renforcer notre plateforme de cybersécurité et la mettre à la disposition de plus de 500 millions d'utilisateurs », a déclaré Vincent Pilette, PDG de Norton. « Nous aurons également la possibilité d'accélérer encore l'innovation pour transformer la cybersécurité », a-t-il ajouté.Pilette pense que c'est ce qu'il faut aux consommateurs afin qu'ils vivent une vie numérique saine. « Cette transaction est un grand pas en avant pour la cybersécurité des consommateurs et nous permettra en fin de compte de réaliser notre vision de protéger et de donner aux gens les moyens de vivre leur vie numérique en toute sécurité », a déclaré Pilette. NortonLifeLock est l'ancienne branche "grand public" de Symantec, qui a été abandonnée après le rachat par Broadcom de la branche "sécurité des entreprises" de Symantec il y a deux ans. L'antivirus Norton existe sous différentes formes depuis 1991.En outre, il reste une option populaire pour les consommateurs depuis 30 ans. Avast, qui a été fondé en République tchèque en 1988, se concentre sur les logiciels de cybersécurité pour les consommateurs et les petites et moyennes entreprises, et a racheté AVG il y a cinq ans. Il se décrit comme l'une des plus grandes sociétés de sécurité. Cependant, la société n'a pas été exempte de controverses. Avast a été contraint de fermer sa filiale de technologie marketing Jumpshot l'année dernière après qu'il a été découvert qu'elle colportait des données de navigation Web pouvant être reliées à des utilisateurs individuels.« À une époque où les cybermenaces mondiales augmentent, alors que la pénétration de la cybersécurité reste très faible, avec NortonLifeLock, nous pourrons accélérer notre vision commune qui consiste à fournir une cyberprotection holistique aux consommateurs du monde entier », a déclaré Ondrej Vlcek, directeur général d'Avast. Une fois la fusion terminée, Pilette restera PDG de la nouvelle entreprise, tandis que Vlcek deviendra président et rejoindra le conseil d'administration.« Nos équipes talentueuses auront de meilleures possibilités d'innover et de développer des solutions et des services améliorés, avec des capacités accrues grâce à l'accès à des données de qualité supérieure », a déclaré Vlcek. « Grâce à nos marques bien établies, à une plus grande diversification géographique et à l'accès à une plus grande base d'utilisateurs mondiaux, les entreprises fusionnées seront prêtes à accéder à l'importante opportunité de croissance qui existe dans le monde entier », a-t-il ajouté.Le nom que portera la société issue de la fusion n'a pas encore été déterminé, mais NortonLifeLock a confirmé qu'elle aura deux sièges sociaux, l'un en République tchèque et l'autre à Tempe, en Arizona, et qu'elle cherchera à réduire le nombre de ses employés de 5 000 à environ 4 000 au cours des deux prochaines années. Cette nouvelle société sera cotée au Nasdaq, plutôt qu'à la Bourse de Londres, où Avast est actuellement coté. L'opération, qui a été confirmée quelques semaines seulement après que NortonLifeLock a acheté le fournisseur d'antivirus gratuit Avira pour 360 millions de livres sterling, devrait être conclue à la mi-2022.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de fusion de Norton et d'Avast ?Utilisez-vous encore ces antivirus ? Ou quelle autre solution utilisez-vous ?Pensez-vous que cette fusion permettra d'avoir une solution de cybersécurité plus efficace ?