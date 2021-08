Firefox dispose désormais d'une protection totale contre les cookies





Comment fonctionne la suppression améliorée des cookies ?





Comment activer la suppression améliorée des cookies ?





Firefox est en perte de vitesse depuis la dernière décennie, mais tout porte à croire que Mozilla tente de relancer le navigateur en se concentrant principalement sur la sécurité et la confidentialité des utilisateurs, et des fonctionnalités utiles pour les développeurs. Cette semaine, la société a publié Firefox 91 et introduit avec cette version un plus gros marteau pour détruire les cookies que les sites Web, les annonceurs et les sociétés de suivi peuvent utiliser pour enregistrer votre comportement en ligne. Selon Mozilla, la nouvelle fonctionnalité devrait permettre aux utilisations de se protéger contre toute forme de violation cachée de la vie privée.En effet, la navigation sur le Web laisse des données dans votre navigateur. Par exemple, un site peut définir des cookies pour que vous restiez connecté ou enregistrer vos préférences dans votre navigateur. Il existe aussi des types de données de site moins évidents, comme les caches qui améliorent les performances ou les données hors ligne permettant aux applications Web de fonctionner sans connexion Internet. Firefox lui-même stocke également des informations en toute sécurité sur votre ordinateur à propos des sites que vous avez visités, y compris votre historique de navigation ou les paramètres et autorisations spécifiques au site.C'est pratique pour se souvenir de votre nom d'utilisateur, de votre langue préférée et du contenu de votre panier d'achats en ligne. Mais ils permettent également aux entreprises de garder une trace de votre activité en ligne. Par exemple, un bouton "J'aime" de Facebook sur le site Web d'un fabricant ou d'un vendeur de vélos peut indiquer à Facebook que vous êtes susceptible de recevoir des publicités pour des vélos lorsque vous utilisez l'application Facebook. Cela dit, les sites Web et les services en ligne gratuits ne sont pas si intéressants lorsqu'ils sont soutenus par une technologie publicitaire qui s'immisce trop dans votre vie.Mais l'Enhanced Cookie Clearing (la suppression améliorée des cookies), ou ECC, vous permet désormais d'effacer tous les cookies et les autres données de site pour les sites Web individuels. « Nous avons le plaisir d'annoncer une nouvelle amélioration majeure de la gestion des cookies dans Firefox, qui vous permet d'effacer complètement l'historique de votre navigateur pour n'importe quel site Web. La nouvelle version du mode strict de Firefox vous permet de supprimer facilement tous les cookies et supercookies qui ont été stockés sur votre ordinateur par un site Web ou par tout traceur intégré à celui-ci », a écrit Mozilla dans un billet de blogue.Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de gérer tous les cookies et les données stockées localement générés par un site Web particulier, qu'il s'agisse de cookies associés au domaine de ce site ou de cookies placés à partir de ce site, mais appartenant à un domaine tiers, par exemple, Facebook ou Google. Et comme le note Mozilla ici, la nouvelle fonctionnalité s'appuie et dépend de la "protection totale des cookies", une fonctionnalité introduite en février avec Firefox 86. La protection totale des cookies répartit les cookies en fonction du site qui les a placés, plutôt que du domaine qui les possède.Une fois que vous avez compris que les sites Web placent régulièrement des cookies appartenant à des domaines tiers, il devient évident qu'il peut être extrêmement difficile d'effacer toutes les traces de données stockées par ce site. En effet, les ressources tierces intégrées compliquent la suppression des données. Avant Firefox 91, le navigateur effaçait seulement les données uniquement pour le domaine spécifié par l'utilisateur. Cela signifie que si vous effacez le stockage du site Web comfypants.com par exemple, Firefox supprime le stockage de comfypants.com et laisse le stockage de tous les sites qui y sont intégrés (facebook.com).En conservant le stockage intégré de facebook.com, il pouvait vous identifier et vous suivre à nouveau lors de votre prochaine visite sur comfypants.com. Mais Firefox travaille à rendre la chose plus facile pour les utilisateurs et plus compliquée pour les sites Web et les annonceurs. Tout d'abord, la protection totale contre les cookies fait en sorte que facebook.com ne puisse pas utiliser les cookies pour vous suivre à travers les sites Web. Pour ce faire, elle répartit le stockage des données dans une boîte à cookies par site Web, au lieu d'utiliser une seule grande boîte pour tout le stockage de facebook.com.Ainsi, si vous cliquez sur Paramètres > Confidentialité et sécurité > Cookies et données du site > Gérer les données, Firefox n'affiche plus les domaines individuels qui stockent des données. À la place, Firefox répertorie un panier de cookies pour chaque site que vous avez visité. Vous pouvez donc facilement reconnaître et supprimer toutes les données qu'un site Web a stockées sur votre ordinateur, sans avoir à vous soucier des données restantes de tiers intégrées dans ce site Web. Enfin, grâce à l'ECC, si vous effacez les données de comfypants.com, l'ensemble des cookies est vidé, y compris les données de suivi de facebook.com intégrées à comfypants.com.Firefox, et d'autres navigateurs tels que Safari d'Apple, Brave de Brave Software et Edge de Microsoft, investissent des ressources techniques dans des fonctionnalités permettant de bloquer les cookies et autres technologies de suivi. Cela dit, Google, qui a une énorme activité de publicité en ligne et qui aime l'idée de personnaliser les annonces, essaie - avec quelques difficultés - de trouver des alternatives qui offrent à la fois des annonces ciblées et la confidentialité dans Chrome. Firefox a contribué à revigorer la concurrence entre navigateurs, qui s'était arrêtée après la domination d'Internet Explorer de Microsoft il y a vingt ans.Cependant, l'influence de Firefox n'a cessé de décliner après l'introduction de Chrome par Google en 2008. Les smartphones ont également nui à la part d'utilisation de Firefox, qui n'est plus que de 3,4 %, car les smartphones Android utilisent Chrome et les iPhone Safari par défaut. Selon de récents rapports, Firefox aurait perdu près de 50 millions d'utilisateurs en 3 ans ; il serait passé de 244 millions à la fin de 2018 à 198 millions à la fin du 2T21. Le déclin de Firefox est inquiétant, mais alors que la vie privée et la confidentialité deviennent des denrées rares, l'on estime que le navigateur pourrait encore séduire à l'avenir s'il continue d'investir dans ces deux choses.En plus d'organiser les données stockées localement par le site Web qui les a placées plutôt que par le domaine qui les possède, Firefox 91 donne aux utilisateurs la possibilité de supprimer rapidement et facilement toutes les traces locales de la visite d'un site à l'aide de la fonction. Lorsque vous parcourez votre propre historique dans Firefox 91, vous pouvez faire un clic droit sur l'entrée d'un site et sélectionner. Cette opération supprime à la fois l'entrée dans l'historique et tous les cookies, images, scripts mis en cache, etc. définis lors de la visite de ce site.Pour pouvoir utiliser les nouvelles fonctions de gestion de la confidentialité, vous devez d'abord vous assurer que. Sans cette protection, les cookies ne sont pas séparés par le site qui les a créés en premier lieu. Pour activer la protection stricte du suivi, cliquez sur le menu hamburger situé à gauche de la barre d'adresse et sélectionnez. Cela ouvre la boîte de dialoguedans un nouvel onglet. À partir de là, assurez-vous queBien que la boîte de dialoguede Firefox vous prévienne - à juste titre - que la protection stricte peut entraîner la rupture de certains sites ou contenus, Mozilla estime que ces ruptures ont été jusqu'à présent peu nombreuses et mineures dans ses tests. La majorité du Web - y compris les parties utilisant l'authentification et le suivi par des tiers - devrait continuer à fonctionner sans aucun problème.Source : Mozilla Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la suppression améliorée des cookies ?Pensez-vous que ces fonctions de confidentialité et de protection de la vie privée permettront à Firefox de se relancer dans la concurrence ?