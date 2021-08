Apple rassure qu'il n'affecte pas la vie privée des utilisateurs





Quelques heures après l'annonce d'Apple, les critiques sont venues de partout. Apple est accusé de construire une "infrastructure de surveillance de masse". Malgré les assurances d'Apple, les experts en sécurité et les défenseurs de la vie privée ont critiqué le plan. Les critiques sont venues de nombreuses personnes et organisations, notamment de sources sources notables telles qu'Edward Snowden et l'Electronic Frontier Foundation, et portent principalement sur la technologie de scannage des photos iCloud pour les comparer à une base de données de matériel pédopornographique (CSAM) et sur les implications potentielles d'une telle fonctionnalité.Dans un mémo interne distribué aux équipes qui ont travaillé sur ce projet et obtenu par 9to5Mac, Apple reconnaît les "malentendus" autour des fonctionnalités, mais redouble d'efforts pour affirmer que ces fonctionnalités font partie d'une "mission importante" pour assurer la sécurité des enfants. Le document, qui a également été dévoilé le même jour que les nouvelles fonctionnalités, a été rédigé par Sébastien Marineau-Mes, un VP logiciel chez Apple. Marineau-Mes affirme qu'Apple continuera à "expliquer et à détailler les fonctionnalités" incluses dans cette suite de protections étendues pour les enfants. Voici le mémo dans son intégralité :».Le mémo comprend aussi un message du National Center for Missing and Exploited Children, signé par Marita Rodriguez, directrice exécutive des partenariats stratégiques. Apple travaille en étroite collaboration avec le NCMEC sur les nouvelles fonctionnalités de numérisation d'iCloud. Voici le texte intégral de la note du NCMEC envoyée à l'équipe d'Apple travaillant sur ces fonctionnalités :».Le résumé technique d'Apple sur la détection de CSAM comprend quelques promesses de confidentialité dans l'introduction. « Apple n'apprend rien sur les images qui ne correspondent pas à la base de données de CSAM connus. Apple ne peut pas accéder aux métadonnées ou aux dérivés visuels des images de CSAM correspondantes jusqu'à ce qu'un seuil de correspondances soit dépassé pour un compte iCloud Photos », est-il indiqué. La technologie de hachage d'Apple est appelée NeuralHash, et elle analyse une image et la convertit en un numéro unique spécifique à cette image.Selon Apple, seule une autre image qui semble presque identique peut produire le même nombre. La société explique, par exemple, que des images qui diffèrent en taille ou en qualité de transcodage auront toujours la même valeur NeuralHash. En outre, avant qu'un iPhone ou un autre appareil Apple ne télécharge une image sur iCloud, l'appareil crée un bon de sécurité cryptographique qui code le résultat de la correspondance. Il chiffre également le NeuralHash de l'image et un dérivé visuel. Ce justificatif est téléchargé sur iCloud Photos avec l'image.Selon le document d'Apple, en utilisant le "partage de secret à seuil", le système garantit que le contenu des bons de sécurité ne peut pas être interprété par Apple à moins que le compte iCloud Photos ne franchisse un seuil de contenu de CSAM connus. Apple estime que ce n'est que lorsque le seuil est dépassé que la technologie cryptographique permet à Apple d'interpréter le contenu des bons de sécurité associés aux images CSAM correspondantes. Tout en notant la probabilité d'un faux positif sur un milliard, Apple a déclaré qu'il examine manuellement tous les rapports faits au NCMEC pour garantir l'exactitude des rapports.En outre, contrairement à ce que certains pensent, Apple ne peut pas vérifier les images lorsque les utilisateurs ont désactivé iCloud Photos. En d'autres termes, les contrôles de CSAM ne seront effectués que sur les appareils sur lesquels cette fonction est activée. Les images de tout appareil dont cette fonction est désactivée ne seront pas vérifiées. Autre chose qu'il faut noter : Apple ne peut pas non plus fouiller dans les sauvegardes iCloud et vérifier les images qui y sont stockées. Cela signifie que la seule fois où Apple effectuera des contrôles sur les photos, c'est pendant leur téléchargement sur iCloud Photos.Lors d'une conférence de presse vendredi, Apple a déclaré qu'elle prévoyait d'étendre ce service en fonction des lois de chaque pays où elle opère, en commençant par les États-Unis. Apple a déclaré que les nuances de son système, telles que les "bons de sécurité" transmis de l'iPhone aux serveurs d'Apple sans données utiles, le protégeront des pressions gouvernementales visant à identifier des contenus autres que des images d'abus d'enfants. En effet, ces dernières années, les autorités de réglementation, les forces de l'ordre et les politiciens exigent de plus en plus des entreprises IT qu'elles fassent davantage pour supprimer les contenus illicites.Ils ont brandi le fléau des contenus pédopornographiques pour décrier le chiffrement fort, de la même manière qu'ils avaient auparavant invoqué la nécessité de lutter contre le terrorisme. WhatsApp, le plus grand service de messagerie entièrement chiffré au monde, est également sous la pression des gouvernements qui veulent voir ce que les gens disent, et il craint que cela n'augmente maintenant. Quelques lois en résultant, notamment en Grande-Bretagne, pourraient être utilisées pour forcer les entreprises technologiques à agir contre leurs utilisateurs en secret. La stratégie d'Apple pourrait détourner l'attention des gouvernements en montrant son initiative ou en se conformant aux directives prévues en Europe.D'autres pensent toutefois que cela reste dangereux. "L'entreprise a peut-être détourné l'attention des régulateurs américains sur ce sujet, mais elle va inciter les régulateurs internationaux à faire la même chose avec les contenus terroristes et extrémistes", a déclaré Riana Pfefferkorn, chercheuse au Stanford Internet Observatory. Les détenteurs de droits d'auteur politiquement influents à Hollywood et ailleurs pourraient même faire valoir que leurs droits numériques devraient être appliqués de cette manière, a-t-elle ajouté. Le chef de WhatsApp, Will Cathcart, a écrit vendredi un flot de critiques contre Apple en ce qui concerne ses nouvelles fonctionnalités.« Nous avons des ordinateurs personnels depuis des décennies, et il n'y a jamais eu un mandat pour scanner le contenu privé de tous les ordinateurs de bureau, ordinateurs portables ou téléphones à l'échelle mondiale à la recherche de contenu illégal; Ce n'est pas ainsi que fonctionne la technologie construite dans les pays libres », a-t-il écrit.En plus de scanner les appareils à la recherche d'images correspondant à la base de données de CSAM, Apple a déclaré qu'il mettrait à jour l'application Messages pour ajouter de nouveaux outils pour avertir les enfants et leurs parents lorsqu'ils reçoivent ou envoient des photos sexuellement explicites. « L'application Messages utilise l'apprentissage automatique sur l'appareil pour analyser les pièces jointes des images et déterminer si une photo est sexuellement explicite. La fonction est conçue de manière à ce qu'Apple n'ait pas accès aux messages », a déclaré Apple.« Lorsqu'une image dans Messages est signalée, la photo sera brouillée et l'enfant sera averti, on lui présentera des ressources utiles et on le rassurera en lui disant qu'il n'y a aucun problème s'il ne veut pas voir cette photo. Le système permettra aux parents de recevoir un message si les enfants regardent une photo marquée, et des protections similaires sont disponibles si un enfant tente d'envoyer des photos sexuellement explicites. L'enfant sera averti avant que la photo ne soit envoyée, et les parents pourront recevoir un message si l'enfant choisit de l'envoyer », a ajouté l'entreprise.Apple a aussi déclaré qu'elle mettrait à jour Siri et Search pour fournir aux parents et aux enfants des informations élargies et de l'aide s'ils rencontrent des situations dangereuses. Selon la société, les applications Siri et Search interviendront lorsque les utilisateurs effectueront des recherches pour des requêtes liées aux CSAM pour expliquer aux utilisateurs que l'intérêt pour ce sujet est nuisible et problématique, et fourniront des ressources de partenaires pour obtenir de l'aide sur cette question. Le Center for Democracy & Technology (CDT) a qualifié le scannage des photos dans Messages de "porte dérobée".« Le mécanisme qui permettra à Apple de scanner les images dans Messages n'est pas une alternative à une porte dérobée - c'est une porte dérobée. L'analyse côté client d'un côté de la communication brise la sécurité de la transmission, et le fait d'informer un tiers (le parent) du contenu de la communication porte atteinte à sa vie privée », a déclaré le CDT dans un billet de blogue. Des organisations du monde entier ont mis en garde contre l'analyse côté client, car elle pourrait être utilisée par les gouvernements et les entreprises pour contrôler le contenu des communications privées.Apple a expliqué que les dispositifs des utilisateurs stockeront une "base de données aveugle" qui permettra à l'appareil de déterminer si une photo correspond à une image de la base de données de CSAM. Tout d'abord, Apple reçoit les hashs correspondant aux CSAM connus de la part des organisations de protection de l'enfance susmentionnées. Ensuite, ces hashs subissent une série de transformations qui comprennent une étape finale de neutralisation, réalisée par cryptographie à courbe elliptique (ECC). L'aveuglement est effectué à l'aide d'un secret d'aveuglement côté serveur, connu uniquement d'Apple.Après quoi, les hashs de CSAM masqués sont placés dans une table de hachage, où la position dans la table de hachage est purement fonction du NeuralHash de l'imageb de CSAM. Un iPhone ou un autre appareil analysera les photos de l'utilisateur, calculera un NeuralHash et consultera "l'entrée dans la table de hachage masquée".L'appareil utilise également le hachage masqué que le système a consulté pour obtenir une clé de chiffrement dérivée et utilise cette clé de chiffrement pour chiffrer les données utiles associées. Combiné à d'autres étapes, cela garantit que seules les images correspondant à la base de données CSAM seront déchiffrées.