Ray Ozzie veut s'offrir le marché de l'IdO grâce à sa startup Blues Wireless



Ray Ozzie



Notecard : le premier produit de Blues Wireless semble être un succès



Le Notecard



Ozzie et Blues Wireless vont devoir faire face à une forte concurrence





Ray Ozzie, l'homme qui a créé Lotus Notes, le logiciel de groupware racheté par IBM en 1995, et contribué à faire entrer Microsoft dans l'ère du cloud (en dirigeant le développement d'Azure), a un nouvel objectif : aider les appareils domestiques à devenir plus intelligents en les connectant directement aux ondes cellulaires. Pour cela, il a lancé Blues Wireless en 2019, une startup IdO en vue de développer des interfaces qui permettront cette connectivité. La même année, Ray Ozzie a déclaré que sa startup avait commencé à tester avec AT&T un module qui permet de connecter en toute sécurité toutes sortes de produits.Cela comprend notamment appareils électroménagers, alarmes, distributeurs automatiques et équipements de construction. Ozzie fait partie des pionniers des logiciels pour PC. Il a d'abord créé Lotus Notes, un des premiers programmes destinés à aider les employés des entreprises à gérer leur courrier électronique et leur calendrier, mais aussi à collaborer. En 2005, il a vendu sa startup Groove Networks à Microsoft et a succédé à Bill Gates en tant qu'architecte logiciel en chef de l'entreprise avant de la quitter à la fin de 2010. En 2015, il a vendu une autre entreprise, la startup de communication vocale Talko, à Microsoft.Le 12 juillet dernier, Blues Wireless a annoncé avoir conclu un tour de financement de 22 millions de dollars. Sequoia Capital et l'investisseur providentiel Lachy Groom ont conjointement mené la ronde. L'investissement a aussi inclus la participation de XYZ Venture Capital et de Bill Gates, cofondateur de Microsoft, qui a déjà soutenu Blues Wireless en 2020. L'entreprise a annoncé que les nouveaux fonds serviront à financer la croissance de la technologie de l'entreprise, notamment les ventes, le marketing et le développement de produits. La startup a levé un total de 33 millions de dollars depuis son lancement en 2019.La startup vise un large marché. Les entreprises dans de nombreux domaines, notamment l'agriculture, la fabrication et la logistique, déploient des capteurs connectés à Internet tout au long de leurs opérations pour recueillir des données qui peuvent les aider à accroître leur efficacité. En effet, dans les prochaines années, davantage d'appareils seront connectés sans fil dans les années à venir, mais tous les fabricants d'appareils ne voudront probablement pas gérer eux-mêmes la connectivité. La startup d'Ozzie ne sera probablement qu'une des nombreuses entreprises désireuses d'assumer cette tâche.La prémisse derrière la nouvelle société d'Ozzie est que tout le monde, des fabricants d'appareils électroménagers aux sociétés de logistique, voudra que leurs produits disposent d'une connexion sans fil sécurisée sans les tracas ou les risques de le faire eux-mêmes. « Les clients ont essayé de connecter pratiquement tout ce qui existe au nuage. C'est plutôt une évidence par rapport à une technologie à la recherche d'un problème », a déclaré Ozzie il y a deux ans. « Les réseaux cellulaires actuels et à venir seront en mesure de concurrencer favorablement le Wi-Fi, offrant plusieurs avantages », a-t-il ajouté.Cependant, les connexions cellulaires coûtent de l'argent, et les efforts pour connecter les appareils dans le passé laissaient les clients gérer eux-mêmes les coûts des données. Blues Wireless espère éliminer ces tracas en utilisant un modèle commercial semblable à celui du Kindle, en vendant les modules avec un profit suffisant pour couvrir le coût de l'appareil et les données sans fil que les appareils utiliseront. De plus, Blues Wireless est encore une petite entreprise, qui fait surtout appel à des sous-traitants et qui était auparavant uniquement financée par Ozzie à ses débuts.Blues Wireless est la dernière d'une série d'entreprises créées par Ozzie. Au cours de sa carrière, il a fondé trois startups distinctes, dont deux ont été rachetées par Microsoft. La troisième, Lotus Development Corp. a été intégrée à IBM par une acquisition en 1995. L'on estime que les précédentes idées d'Ozzie étaient surtout des produits corrects, mais en avance sur leur temps, qui cherchaient à tirer parti des changements dans la façon dont les gens et les ordinateurs interagissent. Cette fois-ci, Ozzie dit qu'il compte faciliter la tâche des entreprises qui souhaitent s'engager dans une tendance matérielle inévitable.Blues Wireless développe et vend une puce appelée Notecard qui peut être attachée aux appareils IdO pour leur permettre de transmettre des données au cloud. Selon le site de la société, le Notecard combine un téléphone cellulaire mondial prépayé, un matériel de faible puissance, une conception logicielle simple et des communications sécurisées dans un seul SoM (system on a module - système sur un module). Grâce au Notecard, un capteur agricole peut envoyer des mesures du champ à une plateforme de surveillance des cultures basée sur le cloud. Il existe beaucoup d'autres cas d'utilisation.Une entreprise de livraison pourrait également utiliser la puce pour collecter les données de diagnostic de ses camions. Le Notecard est alimenté par une unité centrale de traitement issue de la gamme de processeurs embarqués Cortex-M4 à faible consommation d'Arm. Des capteurs intégrés permettent aussi de suivre l'emplacement de la puce, son accélération et la température de son environnement. En revanche, le Notecard ne dispose pas d'antennes pour faciliter la transmission des données vers le cloud. Il est toutefois doté de connecteurs qui permettent aux entreprises de fixer leurs propres antennes.Les ingénieurs de la société disposent ainsi d'une plus grande souplesse pour personnaliser la manière dont les données sont envoyées de la périphérie du réseau vers le nuage. Lorsqu'un appareil équipé d'un Notecard génère un élément de données, tel qu'un relevé de capteur, ces données sont transmises au Cortex-M4 intégré à la puce. L'unité centrale utilise les antennes fournies par le client pour transmettre les informations au réseau sans fil d'AT&T. Puis, une fois sur l'infrastructure d'AT&T, les informations peuvent rapidement être transmises au centre de données interne de l'entreprise cliente.Si elle ne dispose pas d'une infrastructure cloud interne, les données seront envoyées à la plateforme de cloud public où l'entreprise héberge son application dorsale de traitement des données IdO.Le secteur de l'IdO représente un marché à fort potentiel sur lequel la concurrence s'intensifie au fil des ans. Blues Wireless n'est pas la seule entreprise à offrir du matériel pour connecter les systèmes à la périphérie du réseau au cloud. Cependant, la jeune entreprise affirme avoir un avantage clé sur ses rivaux : le prix. Un seul Notecard peut être acheté pour un prix fixe de 49 dollars qui comprend 500 mégabits de bande passante. Selon le site Web de l'entreprise, les clients qui achètent un Notecard n'ont pas besoin d'acheter un abonnement Internet séparé. Il s'agit là d'un prix "dérisoire".Blues Wireless affirme que l'achat d'une quantité comparable de bande passante et d'un dispositif de transmission de données coûte normalement plus de 430 dollars, soit plus de huit fois le prix du Notecard. Les 500 mégaoctets de bande passante inclus avec chaque puce ne sont pas beaucoup selon les normes de large bande des consommateurs, mais c'est plus que suffisant pour de nombreux appareils IdO. Selon les experts, ces appareils ne transmettent généralement des données que sporadiquement, lorsqu'un événement intéressant se produit.De plus, les informations qu'ils génèrent ont tendance à avoir une empreinte mémoire assez faible, ce qui signifie qu'ils n'ont pas besoin d'une grande capacité réseau pour les prendre en charge. Cependant, si un appareil a besoin d'une bande passante supplémentaire, les clients peuvent acheter plus de capacité. Blues Wireless fournit un service de gestion basé sur le cloud avec le Notecard qui peut automatiquement fournir une largeur de bande supplémentaire lorsqu'une puce est sur le point d'atteindre sa limite par défaut.Le service offre aussi des fonctions que les administrateurs peuvent utiliser pour déployer des mises à jour de micrologiciels aux appareils IdO. « Nous offrons une solution simple et abordable à un problème complexe et coûteux : aider les entreprises à connecter leurs produits au cloud, en toute sécurité et avec un minimum d'efforts », a déclaré Ozzie dans un communiqué.« Depuis que nous avons mis le Notecard sur le marché, nous avons eu d'excellents retours et une forte demande. Ce financement, combiné à notre équipe de classe mondiale et à nos investisseurs, contribuera à accélérer notre progression vers la connexion au cloud des milliards de biens distants des clients », a-t-il ajouté.Source : Blues Wireless Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du Notecard de Blues Wireless ?