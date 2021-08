aime MySQL : il a travaillé activement avec le SGBD l'année passée et il veut continuer à l'utiliser l'année prochaine ;

redoute MariaDB : il a travaillé activement avec le SGBD l'année passée, mais il ne veut pas continuer à l'utiliser l'année prochaine ;

recherche Redis : il n'a pas travaillé avec le SGBD l'année passée, mais il veut l'utiliser l'année prochaine.

Les technologies les plus populaires

Les technologies les plus aimées et les plus redoutées





Dans cette enquête réalisée par Stack Overflow, il a été demandé aux développeurs quelles technologies ils ont activement utilisées lors de leurs développements au cours de l'année écoulée et s'ils souhaitent continuer à travailler avec elles au cours de la prochaine année. S'ils ont activement utilisé une technologie et qu'ils veulent continuer à l'utiliser, ils devaient cocher les deux cases comme illustré ci-dessous.Cela a permis de dégager quelles sont les technologies les plus utilisées par catégorie, mais également quelles sont les technologies les plus aimées, redoutées et recherchées.Par exemple pour la catégorie bases de données, en examinant le questionnaire ci-dessus, on dira que le répondant :Ces points ayant été clarifiés, que révèle concrètement l'enquête ?Dans la catégorie des langages de programmation, de script et de balisage, JavaScript termine sa neuvième année consécutive en tant que langage de programmation le plus couramment utilisé ; pour la plupart des développeurs, la programmation consiste à faire du développement Web. Notons également que Python a ravi à SQL sa place de troisième langage le plus populaire.Dans la catégorie des bases de données, le trio au sommet est composé de MySQL (50,18 %), PostGreSQL (40,42 %) et SQLite (32,18 %). MongoDB vient à la 4e place juste devant SQL Server, mais lorsqu'on se limite aux développeurs professionnels (plus de 53 000 répondants), le SGBDR de Microsoft passe devant MongoDB. Le reste du classement reste inchangé que l'on se limite aux développeurs professionnels ou non.Dans la catégorie des plateformes cloud, AWS conserve son avance en tant que plateforme cloud la plus utilisée, mais Google Cloud et Microsoft Azure ont réalisé des gains substantiels par rapport à l'année dernière.Au niveau des frameworks Web, on note que cette année, React.js a dépassé jQuery en tant que framework Web le plus couramment utilisé.Dans la catégorie des environnements de développement intégré (EDI), Visual Studio Code de Microsoft a une avance significative sur les autres alternatives. Sept développeurs sur dix l'utilisent. Ensuite vient l'EDI Visual Studio de Microsoft, utilisé par 1 développeur sur 3.Le langage de programmation Rust créé par Mozilla reste le plus aimé parmi ses utilisateurs. Sur près de 6000 développeurs qui l'utilisent, 86,98 % veulent continuer à l'utiliser l'année prochaine. C'est la sixième année consécutive que Rust occupe cette place. C'est toutefois un résultat à relativiser puisqu'il dépend du nombre d'utilisateurs.Cela dit, quand on regarde le bas du classement, on peut considérer que les langages COBOL, VBA, MATLAB et Objective-C sont les plus redoutés. Ces langages enregistrent les plus forts taux de développeurs (qui les utilisaient l'année passée) qui ne veulent plus continuer à les utiliser l'année prochaine.Dans la catégorie des bases de données, Redis en est à sa cinquième année en tant que base de données la plus aimée. IBM DB2 en est à sa deuxième année consécutive en tant que base de données la plus redoutée. Après IBM DB2, Oracle est le SGBD avec le plus fort taux de développeurs (qui l'utilisaient l'année passée) qui ne veulent plus continuer à l'utiliser l'année prochaine.Au niveau des plateformes cloud, AWS est la plateforme cloud la plus aimée, tandis que les développeurs ne veulent plus utiliser IBM Cloud / Watson et Oracle Cloud.En ce qui concerne les EDI et éditeurs de texte, Neovim est le plus aimé (à relativiser vu que ce taux dépend du nombre d'utilisateurs et Neovim a relativement peu d'utilisateurs). À l'autre bout du classement, on voit NetBeans, Eclipse et Atom, ce qui indique que ceux qui travaillaient avec ces outils l'année passée ne veulent plus continuer à les utiliser l'année prochaine.Source : Stack OverflowQu'en pensez-vous ?Quels commentaires pouvez-vous faire de ces résultats ?Quels sont les langages, EDI, SGBD et autres technologies que vous avez utilisés dans le passé, mais que vous ne voulez plus utiliser ? Pourquoi vous ne voulez plus les utiliser ?