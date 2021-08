Les capacités de Git sont-elles sous-exploitées par les développeurs ?





Les commandes git switch et git restore apportent plus de clarté

Devriez-vous apprendre Git dans une GUI ou en ligne de commande ?

Git CLI est le même dans tous les environnements et sur toutes les machines. Tant que vous avez installé Git, vous avez accès à Git CLI. Mais on ne peut pas en dire autant des interfaces graphiques. Il se peut que vous ne puissiez pas les installer en raison de politiques informatiques ou qu'elles ne soient pas disponibles pour votre système d'exploitation ;

l'exhaustivité de l'expérience Git est un autre avantage de la CLI par rapport aux interfaces graphiques. Toutes les fonctionnalités de Git sont couvertes par l'interface CLI. Cependant, toutes les interfaces graphiques ne couvrent pas toutes les fonctionnalités de Git ;

vous avez plus de chances d'obtenir de l'aide en ligne si vous posez une question en utilisant la terminologie de la CLI de Git plutôt qu'en utilisant la terminologie d'une interface graphique spécifique de Git. En plus de cela, la plupart des interfaces graphiques de Git ont une documentation non exhaustive ou inexistante ;

etc.

Git est-il un outil nécessaire ou les développeurs peuvent-ils s'en passer ?