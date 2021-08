Le projet Pegasus est une enquête menée conjointement par environ 17 médias dans le monde sur l'utilisation de Pegasus, un logiciel espion de qualité militaire loué par la société israélienne NSO Group à des gouvernements pour traquer les terroristes et les criminels. Forbidden Stories, un consortium de médias à but non lucratif basé à Paris, et Amnesty International ont initialement eu accès à une liste de 50 000 numéros ayant fait l'objet d'une fuite, qui auraient été identifiés comme ceux de personnes d'intérêt par des clients de la société israélienne NSO Group depuis 2016.Ils ont ensuite partagé cet accès avec leurs partenaires médiatiques. NSO Group a rejeté ces allégations déclarant que toute affirmation selon laquelle un nom figurant dans la liste ayant fait l'objet d'une fuite est nécessairement lié à une cible ou à une cible potentielle de Pegasus est erronée et fausse. Cependant, les conclusions de l'enquête indépendante de l'Anssi contredisent les dires de la société israélienne. L'Agence française a annoncé la semaine passée avoir identifié des traces numériques du logiciel espion de piratage de NSO Group sur le téléphone d'un journaliste de France 24.L'Anssi a relayé ses conclusions au parquet de Paris qui supervise l'enquête sur un éventuel piratage. Elle a aussi trouvé des traces de Pégase sur les téléphones de Lénaïg Bredoux et de Edwy Plenel, respectivement journaliste d'investigation et directeur du site. Cette inspection s'inscrit dans le cadre d'une enquête officielle ouverte par le parquet de Paris sur la base de la plainte pour espionnage présumé par les services de renseignement marocains déposée par les deux journalistes. Selon un communiqué de Mediapart publié jeudi, l'inspection de l'Anssi a abouti aux mêmes résultats que l'analyse médico-légale du Security Lab d'Amnesty International.Leurs numéros de téléphone ont été révélés comme faisant partie de la liste des 50 000 numéros ayant fait l'objet de fuite. Le communiqué précise que les appareils des deux journalistes ont été infectés par le logiciel Pegasus aux mêmes dates, selon les mêmes méthodes et pour la même durée que celles analysées par Amnesty. La déclaration a indiqué que les affirmations du Maroc selon lesquelles il n'était pas impliqué dans Pegasus étaient "dérisoires" au vu des conclusions de l'agence de cybersécurité. Le Maroc a en effet nié avoir utilisé Pegasus ou espionné des journalistes français et le chef de l'État.Le royaume a porté plainte pour diffamation contre Amnesty International et Forbiden Histories et une première audience dans cette affaire est prévue en octobre. La première confirmation par une agence gouvernementale est maintenant enregistrée dans le cadre de l'audience judiciaire. Bredoux a déclaré que la confirmation des soupçons de longue date selon lesquels ils avaient été ciblés contredisait les démentis répétés de ceux qui étaient censés être derrière la tentative d'espionnage. « Cela met fin à l'idée que tout cela n'est que mensonges et fake news. C'est la preuve dont nous avions besoin », a déclaré Bredoux.En outre, une source à France 24 a déclaré que le radiodiffuseur avait été "extrêmement choqué" de découvrir que l'un de ses employés avait potentiellement été surveillé. « Nous sommes stupéfaits et furieux que des journalistes puissent être l'objet d'espionnage. Nous ne nous laisserons pas faire. Il y aura une action en justice », a déclaré la source. Le Monde a rapporté que le journaliste de France 24 avait été sélectionné pour être "éventuellement mis sous surveillance". Selon le journal, les experts de la police ont découvert que le logiciel espion avait été utilisé pour cibler le téléphone du journaliste à trois reprises.Le téléphone aurait été ciblé une première fois en mai 2019, une deuxième fois en septembre 2020 et une troisième fois en janvier 2021. Outre le procureur de Paris, le gouvernement français a également ouvert une enquête sur Pegasus, après qu'il a été révélé que les téléphones du président Emmanuel Macron, ainsi que ceux de l'ancien Premier ministre Eduard Philippe et d'au moins 14 autres ministres, ont été la cible d'un éventuel piratage par les services de renseignement marocains. Les politiciens français ont exprimé leur choc après avoir appris que ces numéros figuraient sur la liste.Les recherches menées par le projet Pegasus suggèrent que le Maroc est le pays qui aurait pu s'intéresser à Macron et à son équipe dirigeante, faisant craindre que leurs téléphones aient été sélectionnés par l'un des proches alliés diplomatiques de la France. NSO Group a déclaré que Macron n'était pas et n'avait jamais été la "cible" d'aucun de ses clients, ce qui signifie que la société nie qu'il ait été sélectionné pour être surveillé ou qu'il a été surveillé à l'aide de Pegasus . La société a ajouté que le fait qu'un numéro apparaisse sur la liste n'indique en aucun cas si ce numéro a été sélectionné pour être surveillé à l'aide de Pegasus.« Il faut un peu de temps pour s'en rendre compte, mais c'est extrêmement désagréable de penser que l'on est espionné, que les photos de ses enfants et de son mari et de ses amis - qui sont tous des victimes collatérales - sont regardées ; qu'il n'y a aucun espace dans lequel on peut s'échapper. C'est très perturbant », a déclaré Bredoux. Mais Bredoux, qui a écrit en 2015 une série d'articles sur Abdellatif Hammouchi, le directeur général des renseignements intérieurs marocains, a déclaré que sa principale préoccupation était les contacts des journalistes.« En tant que journalistes, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que les sources et les contacts ont pu être compromis, qu'il s'agit de violations non seulement de votre vie privée et de votre intimité, mais aussi de la liberté de la presse. Nous ne sommes pas dans la même situation que les journalistes au Maroc, mais nous sommes utilisés comme des chevaux de Troie pour les atteindre, donc mes pensées vont à nos collègues au Maroc. Que mon téléphone puisse être utilisé pour aider à attaquer ces journalistes qui se battent chaque jour me met très en colère », a-t-elle ajouté.Le mois dernier, lorsque la nouvelle du projet Pégase a éclaté, Macron a ordonné de multiples enquêtes. Le Premier ministre français, Jean Castex, a déclaré que l'Élysée avait "ordonné une série d'enquêtes", après avoir juré de "faire toute la lumière sur ces révélations". En Israël, la semaine dernière, les autorités ont inspecté les bureaux de NSO Group. Et dimanche, le journal israélien Haaretz a rapporté qu'une conférence "d'urgence" avait été convoquée pour les cyberentreprises afin d'évaluer l'impact des révélations sur le secteur national. On ne sait pas encore quelles entreprises participeront à cette réunion.Selon l'enquête sur la fuite massive de données, des militants des droits de l'homme, des journalistes et des avocats du monde entier ont été sélectionnés comme candidats possibles à une surveillance invasive par des gouvernements autoritaires utilisant le logiciel de piratage. L'enquête suggère un abus généralisé et continu de Pegasus, que NSO Group insiste sur le fait qu'il est uniquement destiné à être utilisé contre les criminels et les terroristes.Quel est votre avis sur le sujet ?