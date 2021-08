L'ISO et ses affiliés nationaux tirent des revenus de la vente de publications ISO :

Bon nombre des quelque 24 000 normes techniques gérées par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) sont soumises à des restrictions de droit d'auteur et ne sont pas disponibles gratuitement.Il y a deux semaines, Jon Sneyers, chercheur principal en images chez Cloudinary et coprésident du groupe ad hoc JPEG XL (ISO/IEC 18181), a invité d'autres experts techniques à collaborer à une lettre ouverte exhortant l'ISO à rendre ses normes accessibles gratuitement. Il a expliqué :Et d'expliquer aux lecteurs les raisons qui ont été à l'origine de sa demande de changement de politique (la liste n'est pas exhaustive) :Sneyers a expliqué que les normes payantes et protégées par le droit d'auteur inhibent l'éducation et l'innovation : « Spécifiquement pour JPEG XL (ou les codecs en général), une spécification gratuite permet aux passionnés externes de faire une implémentation alternative beaucoup plus facilement », a-t-il déclaré. « Souvent, cela serait fait comme un projet de loisir dans le logiciel libre et l'open source, pas nécessairement dans le but de faire une meilleure implémentation, mais juste comme un projet d'apprentissage personnel. Avec une spécification gratuite, il pourrait y avoir quelques-unes de ces tentatives, certaines échouent, d'autres réussissent ».La valeur des implémentations alternatives, soutient-il, est qu'elles aident à vérifier l'exactitude de la spécification. Il note que, l'implémentation de référence de la spécification JPEG XL, est la seule bibliothèque de ce type pour le moment, ce qui rend moins probable des divergences entre la spécification et l'implémentation et qu'il est plus probable que, conforme ou non, deviendra la norme de facto, diluant ainsi l'autorité de la spécification ISO.« Avec une spécification payante, il n'y aura probablement pas de telles tentatives, car il est peu probable qu'un amateur paie des frais importants à l'avance juste pour lire la spécification (ce que vous feriez avant même de décider de vous y essayer et tenter de l'implémenter) », a-t-il déclaré.Via Twitter, Ian Graham, maître de conférences en gestion des opérations à l'Université d'Édimbourg, a expliqué succinctement le problème des spécifications des paywalls. « Il est très difficile d'enseigner les normes ISO lorsque les étudiants ne peuvent pas y accéder », a-t-il déclaré.La lettre ouverte collaborative note qu'en 2019, l'ISO basée en Suisse, qui, par l'intermédiaire de ses affiliés nationaux, a rapporté 6,6 millions de CHF (6,13 millions d'euros) de ventes de publications et 12,9 millions de CHF (11,98 millions d'euros) de redevances provenant des ventes de publications via ses affiliés nationaux a gagné presque autant en frais que l'organisation en a perçu en cotisations cette année-là (21,2 millions de CHF ou 19,69 millions d'euros).Et elle indique que le Secrétariat central de l'ISO a « commencé à appliquer strictement et étroitement les critères des normes accessibles au public (PAS) » en payant de nouvelles éditions de normes qui étaient auparavant gratuites, en redéfinissant les rapports techniques afin qu'ils ne puissent plus être gratuits en aucune circonstance, et en « faisant pression sur d'autres organisations de normalisation avec lesquelles elle collabore et qui ont une politique de normes accessibles au public (par exemple l'UIT-T), pour qu'elles modifient leur politique en vue de rendre les documents communs non accessibles au public ».Sneyers pense que l'ISO devrait aller dans la direction opposée en se débarrassant de son paywall.« Je pense que les normes internationales sont excellentes pour l'interopérabilité mondiale et comme moyen de transfert de connaissances*: collecter les meilleures pratiques et l'expertise internationale et les condenser en une norme », a-t-il déclaré. « Je vois un paywall comme un obstacle important à cela ».Une poignée d'autres experts techniques ont déjà indiqué leur accord en cosignant la lettre ouverte.Source : Sneyers ( Twitter Que pensez-vous de cette approche ?