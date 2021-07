Les statistiques de Canalys

Le rebond par rapport à 2020 s'est poursuivi pour le marché des smartphones au deuxième trimestre 2021, le volume de ventes ayant augmenté de 13,2 % d'une année sur l'autre, dépassant légèrement les prévisions d'IDC de 12,5 % de croissance. Selon les données préliminaires de l'International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, les fournisseurs de smartphones ont livré un total de 313,2 millions d'appareils au cours du trimestre, ce qui prouve une fois de plus que ce marché est en train de renouer avec une croissance soutenue. Toutes les régions ont contribué à la croissance globale, à l'exception de la Chine, où l'absence de lancements de produits phares, une demande plus faible que prévu et la poursuite du déclin de la marque Huawei ont fait chuter le marché de 10 % par rapport au deuxième trimestre 2020.« Le marché des smartphones a eu la chance de ne pas connaître les contraintes d'approvisionnement sévères des secteurs de l'automobile, des PC et des écrans », a déclaré Ryan Reith, vice-président du programme d'IDC Mobile and Consumer Device Trackers. « La pandémie est loin d'être terminée, mais les consommateurs du monde entier continuent de manifester leur besoin d'appareils mobiles et leur volonté de dépenser dans ces catégories. Les livraisons d'appareils 5G sont en augmentation, d'autant plus que les prix baissent, mais nous continuons à penser que les consommateurs n'achètent pas encore spécifiquement pour la 5G. Ils achètent parce qu'ils ont besoin d'un appareil de remplacement, et dans certains cas d'un premier smartphone ».Avec la baisse continue des livraisons de Huawei et l'annonce récente du retrait de LG du secteur des smartphones, des parts de marché sont à gagner. Cela a entraîné des changements importants dans les positions de marché des entreprises restantes. Plus particulièrement, Xiaomi est passé à la deuxième position pour la première fois au deuxième trimestre 2021, amenant Apple à la troisième. Sur les marchés où Huawei et LG sont les plus forts (Chine et États-Unis, respectivement), les entreprises ont des chances différentes de gagner cette part. Aux États-Unis, Motorola, TCL et OnePlus ont enregistré des gains d'une année sur l'autre au-delà de ce qu'ils ont vu ces dernières années en raison du départ de LG. En Chine, ce sont les fournisseurs habituels – Xiaomi, OPPO, vivo et Apple – qui continuent de profiter du déclin rapide de Huawei.« Le rôle de la Chine dans l'incroyable croissance d'Apple au cours des derniers trimestres ne peut être nié. Huawei avait une part importante dans le segment haut de gamme en Chine, et avec son déclin massif, Apple est resté la meilleure option pour les consommateurs de ce segment. Au trimestre précédent (1T21), Apple avait déjà capturé 72 % des parts du segment > 800 $ en Chine, avec Huawei tombant à seulement 24 %. C'est un signe clair que les autres acteurs de ce marché n'ont pas dépassé ce segment de prix », a déclaré Nabila Popal, directeur de recherche avec Mobile and Consumer Device Trackers d'IDC. « À l'échelle mondiale, toutes les marques chinoises connaissent une croissance rapide, Xiaomi atteignant un volume record ce trimestre et une croissance d'une année sur l'autre de 86,6 % et plus des trois quarts de son volume provenant de l'extérieur de la Chine. Alors que toutes ces marques chinoises se concentrent davantage dans des régions comme l'Europe, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique, la concurrence ne fera que s'intensifier pour Samsung et d'autres acteurs sur ces marchés ».Au deuxième trimestre 2021, les ventes mondiales de smartphones ont atteint 316,0 millions d'unités, soit une baisse de 9 % par rapport au trimestre précédent, les grandes marques ayant du mal à sécuriser les composants clés pour produire des appareils répondant à la demande. Samsung était le principal fournisseur avec 58,0 millions d'unités à une croissance de 8% en glissement annuel. Xiaomi a pris la deuxième place pour la première fois, avec 52,8 millions d'unités à 83% de croissance. Apple s'est classé troisième, avec une croissance de 1% à 45,7 millions d'unités, tandis qu'Oppo et Vivo se sont classés quatrième et cinquième avec respectivement 32,6 millions et 31,2 millions d'unités.Apple a connu une croissance fulgurante des revenus de l'iPhone, malgré un total unitaire qui n'a augmenté que de 1 %.« La grande différence ici est le mix de ventes d'iPhone », a déclaré Le Xuan Chiew, analyste de recherche chez Canalys. « Apple a lancé l'iPhone SE à bas prix en avril 2020, qui représentait 28 % de son mix à l'époque. Cette année, sans nouvel iPhone SE, son prix de vente moyen a considérablement augmenté. De plus, son iPhone 12 mini est sous-performant par rapport aux attentes du canal malgré les remises de gros, et les modèles iPhone 12 Pro sont devenus un mix particulièrement élevé, à 37 %. À titre de comparaison, l'année dernière, les modèles iPhone 11 Pro représentaient 17 % des iPhone. Apple, comme toutes les marques, se heurtera à des vents contraires au cours du deuxième semestre 2021. Mais sa taille a un poids important auprès des partenaires de la chaîne d'approvisionnement, et elle ne souffrira pas dans la même mesure que ses concurrents plus petits. Il a également une marge matérielle avec laquelle jouer, s'il choisit d'absorber le coût des hausses de prix des composants, où certains de ses rivaux pourraient être contraints de modifier les prix pour maintenir la rentabilité ».« Dans certaines régions, l'inventaire des canaux de smartphones est dangereusement bas », a déclaré Ben Stanton, directeur de recherche chez Canalys. « Les grandes marques pratiquent déjà une priorisation régionale et de canal pour tirer le meilleur parti de leurs approvisionnements limités. En conséquence, d'énormes conflits internes sont apparus, alors que les responsables régionaux tentent d'obtenir une allocation. En outre, de nombreux fournisseurs ont désormais également supprimé les incitations à la vente pour qu'une région dépasse ses objectifs, afin d'éviter que les approvisionnements ne soient trop sollicités. À l'avenir cependant, alors que les contraintes d'approvisionnement s'atténuent en 2022, le marché est sur le point d'exploser. Une guerre a déjà commencé, les marques injectant des sommes substantielles dans le marketing de flagship sur les marchés internationaux. Vivo et Oppo ont été à l'avant-garde de cette dynamique, en achetant des parrainages lucratifs avec la Premier League indienne, la Coupe du monde, Wimbledon et le FC Barcelone ».Sources : IDC, Canalys