Le chiffre d'affaires des produits Office Commercial et des services cloud a augmenté de 20 % (en hausse de 15 % en devise constante) grâce à la croissance du chiffre d'affaires Office 365 Commercial de 25 % (en hausse de 20 % en devise constante)

Le chiffre d'affaires des produits Office Consumer et des services cloud a augmenté de 18 % (en hausse de 15 % à taux de change constant) et le nombre d'abonnés Microsoft 365 Consumer a augmenté à 51,9 millions

Le chiffre d'affaires de LinkedIn a augmenté de 46% (en hausse de 42% à taux de change constant) grâce à la croissance de Marketing Solutions de 97% (en hausse de 91% à taux de change constant)

Les revenus des produits Dynamics et des services cloud ont augmenté de 33 % (en hausse de 26 % en devise constante) grâce à la croissance des revenus de Dynamics 365 de 49 % (en hausse de 42 % en devise constante)

Le chiffre d'affaires des produits serveurs et des services cloud a augmenté de 34 % (en hausse de 29 % en devise constante) grâce à la croissance du chiffre d'affaires Azure de 51 % (en hausse de 45 % en devise constante)

Les revenus OEM de Windows ont diminué de 3%

Le chiffre d'affaires des produits commerciaux Windows et des services cloud a augmenté de 20 % (en hausse de 14 % à taux de change constant)

Les revenus du contenu et des services Xbox ont diminué de 4 % (baisse de 7 % à taux de change constant)

Les revenus publicitaires Search hors coûts d'acquisition de trafic ont augmenté de 53 % (en hausse de 49% à taux de change constant)

Les revenus de surface ont diminué de 20 % (en baisse de 23 % à taux de change constant)

Microsoft Teams a le vent en poupe

Microsoft affirme que LinkedIn est désormais une entreprise de 10 milliards de dollars

Les résultats de Microsoft au quatrième trimestre ont dépassé les attentes, car les revenus du cloud commercial ont augmenté de 36 % et la société a enregistré une forte croissance dans Office 365, LinkedIn et Dynamics. La grande enseigne technologique a déclaré un chiffre d'affaires de 46,2 milliards de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 21 % par rapport à il y a un an, avec un bénéfice net de 16,5 milliards de dollars, soit 2,17 dollars par action. Les analystes de Wall Street s'attendaient à ce que Microsoft déclare un chiffre d'affaires de 44,24 milliards de dollars avec des bénéfices non conformes aux PCGR de 1,92 dollar par action.« Nous innovons dans l'ensemble de la pile technologique pour aider les organisations à atteindre de nouveaux niveaux d'intensité technologique dans leur entreprise », a déclaré Satya Nadella, président-directeur général de Microsoft. « Nos résultats montrent que lorsque nous exécutons bien et répondons aux besoins des clients de manière différenciée sur des marchés vastes et en croissance, nous générons de la croissance, comme nous l'avons vu dans notre cloud commercial – et dans les nouvelles franchises que nous avons construites, notamment les jeux, la , et LinkedIn, qui ont tous dépassé les 10 milliards de dollars de revenus annuels au cours des trois dernières années ».« Alors que nous clôturions l'exercice, nos équipes commerciales et nos partenaires ont réalisé un trimestre solide avec une croissance de plus de 20 % du chiffre d'affaires et du résultat net, mis en évidence par une croissance des réservations commerciales de 30 % d'une année sur l'autre», a déclaré Amy Hood, vice-présidente exécutive et directeur financier de Microsoft. « Nos revenus commerciaux dans le cloud ont augmenté de 36 % en glissement annuel pour atteindre 19,5*milliards de dollars. »Le chiffre d'affaires de la productivité et des processus commerciaux s'est élevé à 14,7 milliards de dollars et a augmenté de 25 % (en hausse de 21 % en devises constantes), avec les faits saillants suivants :Le chiffre d'affaires d'Intelligent Cloud s'est élevé à 17,4 milliards de dollars et a augmenté de 30 % (en hausse de 26 % à taux de change constant), avec les faits saillants suivants :Le chiffre d'affaires de More Personal Computing s'est élevé à 14,1 milliards de dollars et a augmenté de 9 % (en hausse de 6 % à taux de change constant), avec les faits saillants suivants :Les responsables de Microsoft affirment que la plateforme de collaboration Teams a franchi le cap des 250 millions d'utilisateurs actifs mensuels, contre 145 millions d'utilisateurs actifs quotidiens au total en avril de cette année. Les dirigeants de Microsoft ont partagé le nouveau chiffre dans le cadre de l'annonce des résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2021 de la société le 27 juillet.Kyle Vikstrom, directeur des relations avec les investisseurs de Microsoft, a communiqué les statistiques d'utilisation de Teams avant l'appel aux analystes du quatrième trimestre de l'exercice 2021. La nouvelle mesure que Microsoft utilise désormais est celle des utilisateurs actifs mensuels et non quotidiens.Lors de l'appel aux résultats de Microsoft, les responsables ont déclaré que Microsoft comptait près de 80 millions d'utilisateurs actifs mensuels de Teams Phone. Ils ont ajouté que 124 organisations ont désormais plus de 100 000 utilisateurs de Teams et près de 3 000 ont plus de 10 000 utilisateurs.En avril 2020, Microsoft comptait 75 millions d'utilisateurs actifs quotidiens avec Teams. Les responsables de Microsoft ont déclaré que la croissance rapide du produit est en grande partie alimentée par le besoin de travail à distance pendant la pandémie de coronavirus COVID-19.Teams fait partie de la catégorie « Cloud commercial » de Microsoft et fait également partie de sa catégorie de revenus de produits commerciaux de bureau et de services cloud. Teams a commencé comme une plateforme de discussion en groupe, mais Microsoft l'a transformé au fil du temps en un produit semblable à un système d'exploitation en étendant ses capacités et ses fonctionnalités. Les responsables de Microsoft ont déclaré que les revenus du « Cloud commercial », c'est à dire Office 365, Azure, Dynamics 365 et autres services cloud, avaient atteint 19,5 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 14,3 milliards de dollars il y a un an.Microsoft essaie de développer Teams au-delà de sa base commerciale établie en ajoutant des fonctionnalités grand public au produit. Microsoft intègre un bouton Teams Chat dans la barre des tâches de Windows 11 dans l'espoir d'inciter davantage de personnes à essayer les fonctionnalités grand public de Teams.Au cours des trois dernières années, Microsoft a transformé la sécurité et les jeux en des activités annuelles de 10 milliards de dollars pour l'entreprise. Le 27 juillet, Microsoft a ajouté une troisième entreprise de 10 milliards de dollars à cette liste : LinkedIn.Dans le cadre de l'annonce des résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2021, les responsables de Microsoft ont déclaré que les revenus de sa filiale LinkedIn étaient en hausse de 46 % par rapport au trimestre de l'année dernière, grâce à une forte demande publicitaire dans Marketing Solutions, à hauteur de 97 % de croissance en année. Microsoft ne divulgue pas les revenus ou les profits/pertes exacts de LinkedIn, mais les responsables ont déclaré que l'activité publicitaire de LinkedIn avait dépassé le milliard de dollars ce trimestre pour la première fois.Microsoft a racheté LinkedIn en 2016 pour 26,2 milliards de dollars. Depuis lors, la société n'a intégré les produits et services de LinkedIn que de manière très limitée avec ceux de Microsoft existants. Microsoft n'a pris que des mesures initiales pour déplacer LinkedIn vers un hébergement sur Azure, plutôt que sur ses propres serveurs. Les responsables insistent sur le fait que cette lente intégration est due à leur conception et que leur première préoccupation a été de développer la base d'utilisateurs de LinkedIn.Une grande partie de la raison pour laquelle les chiffres de LinkedIn semblent vraiment solides ce trimestre est due au fait que la lenteur causée par la pandémie de COVID-19 dans la création d'emplois, les offres d'emploi et le recrutement a diminué ces derniers mois, ont déclaré des responsables.Microsoft déclare les revenus de LinkedIn dans le cadre de son segment Productivité et processus métier, qui comprend également Office 365 et Dynamics 365. Ce segment a contribué au total de 14,7 milliards de dollars aux revenus de Microsoft au quatrième trimestre de l'exercice 21 de 46,2 milliards de dollars. Certains revenus de LinkedIn, mais pas tous, sont comptabilisés par Microsoft dans sa catégorie Commercial Cloud.Microsoft a un certain nombre d'autres entreprises qui font 10 milliards de dollars par an, mais les jeux, la sécurité et maintenant LinkedIn sont les trois nouveaux membres de cette liste.Source : Microsoft