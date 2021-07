Avoir 18 ans ou plus

Avoir au moins 10 000 abonnés

Avoir tweeté au moins 25 fois au cours des 30 derniers jours

Twitter a annoncé les résultats financiers de son deuxième trimestre 2021. La société a déclaré un bénéfice ajusté de 20 cents par action sur un chiffre d'affaires de 1,19 milliard de dollars. Les analystes s'attendaient à ce que Twitter annonce un bénéfice de 7 cents sur des revenus de 1,06 milliard de dollars. Le chiffre d'affaires a bondi de 74% par rapport à l'année précédente. Les revenus publicitaires ont totalisé 1,05 milliard de dollars, soit une augmentation de 87 %.Le nombre d'utilisateurs quotidiens dits «monétisables», c'est-à-dire qui sont exposés aux publicités sur la plateforme, a cru de 7 millions d'un trimestre sur l'autre, pour atteindre 206 millions fin juin, quand le marché tablait sur 205,9 millions.Pour son troisième trimestre, Twitter s'attend à un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,22 milliard à 1,3 milliard de dollars, au-dessus des estimations des analystes de 1,17 milliard de dollars.« Alors que nous entrons dans la seconde moitié de 2021, nous livrons davantage, apprenons plus rapidement et embauchons des talents remarquables », a déclaré Jack Dorsey, PDG de Twitter. « Par exemple, notre cadence de livraison accrue a contribué à atteindre 206 millions de DAU monétisables (ndlr. DAU désignequi peut être traduit par "utilisateur actif quotidien" ou nombre d'utilisateurs quotidiens) en moyenne au deuxième trimestre, en hausse de 11 % sur un an et de 3 % sur un trimestre. Il existe une formidable opportunité d'amener le monde entier à utiliser Twitter.Twitter a récemment annoncé le premier service d'abonnement de la société conçu pour les utilisateurs expérimentés prêts à payer des frais mensuels pour des fonctionnalités exclusives.« Nous avons obtenu des performances supérieures aux attentes dans tous les principaux produits et zones géographiques tout en augmentant notre audience », a déclaré Ned Segal, directeur financier de Twitter. « Nous avons continué à faire des progrès significatifs sur nos produits de réponse directe et de marque avec des formats d'annonces mis à jour, une mesure améliorée et une meilleure prédiction. Nous générons plus de valeur pour les annonceurs grâce à notre forte poussée dans la publicité basée sur les performances et nos offres élargies pour les petites et moyennes entreprises ».Après une perte de 1,38 milliard de dollars au cours du trimestre de l'année dernière, Twitter a affiché jeudi un bénéfice de 65,6 millions de dollars.Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens monétisables, ou d'utilisateurs de Twitter qui voient de la publicité sur le site, a augmenté de 11%, a déclaré Twitter. La plateforme attribue, entre autres, cette progression à des améliorations techniques qui permettent aux utilisateurs d'être davantage orientés vers les contenus et les sujets qui les intéressent, notamment grâce aux «Topics», tweets classés par grandes thématiques.Les revenus de Twitter ont augmenté de 74% d'une année sur l'autre au cours du trimestre, selon une lettre aux actionnaires, la société citant « une large augmentation de la demande des annonceurs ». Au trimestre précédent, le chiffre d'affaires avait augmenté de 28 %. La croissance s'est accélérée alors que la société a bouclé un trimestre lorsque les revenus ont diminué de près de 19%, ce qui a entraîné la plus forte croissance depuis 2014. Le réseau social a expliqué, pour partie, cette performance par l'amélioration de ses outils de ciblage publicitaire et des outils disponibles pour les annonceurs autour de la vidéo.Au cours du trimestre, Twitter a lancé son premier service d'abonnement, qui permet aux utilisateurs d'accéder à un bouton Annuler Tweet et à d'autres fonctionnalités. La société a également publié sa fonction de chat audio Spaces sur les appareils mobiles pour tous les utilisateurs comptant au moins 600 abonnés. Et elle a annoncé une fonctionnalité Tip Jar (pot à pourboires, littéralement) qui permettra aux utilisateurs d'envoyer de l'argent à d'autres sur le site.Tip Jar permet aux utilisateurs d'ajouter des liens externes à leurs comptes de paiement tiers afin que d'autres puissent leur envoyer des dons directement via ces services tiers. Toute personne faisant partie du groupe de test initial peut ajouter à son profil Twitter principal des liens vers les services de paiement tiers de son choix. Les utilisateurs peuvent les soutenir en leur envoyant des pourboires via ces services de paiement tiers.Comment configurer Tip Jar ? Accédez à Modifier le profil sur iOS ou Android. Appuyez ensuite sur Tip Jar, qui est désactivé par défaut. L'écran des paramètres de Tip Jar s'ouvre. Activez l'option Autoriser les dons, puis choisissez le service tiers que vous souhaitez utiliser. Ajoutez les noms d'utilisateur de votre service tiers. Vous devez avoir au moins un nom d'utilisateur renseigné pour que votre Tip Jar apparaisse sur votre profil Twitter. Lorsque vous ajoutez un service de paiement tiers à votre profil, veuillez noter que votre nom d'utilisateur sur ce service sera publiquement lié à votre compte Twitter. Les informations vous concernant, y compris votre nom complet ou votre adresse et votre don peuvent être partagées avec le destinataire ou d'autres personnes, sous réserve des conditions du service de paiement tiers.Tip Jar est destiné à être utilisé pour permettre aux utilisateurs de soutenir d'autres personnes sur Twitter, en guise de reconnaissance ou de coup de main, y compris les créateurs émergents, les journalistes, les hôtes des Spaces Twitter et bien d'autres. Étant donné que les pourboires sont donnés sur des services de paiement tiers, vous devez également vous assurer que vos pourboires sont conformes aux conditions d'utilisation et politiques qui s'appliquent à ces services.Lors d'une conférence téléphonique avec les analystes, Ned Segal a donné quelques exemples pratiques. Il a donné le cas de figure où un créateur crée un excellent contenu et que vous le voyez dans Super Follows. Pour mémoire, Super Follows peut aider les utilisateurs sur Twitter à gagner un revenu mensuel grâce aux conversations qu'ils créent. Vous pouvez gagner une part des revenus des abonnements payants offrant à vos abonnés les plus engagés un niveau d'accès supplémentaire et du contenu bonus.Pour être éligible à Super Follows, vous devez répondre à ces exigences minimales de candidature :«La croissance des utilisateurs pourrait continuer à ralentir parce que la base est déjà imposante, mais nous pouvons nous attendre à une autre forte croissance des revenus publicitaires au prochain trimestre», a commenté Nazmul Islam, analyste du cabinet eMarketer.L'impact des modifications apportées à la version iOS 14.5 d'Apple associé au suivi a été plus faible que prévu, a déclaré Twitter dans sa lettre aux actionnaires.En ce qui concerne les prévisions, Twitter a déclaré qu'il prévoyait de 1,22 milliard de dollars à 1,30 milliard de dollars de revenus au troisième trimestre. Les analystes interrogés par Refinitiv s'attendaient à un chiffre d'affaires de 1,17 milliard de dollars.Pour toute l'année 2021, Twitter a déclaré qu'il s'attend à ce que les effectifs et les dépenses totales augmentent d'au moins 30% et que les revenus augmenteront plus rapidement que les dépenses.Sources : Communiqué Twitter