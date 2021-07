La start-up new-yorkaise Sketchfab a été rachetée par Epic Games, la société derrière Fortnite et Unreal Engine. Sketchfab a construit une plateforme pour upload, download, afficher, partager, vendre et acheter des actifs 3D. Il s'agit essentiellement du principal référentiel de fichiers 3D sur le Web.Sketchfab facilite la découverte, l'édition, l'achat et la vente de contenu 3D directement via son service Web et abrite 4 millions d'actifs 3D. Leur technologie est intégrée à tous les principaux outils de création 3D et plateformes de publication et est compatible avec tous les principaux navigateurs et systèmes d'exploitation, à la fois sur ordinateur de bureau et mobile.Epic Games ne divulgue pas les termes de l'accord. Sketchfab fonctionnera toujours comme une marque et une offre distinctes. Epic Games indique également que toutes les intégrations avec des outils tiers resteront disponibles, y compris avec Unity. Epic a indiqué :« À l'avenir, nous continuerons à activer toutes les intégrations en place avec la technologie de Sketchfab, et à veiller à ce que les offres de l'entreprise restent compatibles avec chacun des différents outils et plateformes qu'ils prennent en charge. Cela inclut le soutien sans réserve de Unity et d'autres moteurs. Sketchfab continuera à fonctionner comme un service de marque indépendant tout en collaborant étroitement avec l'équipe Unreal Engine ».L'accord a beaucoup de sens car Epic Games a développé (et acquis) certains des outils de création les plus populaires. Unreal Engine a été l'un des moteurs de jeux vidéo les plus populaires des deux dernières décennies.Plus récemment, Unreal Engine a été utilisé pour différents cas d'utilisation au-delà des jeux vidéo, tels que des effets spéciaux, des explorations 3D de mondes virtuels, des projets de réalité mixte et plus encore.Mais un moteur sans atouts est assez inutile. C'est pourquoi les créateurs conçoivent leurs propres ressources 2D et 3D, externalisent ce processus ou achètent directement des ressources. Elle a conduit à la création de tout un écosystème d'actifs et de créateurs.Epic Games possède son propre marché Unreal Engine, mais Sketchfab travaille à la création du marché 3D définitif depuis de nombreuses années avec trois piliers importants - la technologie, la portée et la collaboration. En unissant leurs forces, Epic et Sketchfab estiment être en mesure de rendre le contenu 3D, AR et VR plus accessible et de développer l'écosystème des créateurs, qui sont essentiels à un métaverse ouvert et interconnecté.Sur le plan technologique, Sketchfab vous permet de visualiser des modèles 3D sur n'importe quelle plateforme. La visionneuse Sketchfab fonctionne avec tous les principaux navigateurs sur ordinateur et mobile - vous pouvez voir un exemple sur Sketchfab. Elle fonctionne également avec les casques VR. Vous pouvez télécharger des modèles 3D à partir de votre application de modélisation 3D préférée, telle que Blender, 3ds Max, Maya, Cinema 4D et Substance Painter.Sketchfab peut également convertir n'importe quel format en formats de fichier glTF et USDZ. Ces formats fonctionnent particulièrement bien sur Android et iOS.En ce qui concerne la portée, Sketchfab s'est considérablement développé au fil des ans. En 2018, la société a partagé certaines métriques – 1 milliard de vues, 2 millions de membres et 3 millions de modèles 3D. À peu près à la même époque, la société a lancé une boutique afin que les créateurs puissent acheter et vendre des actifs directement sur la plateforme.Enfin, Sketchfab a lancé une fonctionnalité intéressante pour les entreprises qui travaillent tout le temps avec des modèles 3D : Sketchfab for Teams. C'est un jeu de logiciel en tant que service qui vous permet de partager un compte Sketchfab avec le reste de l'équipe. Essentiellement, cela fonctionne un peu comme un dossier partagé Google Drive, mais pour les modèles 3D.Avec cette acquisition, Epic Games apporte des changements immédiats. À partir d'aujourd'hui, les frais de magasin ont été réduits de 30 % à 12 %, comme sur Epic Games Store. La société a également réduit les commissions sur ArtStation immédiatement après l'acquisition d'ArtStation. Dans son communiqué, l’éditeur explique : « Dans le cadre de notre objectif commun de rendre les offres de Sketchfab plus rentables pour les créateurs, nous réduirons les frais de magasin de Sketchfab à 12% afin que les créateurs 3D aient encore plus de valeur lorsqu'ils utilisent Sketchfab ».Quant aux utilisateurs de Sketchfab payant un abonnement mensuel, tout est maintenant un peu moins cher. Toutes les fonctionnalités du plan Plus sont désormais disponibles gratuitement, toutes les fonctionnalités du plan Pro sont disponibles pour les abonnés Plus, etc.« L'équipe Sketchfab a fait un travail incroyable en ouvrant le monde du contenu 3D sur le Web et en permettant à quiconque d'éditer et de publier du contenu en ligne », a déclaré Marc Petit, vice-président et directeur général d'Unreal Engine. « Alors que l'adoption de la technologie 3D en temps réel continue de croître, la demande de solutions Web ne fera qu'augmenter. Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe Sketchfab pour responsabiliser encore plus de créateurs ».« Nous avons construit Sketchfab avec pour mission de permettre une nouvelle ère de créativité et de fournir un service aux créateurs pour présenter leur travail en ligne et rendre le contenu 3D accessible », a déclaré le co-fondateur et PDG de Sketchfab, Alban Denoyel, dans l'annonce. « Rejoindre Epic nous permettra d'accélérer le développement de Sketchfab et de notre puissant ensemble d'outils en ligne, tout en offrant une expérience encore meilleure aux créateurs. Nous sommes fiers de travailler aux côtés d'Epic pour construire le métaverse et permettre aux créateurs d'aller encore plus loin dans leur travail. »Avec les acquisitions d'ArtStation et de Capturing Reality, Epic Games continue d’ajouter des flèches à son arc. Il semble que l'entreprise souhaite créer une suite de développeurs de bout en bout pour l'industrie du jeu.Source : Epic Games Que pensez-vous de Sketchfab ?Que pensez-vous de la réduction de commission ?