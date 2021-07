La FTC redynamise le mouvement pour le droit à la réparation

Réaction d'iFixit

Le co-fondateur et PDG d'iFixit, Kyle Wiens, a exposé comment des entreprises comme Apple, Samsung et Microsoft manipulent la conception de leurs produits et la chaîne d'approvisionnement pour empêcher les consommateurs et les réparateurs tiers d'accéder aux outils et pièces nécessaires pour réparer des produits tels que les smartphones et ordinateurs portables.S'exprimant lors de l'audience publique sur le droit virtuel de réparer de la Commission de la productivité, Weins a profité de l'occasion pour s'appuyer sur des exemples spécifiques de la façon dont certaines des plus grandes entreprises technologiques empêchent les consommateurs d'avoir le droit de réparer (son intervention commence à la sixième minute).«*Nous avons vu des fabricants restreindre notre capacité à acheter des pièces. Il y a un fabricant de batteries allemand nommé Varta qui vend des batteries à une grande variété d'entreprises. Samsung utilise ces batteries dans ses écouteurs Galaxy… mais quand nous allons à Varta et demandons à acheter une pièce en tant que pièce de réparation, ils nous répondent "Non, notre contrat avec Samsung ne nous permettra pas de vendre cela". Nous voyons de plus en plus ce genre de situation ».« Apple est connu pour faire cela avec les puces de leurs ordinateurs. Il y a une puce de charge particulière sur le MacBook Pro… il y a une version standard de la pièce et puis il y a la version Apple de la pièce qui est très légèrement modifiée, mais elle est suffisamment modifiée pour qu'elle soit nécessaire dans le bon fonctionnement de cet ordinateur, et cette société est à nouveau sous exigence contractuelle avec Apple ».Il a poursuivi en soulignant qu'un recycleur basé en Californie avait été engagé par Apple pour recycler les pièces de rechange encore à l'état neuf.«*Apple Californie cesse de fournir des services après sept ans, donc pendant sept ans Apple a eu des entrepôts remplis de pièces de rechange, et plutôt que de les vendre sur le marché, étant donné que quelqu'un comme moi aurait été impatient de les acheter, ils payaient le recycleur pour les détruire », a regretté Wiens.Weins a également évoqué un exemple impliquant un ordinateur portable Microsoft Surface.« [iFixit] l'a évalué sur notre score de réparabilité, nous évaluons normalement les produits de 1 à 10*; l'ordinateur portable Surface a obtenu un zéro. Il avait une batterie collée… nous avons dû nous frayer un chemin dans le produit et le détruire dans le processus pendant lequel nous tentions de nous y introduire », a-t-il déclaré.Lorsqu'on lui a demandé si l'impression 3D de pièces de rechange pouvait être un moyen potentiel de réparer des produits, Wiens a reconnu que si cela pouvait être une solution, ce ne serait pas pratique pour les produits technologiques.«*L'impression 3D est une idée merveilleuse… nous avons des modèles imprimés en 3D sur iFixit… malheureusement, dans notre analyse des pièces, environ 2% de toutes les pièces peuvent être imprimées en 3D avec la technologie actuelle… là où l'impression 3D est plus convaincante et intéressante. électroménagers », a-t-il déclaré.Au fur et à mesure que les téléphones et autres appareils grand public ont gagné en fonctionnalités, ils ont également diminué dans la facilité avec laquelle ils peuvent être réparés. La FTC a pris note, admettant que l'agence a été laxiste sur ce front, mais qu'à l'avenir, elle donnera la priorité à ce qui pourrait être des restrictions illégales par les entreprises quant à la façon dont les consommateurs peuvent réparer et réutiliser leur propre propriété.Les appareils sont souvent construits aujourd'hui sans aucune concession pour une réparation ou une remise à neuf facile, ou même des mises à niveau de routine comme l'ajout de RAM ou le remplacement d'une batterie défaillante. Alors que des entreprises comme Apple prennent souvent en charge le matériel pendant longtemps à certains égards, le compromis semble être que si vous cassez votre écran, le fabricant est votre seule véritable option pour le réparer.C'est un problème pour de nombreuses raisons, comme l'activiste du droit à la réparation et fondateur d'iFixit Kyle Wiens a soutenu inlassablement pendant des années. La FTC a sollicité des commentaires sur ce sujet en 2019, a publié un rapport sur l'état des choses il y a quelques mois, et maintenant (peut-être enhardi par le feu vert de la nouvelle présidente Lina Khan à tout ce que craignent les grandes entreprises technologiques) a publié une déclaration de politique.L'essentiel de la déclaration approuvée à l'unanimité est qu'ils ont constaté que la pratique consistant à restreindre délibérément les réparations peut avoir de graves répercussions, en particulier parmi les personnes qui n'ont pas les moyens de payer la taxe Apple pour ce qui devrait être (et était autrefois) un simple réparation.« Le rapport de la Commission sur les restrictions de réparation explore et discute un certain nombre de ces questions et décrit les difficultés que les restrictions de réparation créent pour les familles et les entreprises. La Commission craint que ce fardeau soit supporté plus lourdement par les communautés mal desservies, y compris les communautés de couleur et les Américains à faible revenu. La pandémie a exacerbé ces effets, les consommateurs s'appuyant plus que jamais sur la technologie.« Bien que les restrictions de réparation illégales n'aient généralement pas été une priorité d'application pour la Commission depuis un certain nombre d'années, la Commission a déterminé qu'elle consacrera davantage de ressources d'application pour lutter contre ces pratiques. En conséquence, la Commission accordera désormais la priorité aux enquêtes sur les restrictions de réparation illégales en vertu des lois pertinentes… »La déclaration fait ensuite quatre points fondamentaux. Premièrement, il réitère la nécessité pour les consommateurs et les autres organisations publiques de signaler et de caractériser ce qu'ils perçoivent comme des restrictions de réparation injustes ou problématiques. La FTC ne sort pas et n'enquête pas spontanément sur les entreprises, elle a généralement besoin d'une plainte pour mettre la charrue en marche, comme des personnes alléguant que Facebook abuse de leurs données.Deuxièmement, un lien antitrust surprenant, où la FTC dit qu'elle examinera lesdites restrictions visant à déterminer si des pratiques monopolistiques telles que la vente liée et la conception d'exclusion sont en jeu. Cela pourrait être quelque chose comme refuser d'autoriser les mises à niveau, puis facturer un ordre de grandeur supérieur au prix du marché pour quelque chose comme quelques gigas supplémentaires de stockage ou de RAM, ou concevoir des produits de manière à ce qu'ils soient sans concurrence. Ou peut-être des violations arbitraires de la garantie pour des actions telles que le retrait de vis ou la remise de l'appareil à un tiers pour réparation (Bien sûr, cela dépendrait de l'établissement d'un statut de monopole ou d'un pouvoir de marché pour l'entreprise, ce que la FTC a eu du mal à faire.)Plus conforme aux réglementations commerciales habituelles de la FTC, il évaluera si les restrictions sont des «actes ou pratiques déloyaux», ce qui est une exigence beaucoup plus large et plus facile à satisfaire. Vous n'avez pas besoin d'un monopole pour prétendre qu'une « norme ouverte » est trompeuse, ou pour qu'un paramètre caché ralentisse les opérations d'applications ou de périphériques tiers, par exemple.Et enfin, l'agence mentionne qu'elle travaillera avec les États dans ses efforts pour établir de nouvelles réglementations et lois. C'est peut-être une référence aux projets de loi pionniers sur le « droit de réparer » comme celui adopté par le Massachusetts l'année dernière. Les succès et les échecs dans ce sens seront pris en compte et les autorités fédérales et les décideurs politiques compareront leurs notes.La FTC intensifie donc ses efforts pour restaurer le mouvement du droit à la réparation, grâce à un vote unanime mercredi énonçant une nouvelle déclaration politique.La nouvelle déclaration de politique indique que la FTC accordera plus d’attention aux restrictions de réparation illégales imposées par les entreprises qui découragent les consommateurs et les petites entreprises de réparer leurs propres appareils. Cela inclut l’utilisation de pièces tierces ou la recherche d’assistance auprès d’ateliers de réparation tiers comme iFixit.La déclaration de politique fait suite à un décret exécutif de grande envergure établi par le président Joe Biden, qui jette les bases du règne de Big Tech. Un appel à la FTC pour mettre en œuvre une plus grande application des restrictions de réparation illégales a été inclus dans l’ordre.Dans le cadre de l’application de la FTC, les consommateurs sont encouragés à déposer des plaintes contre les entreprises qui violent la loi sur la garantie Magnuson-Moss. Cette loi interdit aux entreprises d’interdire l’utilisation de pièces tierces dans leurs produits afin que les consommateurs conservent la garantie. Cela signifie que vous n’annulerez pas la garantie si vous utilisez des pièces tierces ou si vous vous adressez à quelqu’un d’autre que Samsung pour réparer un Galaxy S21, par exemple.« La FTC donne le ton pour le commerce du pays. Pendant trop longtemps, les fabricants intimidaient les consommateurs et poussaient les ateliers de réparation locaux à la faillite », a déclaré Kyle Wiens, PDG d'iFixit. « Pendant trop longtemps, les fabricants ont intimidé les consommateurs et poussé les ateliers de réparation locaux à la faillite. Cette nouvelle politique historique change la donne. Il y a un nouveau shérif en ville ».Source : iFixit , intervention de Kyle Wiens (dans le texte)