Vos amis et votre famille au bout de vos doigts

Notifications avec réponses en ligne

Ajout de contacts via un email ou un numéro de téléphone

Synchronisation automatique des contacts existants

Chat de groupe et liens de réunion

Conseils pour démarrer avec Teams sur Windows 11

cliquez sur l'icône de chat dans la barre des tâches pour commencer ;

connectez-vous avec votre compte Microsoft. Si vous vous êtes déjà connecté à Windows avec votre compte Microsoft personnel, cette opération sera automatique. Si vous n'avez pas encore associé un numéro de téléphone à votre compte Microsoft personnel, vous serez peut-être invité à le faire ;

cochez la case pour synchroniser vos contacts Skype et Outlook si vous vous êtes connecté activement avec eux. Décochez-la si vous n'utilisez pas ces contacts, s'ils sont obsolètes ou s'ils ne vous concernent pas. (Vous pouvez toujours changer cela plus tard dans les Paramètres) ;

commencez une nouvelle discussion en saisissant l'adresse électronique ou le numéro de téléphone d'une personne dans le champ "À" d'une nouvelle discussion. Cette personne recevra votre message et une invitation à rejoindre le réseau Teams si elle n'en est pas déjà membre ;

créez une discussion de groupe. Démarrez un nouveau chat et ajoutez des contacts dans le champ de destination pour commencer un chat de groupe. Nommez le groupe. Réagissez aux messages. Envoyez des emoji et des GIF. Vous pouvez copier un lien vers la discussion de groupe et le transmettre à d'autres personnes pour les inviter à vous rejoindre également.

Les problèmes connus de cette intégration

l'expérience est localisée pour l'anglais (États-Unis) uniquement. D'autres langues et localisations seront bientôt disponibles ;

la fonction hors ligne n'est pas encore prise en charge. Vous devez être connecté à Internet pour utiliser l'expérience ;

toutes les fonctionnalités ne sont pas encore disponibles. Les fonctions supplémentaires qui seront proposées aux Insiders dans les semaines à venir comprennent les appels et réunions audio et vidéo individuels et collectifs, les paramètres de présence et de statut, le partage d'écran, etc. ;

lors de la synchronisation des contacts à partir d'Outlook, de Skype ou de vos appareils mobiles, si un contact a plusieurs numéros de téléphone ou adresses email, seul l'alias du contact principal sera affiché. La synchronisation peut également prendre jusqu'à 24 heures ;

dans certains cas, les utilisateurs peuvent constater que la fenêtre volante de discussion reste ouverte. Pour contourner ce problème, accédez à Paramètres > Accessibilité > Effets visuels > Effets d'animation et désactivez puis activez ce paramètre.

L'intégration de Microsoft Teams dans Windows 11 a été l'une des principales annonces de fonctionnalités pour le système d'exploitation. Une fois terminée, elle devrait vous permettre de communiquer/collaborer avec vos amis, votre famille et vos collègues directement à partir de la barre des tâches. L'intégration fonctionne grâce à la combinaison de deux éléments : une interface graphique de chat intégrée à la barre des tâches et un nouveau client Teams léger développé par WebView2. Ce dernier vous permet d'intégrer des technologies Web (HTML, CSS et JavaScript) dans vos applications natives.WebView2 utilise Microsoft Edge (Chromium) comme moteur de rendu pour afficher le contenu Web dans les applications natives. En utilisant WebView2, vous pouvez intégrer du code Web dans différentes parties de votre application native. Pour en revenir à l'intégration de Teams, notez qu'il s'agit d'un aperçu assez précoce, donc pour le moment vous ne pourrez que vous connecter, ajouter des contacts et vous connecter via des chats individuels et de groupe. Dans un billet de blogue, Brandon LeBlanc de Microsoft a annoncé que le déploiement de toutes les fonctionnalités promises se fera au fil du temps.Les futures mises à jour ajouteront les appels audio et vidéo, les réunions, le partage d'écran, etc. Microsoft met en avant les fonctionnalités suivantes qui seront disponibles via l'intégration de Teams lorsque tout sera terminé :Lorsque vous souhaitez contacter quelqu'un, il vous suffit de cliquer sur l'icône "Chat" dans la barre des tâches (ou WIN + C pour les amateurs de raccourcis clavier). Vous verrez vos plus récentes conversations individuelles et de groupe et pourrez y répondre ou lancer une nouvelle conversation ou un nouvel appel. Tout comme dans le menu Démarrer, vous pouvez ouvrir la fenêtre de "Chat" à tout moment, quelles que soient les autres fenêtres ouvertes, pour lancer une communication.Vous pouvez ouvrir l'expérience fenêtrée complète en cliquant sur "Ouvrir Microsoft Teams" dans le menu déroulant de Chat ou en le lançant directement depuis le menu Démarrer ou Rechercher.Microsoft a indiqué que lorsque d'autres personnes vous contactent, vous recevez de "superbes" notifications en mode natif et vous pouvez même répondre directement en ligne aux conversations textuelles. Vous pouvez accepter ou refuser les appels directement à partir des notifications et décider si vous souhaitez les prendre en audio uniquement ou en vidéo également.Vous n'aurez pas besoin de demander à vos amis et à votre famille des codes spéciaux pour vous connecter avec eux. Il vous suffit d'envoyer un message à leur adresse électronique ou à leur numéro de téléphone et, s'ils n'utilisent pas déjà Teams, ils recevront votre message par courrier électronique ou par SMS. Le message sera accompagné d'une invitation à rejoindre le réseau Teams s'ils le souhaitent.Si vous avez utilisé Skype ou Outlook pour vos communications personnelles avec votre compte Microsoft dans le passé, vous aurez la possibilité de synchroniser ces contacts pour commencer à les utiliser dès le premier jour. Vous pouvez également synchroniser les contacts depuis votre appareil mobile en installant l'application mobile Teams et en activant la synchronisation des contacts, ce qui vous fera gagner du temps.Vous pouvez facilement inviter d'autres personnes à un chat de groupe ou à un appel vidéo. Il vous suffit de copier le lien et de l'envoyer ou de le partager par email, que Teams soit installé ou non. Ils peuvent cliquer sur le lien pour se joindre à vous.Une fois de plus, l'intégration de Teams est en cours de déploiement pour un sous-ensemble d'Insiders. L'on ne sait pas encore qui l'obtiendra ni quand, mais si vous ne l'obtenez pas tout de suite, d'autres Insiders devraient recevoir la fonctionnalité dans les semaines à venir.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la nouvelle intégration de Teams de Windows 11 ?