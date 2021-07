Si vous vous intéressez un tout petit peu au bitcoin, vous saurez que sa valeur a grimpé ce printemps pour atteindre un nouveau sommet historique. De ce fait, de plus en plus de personnes s’y intéressent, comme cette centrale électrique qui a choisi d’utiliser une partie de l’énergie qu’elle produit pour extraire des bitcoins. Seulement, on constate également que certains se lancent dans cette activité de façon illégale, c’est-à-dire en créant des fermes qui volent l’énergie électrique. Il y a quelques jours, les forces de l’ordre ukrainiennes ont démantelé une de ces fermes , et aujourd'hui, c’est au tour des autorités malaysiennes.En effet, les responsables de l'application des lois en Malaisie ont saisi 1069 machines d'extraction de bitcoins qui auraient volé de l'électricité pour leurs opérations. Les officiers ne se sont pas contentés de fermer la ferme et d'arrêter ses propriétaires, ils ont aussi littéralement passé au rouleau compresseur toutes les machines saisies. Les appareils ont été démolis sur le parking du siège de la police du district de Miri. Tout cela fait partie d’une grande opération (6 raids distincts) conjointe menée par la police et Sarawak Energy Berhad (SEB) à Miri entre février et mai 2021. On estime à environ 1,25 million de dollars, la valeur des appareils détruits.Le chef de la police de Miri, ACP Hakemal Hawari, a déclaré que huit personnes avaient également été arrêtées pour avoir été impliquées dans des activités minières utilisant de l'électricité volée sur les lignes d'approvisionnement en électricité de SEB au cours de la période. Il a également fait savoir que les personnes arrêtées, ont été condamnées à 8 mois de prison, ainsi qu’à payer une amende pouvant aller jusqu'à 1895 dollars.Si pour certains cette sanction peut sembler sévère, il faut garder à l’esprit que les dégâts et pertes occasionnées par ces activités illégales sont énormes. Sarawak Energy Berhad (SEB) estime qu'elle a perdu 2 millions de dollars en énergie volée dans ses lignes pour extraction de bitcoins. « Le vol d'électricité pour les activités minières de Bitcoin a causé de fréquentes pannes de courant, et en 2021, trois maisons ont été rasées en raison de connexions électriques illégales », tels ont été les propos du chef de la police à ce sujet.La police n’a pas évoqué les raisons pour lesquelles elle a sorti l’artillerie lourde pour procéder à la destruction de ces appareils, mais on peut penser qu’elle a voulu dissuader ceux qui projetteraient de faire pareil.Source : Dayak Daily Qu’en pensez-vous ?