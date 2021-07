Les spéculations des experts en cybersécurité

Les sites Web et d'autres infrastructures appartenant à la bande cybercriminelle, qui opère- vraisemblablement depuis l'Europe de l'Est ou la Russie, ont disparu mardi, lorsque des observateurs attentifs du groupe ont constaté qu'ils ne pouvaient pas se connecter à la page Web de REvil répertoriant ses victimes. D'autres ont déclaré ne pas pouvoir se connecter aux sites que REvil utilise pour communiquer avec ses victimes et collecter les rançons. « Tous les sites de REvil sont hors service, y compris les sites de paiement et de fuite de données. Le représentant public du gang des ransomwares, est étrangement silencieux », a tweeté Lawrence Abrams, créateur du blog sur la sécurité informatique BleepingComputer.Les raisons de la disparition de REvil n'ont pas été immédiatement élucidées, mais elle fait suite à une série de piratages très médiatisés par le groupe qui a pris le contrôle d'ordinateurs dans le monde entier. Elle intervient également après que le président Joe Biden a déclaré avoir averti son homologue russe Vladimir Poutine que des conséquences seraient à craindre si Moscou ne faisait pas face aux attaques de ransomware émanant de ses frontières . L'administration Biden considère de plus en plus les ransomwares comme une menace pour la sécurité nationale et économique, soulignant leur capacité à perturber les infrastructures critiques dont dépendent les Américains.Les rançongiciels verrouillent un réseau informatique, volent et chiffrent des données jusqu'à ce que les victimes acceptent de payer une somme d'argent. Ceux qui refusent peuvent voir leurs informations divulguées en ligne. Ces dernières années, les gangs de rançongiciels se sont attaqués à des hôpitaux, des universités, des services de police, des administrations municipales et à un large éventail d'autres cibles.Au cours du week-end du 4 juillet, les experts en cybersécurité ont déclaré que REvil était responsable d'une attaque contre Kaseya , une société de logiciels informatiques qui soutient indirectement d'innombrables petites entreprises, notamment des cabinets comptables, des restaurants et des cabinets dentaires. REvil a revendiqué l'attaque, exigeant une rançon de 70 millions de dollars pour libérer les machines touchées. Des responsables américains ont également déclaré que REvil était à l'origine de l'attaque contre JBS , l'une des plus grandes entreprises d'emballage de viande au monde. REvil a obtenu 11 millions de dollars de la part des victimes dans le cadre de ses activités, selon le site de suivi des paiements en cryptomonnaies Ransomwhere.La disparition soudaine du groupe a suscité de nombreuses spéculations sur ce qui a pu se passer. Les théories vont d'un arrêt planifié du système à une attaque gouvernementale coordonnée. Mais à ce stade, les experts en sont encore aux suppositions.« Cette panne pourrait être une maintenance criminelle, un retrait planifié ou, plus probablement, le résultat d'une réponse offensive à l'entreprise criminelle – nous ne savons pas », a déclaré Steve Moore, stratège en chef de la sécurité à la société de cybersécurité Exabeam.Dmitri Alperovitch, cofondateur de la société de cybersécurité CrowdStrike, a émis l'hypothèse que les gouvernements occidentaux pourraient faire pression sur les sociétés d'infrastructure Internet pour qu'elles ne répondent pas aux demandes des navigateurs Web concernant les sites de REvil.Drew Schmitt, analyste principal des renseignements sur les menaces chez GuidePoint Security, a averti que si l'impossibilité de se connecter aux sites de REvil peut être un indicateur potentiel de l'implication des forces de l'ordre, elle ne le prouve pas de manière concluante. « La semaine dernière, le site de REvil a également été indisponible pendant un certain temps », a-t-il déclaré.REvil fait partie des attaquants de ransomware les plus prolifiques, selon la société de cybersécurité CheckPoint. Rien qu'au cours des deux derniers mois, REvil a mené 15 attaques par semaine, a déclaré Ekram Ahmed, porte-parole de CheckPoint. Compte tenu de l'attention qu'il a suscitée, REvil a peut-être volontairement choisi de faire profil bas pendant un certain temps, a ajouté Ahmed. «Nous recommandons de ne pas tirer de conclusions immédiates, car il est encore tôt, mais REvil est, en effet, l'un des gangs de ransomware les plus impitoyables et créatifs que nous ayons jamais vus ».Anne Neuberger, la plus haute responsable de la Maison Blanche en matière de cybercriminalité, voyageait avec Biden mardi, mais les raisons pour lesquelles elle accompagnait le président à Philadelphie n'étaient pas claires.Pour le responsable d'une société de cybersécurité, la possibilité que quelqu'un – le gouvernement américain ou autre – ait mis le groupe hors ligne a suscité quelques inquiétudes. « S'il s'agissait d'une cyberoffensive organisée, j'espère que les dommages collatéraux ont été pris en compte », a déclaré Kurtis Minder, fondateur de la société de renseignement sur les menaces GroupSense.Les criminels à la recherche de ransomwares et leurs victimes sont en quelque sorte codépendants, les mauvais acteurs détenant les clés des données chiffrées de leurs victimes. Si ces clés ont été perdues ou détruites lors d'une cyberattaque, « de nombreuses entreprises et personnes vont avoir du mal à s'en remettre », a-t-il déclaré.Détruire un ou deux serveurs de cybercriminels n'est pas une mesure qui vaut la peine à long terme, a-t-il ajouté. « REvil est l'un des dizaines d'opérateurs majeurs de ransomware. Allons-nous les attaquer tous ? », a-t-il dit.Source : ReutersÀ votre avis, la disparition soudaine du groupe Revil est-elle le fait d'un arrêt planifié du système ou alors d’une attaque gouvernementale coordonnée ?Quelles peuvent être selon vous les répercutions d’une telle disparition ?